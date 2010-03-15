Kingston 2400MHz'de çalışan DDR3 bellek kitini duyurdu

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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, yüksek performans tutkunları için hazırladığı HyperX serisi yeni bellek kitini duyurdu. KHX2400C9D3T1K2/4GX kod adını taşıyan çift kanal formundaki DDR3 bellek kiti, 2GB kapasiteli iki adet bellek modülünden oluşuyor. 2400MHz'de çalışan ve 1.65v geriliminde 9-11-9-27-2 zamanlamalarıyla gelen bellek kiti, Intel Extreme Memory (XMP) sertifikasını da beraberinde getiriyor ve bu sayede uyumlu Intel anakartlarda daha agresif zamanlamalara çıkabiliyor.

HyperX serisi için tasarlanan özel soğutucunun kullanıldığı yüksek hızlı bellek kitinin, ömür boyu garanti ile ikinci çeyrekte (Nisan-Mayıs-Haziran) satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor.