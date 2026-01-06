Samsung Galaxy Book 6 serisi tanıtıldı: AMOLED ekran, yeni Intel işlemciler ve fazlası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, CES 2026 etkinliği kapsamında yeni nesil dizüstü bilgisayar ailesi Galaxy Book 6 serisini tanıttı. Giriş seviyesi Galaxy Book 6, üst segmentte konumlanan Galaxy Book 6 Pro ve serinin en güçlü modeli Galaxy Book 6 Ultra’dan oluşan seri, Intel’in Core Ultra Series 3 işlemcileriyle geliyor.

Galaxy Book 6 Ultra

Serinin en üst modeli Galaxy Book 6 Ultra, profesyonel kullanıcıları hedefliyor. Cihazda 16 inç boyutunda, dokunmatik WQXGA+ Dynamic AMOLED 2X ekran bulunuyor. Yansıma önleyici kaplamaya sahip panel, 1000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor.

Donanım tarafında Intel Core Ultra Series 3 işlemciler tercih edilmiş. Samsung, NPU üzerinden 50 TOPS’a kadar yerel yapay zeka performansından söz ediyor. Grafik tarafında ise Intel Arc dahili GPU’ya ek olarak GeForce RTX 5060 ve RTX 5070 seçenekleri sunuluyor. Cihaz, 64 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 2 TB SSD ile yapılandırılabiliyor. Ek bir SSD yuvasının bulunduğunu da söyleyelim.

Ses tarafında Galaxy Book 6 Ultra, Dolby Atmos destekli altı hoparlörlü bir sistemden destek alıyor. Bağlantı seçenekleri arasında ise Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bulunuyor. Dizüstünün pil kapasitesi ise 80.2 Wh. Samsung, 30 saate kadar video oynatma süresine işaret ediyor.

Galaxy Book 6 Pro

Galaxy Book 6 Pro, 14 ve 16 inç olmak üzere iki farklı ekran boyutuyla geliyor. Her iki modelde de AMOLED dokunmatik ekran tercih edilirken, işlemci seçenekleri Core Ultra X7, Ultra 7 ve Ultra 5 Series 3 seviyesinde konumlanıyor. Grafik birimi Intel Arc ile sınırlı.

Tam Boyutta Gör RAM tarafında 16 GB ve 32 GB LPDDR5X seçenekleri sunulurken, depolama alanı 1 TB SSD'ye kadar çıkabiliyor. 16 inçlik modelde ek SSD yuvası bulunuyor. Yeniden tasarlanan soğutma sistemi ve buhar odası, daha stabil bir performans hedefliyor. Batarya kapasitesi ise modele göre 78 Wh seviyesine kadar ulaşıyor.

Galaxy Book 6

Serinin giriş seviyesi olan Galaxy Book 6 da 14 ve 16 inç seçenekleriyle sunuluyor. Core Ultra 5 ve Core Ultra 7 Series 3 işlemcilerle gelen model, 32 GB’a kadar RAM ve 1 TB SSD desteği sunuyor. 16 inçlik versiyonda dokunmatik ekran opsiyonu bulunurken, bu model AMOLED yerine LCD (IPS) panel kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy Book 6, daha uygun fiyatlı konumuna rağmen Dolby Atmos destekli hoparlörler, geniş bağlantı seçenekleri ve geliştirilmiş termal tasarım gibi serinin ortak özelliklerini koruyor.

Özellik Galaxy Book 6 Galaxy Book 6 Pro Galaxy Book 6 Ultra Ekran Boyutu 14” / 16” 14” / 16” 16” Ekran Türü LCD (IPS, 16”) / LCD AMOLED Dokunmatik Dynamic AMOLED 2X Dokunmatik İşlemci Core Ultra 5 / Ultra 7 Series 3 Core Ultra 5 / Ultra 7 / Ultra X7 Series 3 Core Ultra 7 / Ultra X7 / Ultra X9 Series 3, 50 TOPS Grafik Birimi Intel Arc Intel Arc Intel Arc / RTX 5060 / RTX 5070 RAM 32 GB’a kadar LPDDR5X 16 / 32 GB LPDDR5X 64 GB’a kadar LPDDR5X Depolama 1 TB’a kadar PCIe SSD 1 TB’a kadar PCIe SSD 2 TB’a kadar PCIe SSD Ek SSD Yuvası Yok 16” modelde var Var Ses Dolby Atmos Dolby Atmos 6 hoparlör, Dolby Atmos Batarya Belirtilmedi 78 Wh (16”) 80.2 Wh Bağlantılar Thunderbolt 4, USB-A, HDMI Thunderbolt 4, USB-A, HDMI Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1 Kablosuz Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4

Samsung, Galaxy Book 6 serisinin küresel fiyatlandırmasını henüz açıklamadı. Ancak modellerin ay sonuna doğru bazı pazarlarda satışa çıkması, kısa süre içinde de daha geniş bir dağıtımın başlaması bekleniyor. Seri gri ve gümüş renk seçenekleriyle sunulacak.

