Kingdom Come: Deliverance 2’ye resmi mod desteği geliyor

Tam Boyutta Gör Son yılların en çok beklenen RPG oyunlarından biri olan Kingdom Come: Deliverance 2, geçtiğimiz haftalarda Xbox Series, PlayStation 5 ve PC platformlarında yayınlanmıştı. Kısa sürede popülerlik kazanan ve incelemelerde yüksek puanlar alan yapımdan güzel bir haber daha geldi.

GeForce Now'a bu hafta eklenecek oyunlar açıklandı: İşte liste 12 sa. önce eklendi

Kingdom Come Deliverance 2’nin modları Steamworks’te yayınlanacak

Popüler yapımın geliştiricisi Warhorse Studios, sosyal medya üzerinden Kingdom Come: Deliverance 2’nin resmi mod desteğine kavuşacağını duyurdu. Ayrıca stüdyonun getirdiği mod desteği ile geliştirilen modlar, Valve’in Steamworks platformunda yayınlanacak. Böylece Steam üzerinden yapımı deneyimleyen oyuncular, rahat bir şekilde oyunu kişiselleştirebilecek. Warhorse Studios’un açıklaması detayları içermese de resmi mod araçlarının da Steamworks desteğiyle birlikte sunulması bekleniyor.

4 Şubat’ta resmi olarak yayınlanan Kingdom Come: Deliverance 2, henüz resmi mod desteğine sahip olmasa da üçüncü parti geliştiriciler, yapım için birçok farklı mod geliştirmeyi başardı. An itibariyle Nexus Mods üzerinden 300’den fazla mod indirilebilir durumda. Ancak resmi mod araçlarının yayınlanmasıyla birlikte oyun için çok daha kapsamlı ve gelişmiş modlar oyunculara sunulacaktır. Buna ek olarak, stüdyo Kingdom Come: Deliverance 2’nin 2025 içerik planlarını da geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Buna göre, ilkbaharda oyuna berber sistemi, at yarışları ve hardcore modu eklenecek. Brushes with Death eklentisi yazın, Legacy of the Forge eklentisi sonbaharda ve Mysteria Ecclesiae eklentisi ise kışın yayınlanacak.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Kingdom Come Deliverance 2 için resmi mod desteği yolda