KIOXIA oyuncular için soğutuculu SSD'lerini tanıttı

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Tam Boyutta Gör KIOXIA bugün soğutuculu yeni SSD modellerini tanıttı. KIOXIA EXCERIA Soğutuculu SSD Serisi, firmanın kişisel kullanım için soğutuculu ilk SSD modelleri olmasıyla dikkat çekiyor.

PC ve PS5 için özel olarak tasalarnan KIOXIA EXCERIA Soğutuculu SSD Serisi, 1024 GB, 2048 GB, 4096 GB kapasite seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Uzun süre oyun oynayanlar veya büyük veri transfer eden kullanıcılar yeni SSD’lerin gelişmiş ısı dağıtma özelliklerinden yararlanacak.

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Yeni nesil PCIe 4.0 arayüzünü kullanan SSD’ler 6200 MB/sn'ye varan ardışık okuma ve 4900 MB/sn'ye varan ardışık yazma performansıyla dikkat çekiyor. BiCS FLASH ve NVMe™ 1.4 teknolojisi kullanılıyor.

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