KIOXIA, Computex'te PCIe® 4.0 SSD'lerini tanıttı, peki farkları ne?

Hem teknoloji üreten hem de üreten KIOXIA, 2023'ün üçüncü çeyreğinde PCIe 4.0 standardı EXCERIA PLUS G3 serisi NVMe SSD'leri piyasaya çıkaracak. 2TB' kadar farklı kapasite seçenekleri sunacak yeni seri masaüstü, dizüstü bilgisayarlar, oyun konsolları, birçok platformda kullanılabilecek 2280 formuyla geliyor. Computex Taipei'de görücüye çıkan SSD, kardeşleri gibi PCIe 4.0 destekli ama çok önemli bir farkı var.

NAND'lerin tek tarafta bulunması dizüstüler tarafındaki uyumluluğu arttırıyor ama asıl cazibesi selefi EXCERIA PLUS G2'ye göre %70 daha az enerji tüketmesi. G2'nin 1TB'lık versiyonu tipik olarak 6.7W kadar enerji tüketebiliyor, buradan yola çıkarak G3'ün 2W civarı enerji tüketmesi söz konusu. Rakiplerinden örnek vermek gerekirse 1TB'lık Samsung 980 Pro 8.9W'a kadar enerji tüketebiliyor, yani tüketim düşüktü ve daha da düşecek. Bu geliştirmeler de hem çalışma sıcaklığını ciddi manada düşürebilecek hem de kullanım süresi odaklı dizüstülerde kullanım süresini arttırabilecek.

2TB kapasiteli versiyon 5000MB/s okuma hızına sahip olacak yani EXCERIA PLUS G'ye göre yarı yarıya arttırılmış, peki globaldeki, Türkiye'deki fiyatı ne olur? Maalesef henüz fiyatlandırma bilgisi yok.

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