Kingdom Come: Deliverance 2 satışları açıklandı: Rekora koşuyor

Tam Boyutta Gör Son yılların en çok beklenen RPG oyunlarından Kingdom Come: Deliverance 2, Xbox Series, PlayStation 5 ve PC platformları için nihayet yayınlandı. Çıktığı platformlarda ise büyük başarılara imza atan yapımdan güzel bir haber daha geldi. Kingdom Come: Deliverance 2, piyasaya sürüldükten sadece iki hafta içinde 2 milyon kopya satmayı başardı.

Kingdom Come: Deliverance 2 satışları açıklandı

Çıkış gününde bir milyon satış barajını aşan Kingdom Come: Deliverance 2, iki haftada 2 milyon kopya satışıyla hızla büyümeye devam ediyor. Oyun platformlara göre satış dağılımı açıklanmasa da Steam verileri, PC oyuncularının büyük bir kısmını oluşturduğunu gösteriyor.

Kaçıranlar için Kingdom Come Deliverance 2, 256 bin eş zamanlı Steam kullanıcısına ek olarak Metacritic'te 88/100 puan, kullanıcı incelemelerinde ise 8.5/10 ortalamaya ulaştı. Embracer Group CEO’su Lars Wingefors ise, oyunun başarısını kutlayarak Warhorse Studios’a övgülerde bulundu. Wingefors, geliştirici ekibin vizyonuna güvenerek onlara daha fazla zaman ve özgürlük tanıdıklarını, sonuç olarak da beklentileri aşan bir yapımla karşılaştıklarını belirtti.

Kingdom Come: Deliverance 2 için gelecek planları da açıklandı. Warhorse Studios, yakında resmi mod desteği sunmayı planlıyor. Bunun dışında 2025 yol haritası kapsamında ilkbaharda Hardcore Mod ve at yarışları, yaz aylarında Brushes with Death DLC'si, sonbaharda Legacy of the Forge DLC'si ve kışın Mysteria Ecclesiae DLC’si yayınlanacak.

