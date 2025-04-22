Hyundai, yeni nesi hibrit sistemini tanıttı: Verimlilikte yüzde 45 artış

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Tam Boyutta Gör Hyundai Motor Group, yeni nesil hibrit güç aktarma sistemini resmen tanıttı. İlk olarak yenilenen Palisade modelinde sahneye çıkan bu sistem, yakıt verimliliğinde yüzde 45’e varan artış sunarken, performansta da önemli bir sıçrama vadediyor. Hyundai'nin bu yeni teknolojisi, 2026'dan itibaren Genesis modellerinde de yer alacak.

Çift motorlu yapıya sahip

Yeni hibrit sistemin kalbinde, iki entegre elektrik motoruyla donatılmış özel bir şanzıman yer alıyor. Motorlardan biri aracın ilk hareketi, enerji üretimi ve itiş desteğinden sorumluyken; diğeri ise doğrudan itiş gücü ve rejeneratif frenleme görevlerini üstleniyor. Hyundai, bu çift motorlu yapının tek motorlu sistemlere göre daha akıcı vites geçişleri, düşük titreşim ve sessiz sürüş gibi avantajlar sağladığını vurguluyor.

Tam Boyutta Gör Yeni sistem; 100 PS seviyesinden 300 PS’e kadar farklı motorlarla eşleştirilebiliyor. İlk etapta, turboşarjlı 2.5 litrelik bir motorla sunulacak olan hibrit sistem, daha sonra 1.6 litrelik turbo motorla çalışan versiyonuyla da tüketiciyle buluşacak.

Tam Boyutta Gör Yeni 2.5 litrelik hibrit motor, silindir içi akışkanlığın artırıldığı ve hibrit verimliliğine özel optimize edilmiş bir çevrimle çalışıyor. Geliştirilmiş pistonlar ve güncellenmiş yakıt enjeksiyon sistemi de verimliliğe katkı sağlıyor. Bu iyileştirmeler, özellikle yüksek tork gerektiren durumlarda daha etkili bir performans sunuyor.

Güç ve verimlilik ön planda

Tam Boyutta Gör Palisade modelinde kullanılan 2.5 litrelik hibrit ünite, 329 hp güç ve 460 Nm tork üretiyor. Bu değerler, standart 2.5 litrelik turbo motora göre yüzde 19 daha fazla güç ve yüzde 9 daha fazla tork anlamına geliyor. En çarpıcı gelişme ise yüzde 45 oranındaki yakıt tüketimi iyileşmesi.

Tam Boyutta Gör Yakında piyasaya sürülmesi beklenen 1.6 litrelik hibrit sistem ise orta boy SUV segmentinde görev alacak. Bu versiyon da yakıt verimliliğinde yüzde 4’ün üzerinde artış ve 13 Nm ek tork ile sürüş dinamiklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Firma, hibrit ürün gamında kompakt modellerden büyük ve lüks modellere doğru genişleme beklendiğini söylerken yeni sistemin diğer Hyundai ve Kia modellerine de uygulanacağının altını çiziyor.

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Hyundai’nin yenilikleri hibrit motorlarla sınırlı değil. Şirket, arkaya yerleştirilen motorla çalışan e-AWD sistemi ile dört mevsim yol tutuşu ve daha iyi performans vadediyor. Ayrıca e-Handling 2.0, Evasive Handling Assist, e-Ride 2.0, Stay Mode, V2L ve Akıllı Rejeneratif Frenleme gibi yeni nesil elektronik sistemler de tanıtıldı. Stay Mode özelliği sayesinde, araç çalıştırılmadan klima ve multimedya sistemleri gibi konfor donanımları çalıştırılabiliyor. Ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisiyle harici cihazların araç üzerinden şarj edilmesi de mümkün hale geliyor. Bu, özellikle kampçılar için önemli.

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Hyundai'den yeni nesil hibrit atağı: Verimlilikte yüzde 45 artış