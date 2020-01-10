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    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kingston Grandview SSD sürücüsü orta seviyeye PCIe 4.0 ile geliyor

    Kingston Grandview kod adlı SSD sürücüsü PCIe 4.0 teknolojisini fiyat-performans ürünlerine getirmeyi amaçlıyor. Yeni sürücü yılın ikinci yarısında piyasada olacak.
    1 hf.
    1,4b
    2
    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kingston Grandview SSD sürücüsü orta seviyeye PCIe 4.0 ile geliyor
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    CES 2020 fuarına birbirinden hızlı farklı bellek ürünlerini getiren Kingston ayrıca yıl içerisinde piyasaya süreceği yeni SSD projelerinin de bilgisini verdi. Kingston Grandview ve Seccos oldukça iddialı.

    Kingston Grandview özellikleri

    Kingston Grandview kod adlı SSD sürücüsü firmanın hem kendi hem de HyperX markası altında piyasaya süreceği fiyat-performans odaklı bir SSD olacak. PCIe 4.0 x4 ve NVMe 1.4 ara birimini kullanan sürücü maliyeti düşünenleri hedefliyor.

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    Marvell tarafından 12nm sürecinde geliştirilen 4 kanal Whistler Plus kontrolcüsünü kullanacak olan sürücü kanal başına 1.2GT/s bant genişliğine ulaşabilecek. 500GB-2TB arasında değişen kapasitelere sahip olan sürücünün yaz ayarına doğru piyasada olması bekleniyor.

    Diğer taraftan Kingston Seccos kod adlı PCIe 3.0 x4 SSD sürücüsü de yakın zamanda piyasada olacak. Sürücü 3D TLC NAND bellek modülleri kullanıyor ve 250GB-2TB arasında değişen kapasitelere sahip.

    Marvell’in 8 kanal kontrolcüsünü kullandığı tahmin edilen sürücü kağıt üzerinde 3500MBps okuma ve 3000MBps yazma hızları sunuyor. Henüz Kingston Seccos için bir fiyat bilgisi mevcut değil.



    https://www.techpowerup.com/262757/kingston-teases-grandview-its-upcoming-mid-range-pcie-4-0-m-2-ssd-and-current-gen-seccos Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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