Koç Üniversitesi, ana rahmindeki bebeğin hastalıklarını tespit eden yapay zekâ yazılımı geliştirdi

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Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Bilim Dalı’nda göre yapan bir ekip, anne karnındaki bebekteki anomalinin ve hastalıkların tespitini edilebilecek yapay zekâ destekli bir yazılım geliştirdi.

Programda görev alan ve sistem, yapay zeka mühendisleri, yazılımcılar, içerik geliştiricileri, iş analistleri, modelleme ve artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik uzmanlarından oluşan 15 kişilik ekip adına açıklamalarda bulunan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Aydın, yapay zekânın başta görüntüleme teknikleri olmak tıp alanında doktorlara yardımcı olmaya başladığı belirtirken göz, cilt ya da kalp hastalığına, yapay zekâ destekli tanı sistemleriyle tanı konulmaya başlandığını belirtti.

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Aydın, geliştirdikleri yapay zekâ yazılımı ile dünya genelindeki birçok olguya ait klinik ve Emar (MR) yani Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) bilgilerinin kayıt altına alındığını söylerken açıklamasına şöyle devam etti;

“Sistemde bir veri tabanı yer alıyor ve girilen veriler doğrultusunda hekime önermelerde bulunuyor. Veri tabanında bir klinik ya da bir hekimin değil, dünya üzerinde birçok hekimin tecrübesinden yola çıkılarak elde edilen bilgiler kayıtlı oluyor. Bu nedenle sistemde çok büyük bir veri havuzu olduğu için tecrübe aktarımı bulunuyor. Sistem, anne karnında bebekte anomali ya da hastalıklarda yüzde 95'in üzerinde tanı doğruluğu sağlıyor. Sistem, hem hastalığı tanımlıyor hem de bu hastalığa müdahale edilecek en doğru zamanı öneriyor.”

"İnsanların hastane hastane gezmesini önlemek istiyoruz"

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Geliştirdikleri sistemle dünyanın her yerindeki insanlara erişmek istediklerini dile getiren Doç. Dr. Emrah Aydın, hastaların tanısını netleştirmek için hastane hastane ya da şehir şehir dolaşmasına ihtiyaç duymamasını istediklerini kaydetti.

Aydın, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı;

"Bazı hastalık gruplarında mevcut sistemler ile gösterilemeyen ancak bebek öldüğünde ya da doğduktan sonra belirlenebilen, hastalığın yönetiminde önem arz eden derecelendirmeler de yapılabilir. Dünyada yapay zeka ve tıp alanında çalışan 40'ı aşkın kurum var. Bu kurumlar, erişkin hasta verisi üzerinde yoğunlaşıyor. Biz, geliştirdiğimiz sistemle fetüs üzerinde çalışıyoruz. Sisteme hastaların klinik bilgilerini ve MR verilerini giriyoruz. Sisteme uzaktan erişim olması sayesinde, bulunulan yerden her an mevcut veriler değerlendirilebilecek. Sistem aynı zamanda sağlık turizmine doğrudan katkı sağlayacak. Türkiye, fetal cerrahide tanı ve tedavide aranan, tercih edilen merkez olabilecek.”

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/anne-karnindaki-bebegin-hastaliklari-yapay-zeka-programi-ile-tespit-edilebilecek/2005825

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