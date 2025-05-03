Half-Life 3 yazın tanıtılabilir: Oyun neredeyse tamamlanmış durumda

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Tam Boyutta Gör 1998 yılında hayatımıza giren Half-Life, kısa sürede dünyanın en popüler oyunları arasında yerini almıştı. Ayrıca yapım, Team Fortress ve Counter-Strike gibi serilerin yaratılmasını sağlamıştı ve FPS türünün en önemli eserlerinden biri olmayı başarmıştı.

Seri, 2004 yılında ikinci oyunu ile karşımıza çıkmıştı. 2006 ve 2007 yılında satışa sunulan Half-Life 2: Episode 1 ve Episode 2 ile hikaye devam etmişti. Valve, Episode 3’ü resmi olarak duyursa da bu yapım hiçbir zaman hayranlar ile buluşmadı ve Half-Life serisi rafa kaldırılmıştı. Ancak 2020 yılında çıkan VR yapımı Half-Life Alyx, Valve’un seriyi terk etmediğini hayranlara göstermişti. Ancak Alyx’in üzerinden 5 yıl geçmesi, yeni bir HL yapımına olan ilgiyi arttırdı. Peki firma, herhangi bir proje üzerinde çalışıyor mu?

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Half-Life 3 testleri başladı: Oyun yazın tanıtılacak

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Half-Life 3 iddiaları, Source 2 motoruna eklenen “HLX” isimli dosyalar ve sanatçı açıklamalarının ardından bir iddia daha hayranları heyecanlandırdı. Valve sızıntıları ve iddiaları ile bilinen Tyler McVicker, YouTube kanalı üzerinde merakla beklenen proje hakkında konuştu. Tyler, HLX olarak geliştirilen projenin sanal gerçeklik oyunu olmadığını doğruladı. Ayrıca Tylex, yapımın baştan sona oynanabilir olduğunu, firmanın büyük çaplı testler yaptığını ve oyunun yazın tanıtılması planlandığını belirtti.

Valve henüz Half-Life hakkında bir açıklama yapmadı ancak iddialar ve sızıntılar, firmanın bir proje üzerinde çalıştığını doğrular nitelikte. Yapımın merakla beklenen Half-Life 3 olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Tüm bunların yanı sıra Tyler, projenin optimizasyon aşamasında olduğunu ve yazın tanıtılarsa, 2026 yılının kış aylarında satışa sunulabileceğini belirtti.



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