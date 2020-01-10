Kingston Grandview SSD sürücüsü orta seviyeye PCIe 4.0 ile geliyor

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CES 2020 fuarına birbirinden hızlı farklı bellek ürünlerini getiren Kingston ayrıca yıl içerisinde piyasaya süreceği yeni SSD projelerinin de bilgisini verdi. Kingston Grandview ve Seccos oldukça iddialı.

Kingston Grandview özellikleri

Kingston Grandview kod adlı SSD sürücüsü firmanın hem kendi hem de HyperX markası altında piyasaya süreceği fiyat-performans odaklı bir SSD olacak. PCIe 4.0 x4 ve NVMe 1.4 ara birimini kullanan sürücü maliyeti düşünenleri hedefliyor.

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Marvell tarafından 12nm sürecinde geliştirilen 4 kanal Whistler Plus kontrolcüsünü kullanacak olan sürücü kanal başına 1.2GT/s bant genişliğine ulaşabilecek. 500GB-2TB arasında değişen kapasitelere sahip olan sürücünün yaz ayarına doğru piyasada olması bekleniyor.

Diğer taraftan Kingston Seccos kod adlı PCIe 3.0 x4 SSD sürücüsü de yakın zamanda piyasada olacak. Sürücü 3D TLC NAND bellek modülleri kullanıyor ve 250GB-2TB arasında değişen kapasitelere sahip.

Marvell’in 8 kanal kontrolcüsünü kullandığı tahmin edilen sürücü kağıt üzerinde 3500MBps okuma ve 3000MBps yazma hızları sunuyor. Henüz Kingston Seccos için bir fiyat bilgisi mevcut değil.

https://www.techpowerup.com/262757/kingston-teases-grandview-its-upcoming-mid-range-pcie-4-0-m-2-ssd-and-current-gen-seccos

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