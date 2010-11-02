Kingston V+ 100 serisi yeni SSD sürücülerini tanıttı

Dünyanın en büyük bellek üreticisi Kingston, yaptığı açıklamayla V+ 100 serisi yeni SSD modellerini tanıttı. 2.5-inç boyuutndaki sürücülerden oluşan V+ 100 serisi altında 64GB, 96GB, 128GB, 256GB ve 512GB olmak üzere beş farklı kapasite seçeneği sunuluyor. TRIM desteği ile birlikte uzun süreli kullanımda özellikle yazma hızı performansının düşmesini engellemek için "sürekli açık" çöp toplama özelliği ile uygulama uzantılarının kullanım verimliliğini etkilemesinin önüne geçen sürücüler MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor ve SATA-II ara birimini destekliyorlar.

Hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olan yeni sürücülerde okuma hızı 230MB/saniye, yazma hızı ise 180MB/saniye olarak açıklandı. Üç yıllık garanti ile satışa sunulacak V+ 100 serisi sürücüler, tek başlarına alınabildiği gibi güncelleme kitiyle birlikte de alınabilecekler. Kingston'ın yeni sürücüleri için belirlenen fiyatlarsas, modeline göre 220 dolar (64GB) ile 1900$ (512GB) arasında değişiyor.