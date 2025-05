Borderlands 4'ün GTA 6 yüzünden ertelendiği haberleri yalanlandı

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında bu hafta dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Oyun dünyasının önde gelen dağıtımcılarından olan 2K, merakla beklenen Borderlands 4'ün çıkış tarihini 23 Eylül'den 12 Eylül'e çekti. 11 günlük bu değişim tek başına pek bir anlam ifade etmiyor. Ancak 2K'in GTA ile olan bağlantısı, bu değişime dair farklı yorumların ortaya çıkmasına sebep oldu. Çünkü Borderlans 4'ün, GTA 6 ile arasına yeterince mesafe koyabilmek için öne alındığı iddia edildi.

Borderlands'in dağıtımcısı olan 2K ile GTA serisinin arkasındaki stüdyo olan Rockstar Games, aynı çatı şirketin parçası. Her ikisi de Take Two'nun çatısı altında bulunuyor. Bu yüzden 2K'in GTA 6'nın ne zaman çıkacağını bilmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü oyunların çıkış takvimi belirlenirken, tüm bu detaylar göz önüne alınıp planlama yapılıyor. Hâl böyleyken Take Two'nun GTA 6 gibi dev bir oyunun çıkış tarihi konusunda 2K'ye bilgi vermemesi mümkün değil. Bu yüzden şimdi 2K tarafından yapılan bu değişiklik de GTA 6'ya bağlanıyor.

Borderlands'in Başındaki İsim Bu İddiaları Reddetti

Borderlands serisinin başındaki isim olan Randy Pitchford, GTA 6'ya yönelik bu haberlerin çıkması üzerine konuya ilişkin bir açıklama yayınladı ve Borderlands 4'ün öne çekilmesinin GTA 6 ile hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Pitchford, oyunun şu anki hâline güvenlerinin tam olduğunu, bu yüzden bir an öce oyunseverlere sunmak istediklerini ifade etti.

Borderlands 4, GTA 6 yüzünden mi ertelendi? 2K açıkladı