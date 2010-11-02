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Kingston V+ 100 serisi yeni SSD sürücülerini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston V+ 100 serisi yeni SSD sürücülerini tanıttı
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Dünyanın en büyük bellek üreticisi Kingston, yaptığı açıklamayla V+ 100 serisi yeni SSD modellerini tanıttı. 2.5-inç boyuutndaki sürücülerden oluşan V+ 100 serisi altında 64GB, 96GB, 128GB, 256GB ve 512GB olmak üzere beş farklı kapasite seçeneği sunuluyor. TRIM desteği ile birlikte uzun süreli kullanımda özellikle yazma hızı performansının düşmesini engellemek için "sürekli açık" çöp toplama özelliği ile uygulama uzantılarının kullanım verimliliğini etkilemesinin önüne geçen sürücüler MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyor ve SATA-II ara birimini destekliyorlar.

Hata öncesi kullanım süreleri 1 milyon saat olan yeni sürücülerde okuma hızı 230MB/saniye, yazma hızı ise 180MB/saniye olarak açıklandı. Üç yıllık garanti ile satışa sunulacak V+ 100 serisi sürücüler, tek başlarına alınabildiği gibi güncelleme kitiyle birlikte de alınabilecekler. Kingston'ın yeni sürücüleri için belirlenen fiyatlarsas, modeline göre 220 dolar (64GB) ile 1900$ (512GB) arasında değişiyor.

Kingston V+ 100 serisi yeni SSD sürücülerini tanıttı
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OverClocK1ng 9 yıl
Yalnız o 60Gb OCZ de Garbage Colllection özelliği yok. Ben bakmıştım...
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darkaura 9 yıl
bu ssdler kadar dengesiz fiyatlar bir tek ramlerde var herhalde.
ozelliklere bakiyorsun, kullanilan chiplere bakiyorsun hersey ayni olabiliyor ama arada daglar kadar fiyat farklari oluyor. insan ister istemez kendine soruyor acaba bilmedigim bir yanimi var diye.
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gunescan 9 yıl
Oha 220 dolar olur mu ya 64 gb. Daha ucuzları var yahu? 300 tl ye ocz var corsair var 64 gb aynı hızlarda.
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Batuist 9 yıl
hiç cazip gelmedi bana nedense.. pazarda çok daha iyileri mevcut..
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Rey Leon 9 yıl
ne zaman ucuzluyacak bu ssdler daha ne kadar yaygınlaşacak
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CeFurkan 9 yıl
millet salak mı bunu alsın

64 gb 220 dolar nedir ya

ocz var 60 gb bundan daha hızlı ve daha ucuz
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