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Kingston 2400MHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston 2400MHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, yüksek performans tutkunları için hazırladığı HyperX serisi yeni bellek kitini duyurdu. KHX2400C9D3T1K2/4GX kod adını taşıyan çift kanal formundaki DDR3 bellek kiti, 2GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşuyor. 2400MHz'de çalışan ve 1.65v geriliminde 9-11-9-27-2 zamanlamalarıyla gelen bellek kiti, Intel Extreme Memory (XMP) sertifikasını da beraberinde getiriyor ve bu sayede uyumlu Intel anakartlarda daha agresif zamanlamalara çıkabiliyor.

HyperX serisi için tasarlanan özel soğutucunun kullanıldığı yüksek hızlı bellek kitinin, ömür boyu garanti ile ikinci çeyrekte (Nisan-Mayıs-Haziran) satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor.


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toonjai 9 yıl
sanırım şu en sondaki değer 2t anlamına geliyor, intel genelde 2t olarak çalıştırdığından ram kullanım başarısı hala bir amd olamadı ( amd 1t olarak çalıştırır ) ayrıca ramlerde frekans yüksekliğinden çok gecikmeler daha önemlidir hız açısından. ne kadar düşük o kadar hızlı...
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SKIDROW 9 yıl

toonjai

sanırım şu en sondaki değer 2t anlamına geliyor, intel genelde 2t olarak çalıştırdığından ram kullanım başarısı hala bir amd olamadı ( amd 1t olarak çalıştırır ) ayrıca ramlerde frekans yüksekliğinden çok gecikmeler daha önemlidir hız açısından. ne kadar düşük o kadar hızlı...


2t olayı nedir ki
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santhora 9 yıl
Buna bir bakın derim. 200Mhz düşük olsun CL7 olsun

http://forum.donanimhaber.com/m_38415663/mpage_1/f_/key_//tm.htm#38415663
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DH Misafiri 9 yıl
hiç bir katkısı yok
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madmaxzek 9 yıl
2400 MHZ cl9 gayet iyi bir değer bide bu hyper-x o.c. ile çok iyi değerlere çıkabilir...
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cengiz_vga 9 yıl

madmaxzek

2400 MHZ cl9 gayet iyi bir değer bide bu hyper-x o.c. ile çok iyi değerlere çıkabilir...



2000mhz olanı var bende 2400-2500mhz rahatlıkla oc oluyor bunu düşünemiyorum bile.heyperxler her zaman çok güz


tavsıye ederım
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