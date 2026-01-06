Samsung Galaxy Book 6 serisi tanıtıldı: AMOLED ekran, yeni Intel işlemciler ve fazlası

Galaxy Book 6 Ultra
Serinin en üst modeli Galaxy Book 6 Ultra, profesyonel kullanıcıları hedefliyor. Cihazda 16 inç boyutunda, dokunmatik WQXGA+ Dynamic AMOLED 2X ekran bulunuyor. Yansıma önleyici kaplamaya sahip panel, 1000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor.
Donanım tarafında Intel Core Ultra Series 3 işlemciler tercih edilmiş. Samsung, NPU üzerinden 50 TOPS’a kadar yerel yapay zeka performansından söz ediyor. Grafik tarafında ise Intel Arc dahili GPU’ya ek olarak GeForce RTX 5060 ve RTX 5070 seçenekleri sunuluyor. Cihaz, 64 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 2 TB SSD ile yapılandırılabiliyor. Ek bir SSD yuvasının bulunduğunu da söyleyelim.
Ses tarafında Galaxy Book 6 Ultra, Dolby Atmos destekli altı hoparlörlü bir sistemden destek alıyor. Bağlantı seçenekleri arasında ise Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bulunuyor. Dizüstünün pil kapasitesi ise 80.2 Wh. Samsung, 30 saate kadar video oynatma süresine işaret ediyor.
Galaxy Book 6 Pro
Galaxy Book 6 Pro, 14 ve 16 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla geliyor. Her iki modelde de AMOLED dokunmatik ekran tercih edilirken, işlemci seçenekleri Core Ultra X7, Ultra 7 ve Ultra 5 Series 3 seviyesinde konumlanıyor. Grafik birimi Intel Arc ile sınırlı.
Galaxy Book 6
Serinin giriş seviyesi olan Galaxy Book 6 da 14 ve 16 inç seçenekleriyle sunuluyor. Core Ultra 5 ve Core Ultra 7 Series 3 işlemcilerle gelen model, 32 GB’a kadar RAM ve 1 TB SSD desteği sunuyor. 16 inçlik versiyonda dokunmatik ekran opsiyonu bulunurken, bu model AMOLED yerine LCD (IPS) panel kullanıyor.
|Özellik
|Galaxy Book 6
|Galaxy Book 6 Pro
|Galaxy Book 6 Ultra
|Ekran Boyutu
|14” / 16”
|14” / 16”
|16”
|Ekran Türü
|LCD (IPS, 16”) / LCD
|AMOLED Dokunmatik
|Dynamic AMOLED 2X Dokunmatik
|İşlemci
|Core Ultra 5 / Ultra 7 Series 3
|Core Ultra 5 / Ultra 7 / Ultra X7 Series 3
|Core Ultra 7 / Ultra X7 / Ultra X9 Series 3, 50 TOPS
|Grafik Birimi
|Intel Arc
|Intel Arc
|Intel Arc / RTX 5060 / RTX 5070
|RAM
|32 GB’a kadar LPDDR5X
|16 / 32 GB LPDDR5X
|64 GB’a kadar LPDDR5X
|Depolama
|1 TB’a kadar PCIe SSD
|1 TB’a kadar PCIe SSD
|2 TB’a kadar PCIe SSD
|Ek SSD Yuvası
|Yok
|16” modelde var
|Var
|Ses
|Dolby Atmos
|Dolby Atmos
|6 hoparlör, Dolby Atmos
|Batarya
|Belirtilmedi
|78 Wh (16”)
|80.2 Wh
|Bağlantılar
|Thunderbolt 4, USB-A, HDMI
|Thunderbolt 4, USB-A, HDMI
|Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1
|Kablosuz
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Samsung, Galaxy Book 6 serisinin küresel fiyatlandırmasını henüz açıklamadı. Ancak modellerin ay sonuna doğru bazı pazarlarda satışa çıkması, kısa süre içinde de daha geniş bir dağıtımın başlaması bekleniyor. Seri gri ve gümüş renk seçenekleriyle sunulacak.