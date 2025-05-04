Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

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Tam Boyutta Gör Steam‘e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Deadtime Defenders ve Touch Type Tale olacak. Bunlar arasından Deadtime Defenders, RPG öğeleri ve özelleştirme seçenekleri ile tek oyunculu bir looter-shooter oyunu. Touch Type Tale ise, RTS oyuncularını bile memnun edecek, hikaye açısından zengin bir strateji oyunu. İlk olarak 2024'te piyasaya çıkan yapım hem tek oyuncu hem de çevrimiçi desteğine sahip.

Her iki hediye, 8 Mayıs'tan 15 Mayıs'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Super Space Club'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var