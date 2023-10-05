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    Anlık Bildirim

    Kırpılmış GeForce RTX 3050 ortaya çıktı: Peki neler sunacak?

    Bildiğiniz gibi Nvidia, RTX 4000 serisinde olduğu kadar RTX 30 serisini de güncellemeye devam ediyor. Şimdi de RTX 4050 arifesinde, kırpılmış bir RTX 3050 sürümü ortaya çıktı.
    Kırpılmış GeForce RTX 3050 ortaya çıktı: Peki neler sunacak? Tam Boyutta Gör

    Ekran kartı pazarının önde gelen isimlerinden Nvidia, RTX 4000 serisine kıyasla Ampere RTX 3000 serisini de güncellemeye devam ediyor. Niketim daha önce RTX 3060 serisinin daha yüksek bellek modülleri ve kapasiteleri ile güncellendiğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Nvidia, RTX 3050'nin yepyeni bir versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

    Yeni GeForce RTX 3050 6 GB ortaya çıktı

    Bilmeyenler için RTX 3050, GA106-150 GPU, 2.560 CUDA çekirdeği, 1,78GHz saat hızı, 128-bit veri yolu, 8GB GDDR6 bellek ve 115W TGP ile Ocak 2022'de tanıtıldı. Bu noktada yeni sürümün, daha kırpılmış bir model olması bekleniyor. Raporlara göre GA107-325 GPU ile eşleştirilecek ve temel modele kıyasla yüzde 17 daha düşük olan 1470 MHz saat hızı sunacak.

    Ayrıca mevcut raporda, kartın 6GB bellek, 96 bit bellek veri yolu ve 70W TGP ile daha düşük bir güce ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Böylece harici bir güç konektörü gerektirmeyecek. 

    • RTX 3050 8 GB - GA106-150 / 2560 Çekirdek / 1777 MHz saat hızı / 115W TGP / 8 GB 128 bit
    • RTX 3050 6 GB - GA107-325 / 1470 MHz saat hızı / 70W TGP / 6 GB 96 bit

    GeForce RTX 3050 6GB ekran kartının Ocak 2024'te üretime geçmesi ve ardından da lansman yapılması bekleniyor. Bu noktada yeni kart, giriş seviyesinde artan rekabete karşı yeni çözüm niteliğinde olacak. Bildiğiniz gibi hem AMD hem de Intel, bu alanda sıkı bir rekabet içerisinde. Öyle ki daha önce Intel Arc A580 modelinin yolda olduğundan sizlere bahsetmiştik. Dolayısıyla revize edilmiş bir RTX 3050 6 GB, 150 dolarlık segmentte başarıya ulaşabilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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