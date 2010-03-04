Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kızaklı ve QWERTY klavyeli BlackBerry kameralara yakalandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
27,4b
1
6
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon pazarında önemli bir konuma sahip üreticilerden RIM'ın kızaklı BlackBerry modeli üzerinde çalıştığına dair söylentiler uzun süredir internette dolaşmaktaydı. En sonunda bugün, kızaklı BlackBerry sürpriz şekilde kameralara yakalandı.

Henüz RIM tarafından resmi olarak tanıtılmayan akıllı telefon BlackBerry'nin klasik tasarım çizgilerini taşıyor ve rivayetlere göre yeni telefon, BlackBerry OS 6.0 işletim sistemi, 360x480 piksel ekran (dokunmatik?), Bluetooth, WI-FI bağlantısı ve 1050 mAh kapasiteli batarya gibi teknik özellikler sunuyor. Kızaklı BlackBerry'nin ne zaman lanse edileceği, detaylı teknik özellikleri ve fiyat seviyesi şu an için belirsizliğini korumakta.

 

Kızaklı ve QWERTY klavyeli BlackBerry kameralara yakalandı
Tam Boyutta Gör

Kızaklı ve QWERTY klavyeli BlackBerry kameralara yakalandı
Tam Boyutta Gör

Kızaklı ve QWERTY klavyeli BlackBerry kameralara yakalandı
Tam Boyutta Gör


http://www.bbleaks.com/2010/03/blackberry-slider-gets-close-up-with.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
yahu böyle telefonum olsum 1.209.21tl borcumolsun lalalann ::):):)): ):):):
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
goxel1989 9 yıl
ekran dokunmatik olursa güzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 9 yıl
oha telefona bak :D , kızağını açınca cetvel kadar oluyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hypnosse 9 yıl
samsung'un corby'leri gibi olmuş

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metaldrag 9 yıl
valla süper bi tasarım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baysan240 9 yıl
la bu blackberry nin ceosu rüyasındamı görmüş bu kasa yapısını kızaklı başlığını tıkladım ama tam bir komedi ile karşılaştım
blackberry nin bu kadar yaratıcı bir firma olduğunu bilmiyordum espiri anlayışları hakikaten çok gelişmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl CeBIT Video Tur: MSI'dan Hydra teknolojili AMD anakart, 890FX ve daha fazlası 9 yıl CeBIT 2010: ZyXEL Standı 9 yıl CeBIT 2010: 3 Boyutlu Teknolojiler Standı 9 yıl HTC Snap cep telefonu video inceleme 9 yıl AeroCool PGS BX 500 Kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim