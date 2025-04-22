Hyundai, yeni nesi hibrit sistemini tanıttı: Verimlilikte yüzde 45 artış

Yeni hibrit sistemin kalbinde, iki entegre elektrik motoruyla donatılmış özel bir şanzıman yer alıyor. Motorlardan biri aracın ilk hareketi, enerji üretimi ve itiş desteğinden sorumluyken; diğeri ise doğrudan itiş gücü ve rejeneratif frenleme görevlerini üstleniyor. Hyundai, bu çift motorlu yapının tek motorlu sistemlere göre daha akıcı vites geçişleri, düşük titreşim ve sessiz sürüş gibi avantajlar sağladığını vurguluyor.
Güç ve verimlilik ön planda
Firma, hibrit ürün gamında kompakt modellerden büyük ve lüks modellere doğru genişleme beklendiğini söylerken yeni sistemin diğer Hyundai ve Kia modellerine de uygulanacağının altını çiziyor.
Hyundai’nin yenilikleri hibrit motorlarla sınırlı değil. Şirket, arkaya yerleştirilen motorla çalışan e-AWDsistemi ile dört mevsim yol tutuşu ve daha iyi performans vadediyor. Ayrıca e-Handling 2.0, Evasive Handling Assist, e-Ride 2.0, Stay Mode, V2L ve Akıllı Rejeneratif Frenleme gibi yeni nesil elektronik sistemler de tanıtıldı. Stay Mode özelliği sayesinde, araç çalıştırılmadan klima ve multimedya sistemleri gibi konfor donanımları çalıştırılabiliyor. Ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisiyle harici cihazların araç üzerinden şarj edilmesi de mümkün hale geliyor. Bu, özellikle kampçılar için önemli.
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HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
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