Borderlands 4'ün GTA 6 yüzünden ertelendiği haberleri yalanlandı

Borderlands'in dağıtımcısı olan 2K ile GTA serisinin arkasındaki stüdyo olan Rockstar Games, aynı çatı şirketin parçası. Her ikisi de Take Two'nun çatısı altında bulunuyor. Bu yüzden 2K'in GTA 6'nın ne zaman çıkacağını bilmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü oyunların çıkış takvimi belirlenirken, tüm bu detaylar göz önüne alınıp planlama yapılıyor. Hâl böyleyken Take Two'nun GTA 6 gibi dev bir oyunun çıkış tarihi konusunda 2K'ye bilgi vermemesi mümkün değil. Bu yüzden şimdi 2K tarafından yapılan bu değişiklik de GTA 6'ya bağlanıyor.
Borderlands'in Başındaki İsim Bu İddiaları Reddetti
Borderlands serisinin başındaki isim olan Randy Pitchford, GTA 6'ya yönelik bu haberlerin çıkması üzerine konuya ilişkin bir açıklama yayınladı ve Borderlands 4'ün öne çekilmesinin GTA 6 ile hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Pitchford, oyunun şu anki hâline güvenlerinin tam olduğunu, bu yüzden bir an öce oyunseverlere sunmak istediklerini ifade etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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