Milyonların beklediği GTA 6, 2026 yılına ertelendi

“Hak ettiğiniz kalite seviyesinde teslim etmek için”
Rockstar Games, yaptığı açıklamada erteleme için üzün olduklarını ifade ederken “Piyasaya sürdüğümüz her oyunda amacımız her zaman beklentilerinizi aşmaya çalışmak olmuştur ve GTA 6 da bunun bir istisnası değildir. Beklediğiniz ve hak ettiğiniz kaliteyi sunabilmek için bu ekstra zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz... Yakında sizinle daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.
Aralık 2023’te yayınlanan ilk tanıtım fragmanından bu yana GTA 6 hakkında fazla detay paylaşılmamıştı. resmi olarak oyunun, serinin sevilen mekanı Vice City'de geçeceği ve başrolde Lucia isimli kadın bir karakterin yer alacağı biliniyor. Lucia, Bonnie ve Clyde esintileri taşıyan suç hikayesiyle dikkat çekiyor. Bu yönüyle oyun, GTA tarihinde bir ilk olarak kadın baş karaktere odaklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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