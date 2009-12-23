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Kingston su soğutmalı DDR3 bellek kitleri hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston su soğutmalı DDR3 bellek kitleri hazırlıyor
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Yüksek bellek frekansı elde etmek için profesyonel bir hız aşırtmacının DDR3 modüllerini Sıvı Azotla soğuttuğu çalışmanın detaylarını daha önce paylaşmıştık. Eğer siz de yüksek bellek frekansı elde etmek istiyor ve ulaştığınız değeri sürekli kullanmayı hedefliyorsanız su soğutmalı özel bellek kitlerine göz atabilirsiniz. Piyasada satılan bazı çözümler olmakla birlikte satışa sunulacak modeller de var. Elimize ulaşan bilgilere göre dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırladığı HyperX serisine su soğutmalı kitler eklemeye hazırlanıyor.

Kingston tarafından ilk görüntüleri yayımlanan ancak detayları henüz açıklanmayan HyperX serisi DDR3 bellek modülleri soğutma kullanımna olanak tanıyan özel tasarımlı ısı dağıtıcıları ile dikkat çekmeyi başarıyorlar. Intel LGA1156 ve AMD Soket AM3 işlemciler için lanse edilmesi beklenen su soğutmalı bellek kitleri için Kingston'ın resmi bilgileri CES 2010 fuarında açıklaması öngörülüyor.

Kingston su soğutmalı DDR3 bellek kitleri hazırlıyor
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St Batuhan 9 yıl
Ben olsam calısan olarak kingstonda yapacagım sey o bellekler icin kücük bir ekstra kit ve bu sayede 3 ünü birlestirip tek boruya aktarmak ve daha büyük kolaylık saglamak olurdu.
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sahafiec 9 yıl
yani bunların da su soğutması gerektşrecek kadar ısınması için ya >2000MHz üzeri çalışması lazım ya da muazzam OC olması lazım.
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Elements5 9 yıl
bellekleri suyla soğutmaya ne gerek varki ?? boşu boşuna diğer elemanların su sıcaklığını artırmaktan başka bişeye yaramaz.
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bayozi 9 yıl
ya bu bellekler okadar ısınıyormu? yoksa para kazanmak için yapılan bir atraksiyonmu?
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