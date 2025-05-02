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    Milyonların beklediği GTA 6, 2026 yılına ertelendi

    Rockstar Games, oyun dünyasının en çok beklenen oyunu olan GTA 6’nın (GTA VI) çıkış tarihini 2026 yılına erteledi. Firma, yaptığı açıklamada daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

    Milyonların beklediği GTA 6, 2026 yılına ertelendi Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından biri olan Grand Theft Auto VI (GTA 6), resmi olarak 2026 yılına ertelendi. Rockstar Games, oyunun ilk olarak 2025 sonbaharında çıkması planlandığını ancak artık yeni çıkış tarihinin 26 Mayıs 2026 olduğunu duyurdu. Şirket, bu ertelemenin temel gerekçesi olarak kalite beklentilerini karşılama hedefini gösterdi.

    “Hak ettiğiniz kalite seviyesinde teslim etmek için”

    Rockstar Games, yaptığı açıklamada erteleme için üzün olduklarını ifade ederken “Piyasaya sürdüğümüz her oyunda amacımız her zaman beklentilerinizi aşmaya çalışmak olmuştur ve GTA 6 da bunun bir istisnası değildir. Beklediğiniz ve hak ettiğiniz kaliteyi sunabilmek için bu ekstra zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz... Yakında sizinle daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

    Aralık 2023’te yayınlanan ilk tanıtım fragmanından bu yana GTA 6 hakkında fazla detay paylaşılmamıştı. resmi olarak oyunun, serinin sevilen mekanı Vice City'de geçeceği ve başrolde Lucia isimli kadın bir karakterin yer alacağı biliniyor. Lucia, Bonnie ve Clyde esintileri taşıyan suç hikayesiyle dikkat çekiyor. Bu yönüyle oyun, GTA tarihinde bir ilk olarak kadın baş karaktere odaklanacak.

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