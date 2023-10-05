Ekran kartı pazarının önde gelen isimlerinden Nvidia, RTX 4000 serisine kıyasla Ampere RTX 3000 serisini de güncellemeye devam ediyor. Niketim daha önce RTX 3060 serisinin daha yüksek bellek modülleri ve kapasiteleri ile güncellendiğinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi de Nvidia, RTX 3050'nin yepyeni bir versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor.

Yeni GeForce RTX 3050 6 GB ortaya çıktı

Bilmeyenler için RTX 3050, GA106-150 GPU, 2.560 CUDA çekirdeği, 1,78GHz saat hızı, 128-bit veri yolu, 8GB GDDR6 bellek ve 115W TGP ile Ocak 2022'de tanıtıldı. Bu noktada yeni sürümün, daha kırpılmış bir model olması bekleniyor. Raporlara göre GA107-325 GPU ile eşleştirilecek ve temel modele kıyasla yüzde 17 daha düşük olan 1470 MHz saat hızı sunacak.

Ayrıca mevcut raporda, kartın 6GB bellek, 96 bit bellek veri yolu ve 70W TGP ile daha düşük bir güce ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Böylece harici bir güç konektörü gerektirmeyecek.

RTX 3050 8 GB - GA106-150 / 2560 Çekirdek / 1777 MHz saat hızı / 115W TGP / 8 GB 128 bit

GA106-150 / 2560 Çekirdek / 1777 MHz saat hızı / 115W TGP / 8 GB 128 bit RTX 3050 6 GB - GA107-325 / 1470 MHz saat hızı / 70W TGP / 6 GB 96 bit

GeForce RTX 3050 6GB ekran kartının Ocak 2024'te üretime geçmesi ve ardından da lansman yapılması bekleniyor. Bu noktada yeni kart, giriş seviyesinde artan rekabete karşı yeni çözüm niteliğinde olacak. Bildiğiniz gibi hem AMD hem de Intel, bu alanda sıkı bir rekabet içerisinde. Öyle ki daha önce Intel Arc A580 modelinin yolda olduğundan sizlere bahsetmiştik. Dolayısıyla revize edilmiş bir RTX 3050 6 GB, 150 dolarlık segmentte başarıya ulaşabilir.

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Kırpılmış GeForce RTX 3050 ortaya çıktı: Peki neler sunacak?