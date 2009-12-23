Kingston su soğutmalı DDR3 bellek kitleri hazırlıyor

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Yüksek bellek frekansı elde etmek için profesyonel bir hız aşırtmacının DDR3 modüllerini Sıvı Azotla soğuttuğu çalışmanın detaylarını daha önce paylaşmıştık. Eğer siz de yüksek bellek frekansı elde etmek istiyor ve ulaştığınız değeri sürekli kullanmayı hedefliyorsanız su soğutmalı özel bellek kitlerine göz atabilirsiniz. Piyasada satılan bazı çözümler olmakla birlikte satışa sunulacak modeller de var. Elimize ulaşan bilgilere göre dünyanın en büyük bellek üreticilerinden Kingston, yüksek performans tutkunları ve hız aşırtma meraklıları için hazırladığı HyperX serisine su soğutmalı kitler eklemeye hazırlanıyor.

Kingston tarafından ilk görüntüleri yayımlanan ancak detayları henüz açıklanmayan HyperX serisi DDR3 bellek modülleri soğutma kullanımna olanak tanıyan özel tasarımlı ısı dağıtıcıları ile dikkat çekmeyi başarıyorlar. Intel LGA1156 ve AMD Soket AM3 işlemciler için lanse edilmesi beklenen su soğutmalı bellek kitleri için Kingston'ın resmi bilgileri CES 2010 fuarında açıklaması öngörülüyor.

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