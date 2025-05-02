Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Super Space Club, dün akşam saatlerinde erişime açıldı. Space Club, klasik uzay savaş oyunlarını modern bir şekilde yeniden yorumluyor. Geminizi ve pilotunuzu seçiyor, ardından neon ışıklı uzayda düşman dalgaları ile mücadele ediyorsunuz. Eski tarz arcade havasından esinlenen ancak günümüz ekranları için cilalanmış olan Super Space Club, hikayeden ziyade sürükleyici mekaniklere sahip.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı