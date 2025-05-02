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    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir oyun daha hediye ediyor.  Bu haftanın ücretsizleri, 1 Mayıs'tan 8 Mayıs'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...           

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Super Space Clubdün akşam saatlerinde erişime açıldı. Space Club, klasik uzay savaş oyunlarını modern bir şekilde yeniden yorumluyor. Geminizi ve pilotunuzu seçiyor, ardından neon ışıklı uzayda düşman dalgaları ile mücadele ediyorsunuz. Eski tarz arcade havasından esinlenen ancak günümüz ekranları için cilalanmış olan Super Space Club, hikayeden ziyade sürükleyici mekaniklere sahip.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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