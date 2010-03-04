Kızaklı ve QWERTY klavyeli BlackBerry kameralara yakalandı

Akıllı telefon pazarında önemli bir konuma sahip üreticilerden RIM'ın kızaklı BlackBerry modeli üzerinde çalıştığına dair söylentiler uzun süredir internette dolaşmaktaydı. En sonunda bugün, kızaklı BlackBerry sürpriz şekilde kameralara yakalandı.

Henüz RIM tarafından resmi olarak tanıtılmayan akıllı telefon BlackBerry'nin klasik tasarım çizgilerini taşıyor ve rivayetlere göre yeni telefon, BlackBerry OS 6.0 işletim sistemi, 360x480 piksel ekran (dokunmatik?), Bluetooth, WI-FI bağlantısı ve 1050 mAh kapasiteli batarya gibi teknik özellikler sunuyor. Kızaklı BlackBerry'nin ne zaman lanse edileceği, detaylı teknik özellikleri ve fiyat seviyesi şu an için belirsizliğini korumakta.

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

http://www.bbleaks.com/2010/03/blackberry-slider-gets-close-up-with.html