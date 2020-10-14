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    Koç Üniversitesi, ana rahmindeki bebeğin hastalıklarını tespit eden yapay zekâ yazılımı geliştirdi

    Koç Üniversitesi'nde görev yapan 15 kişilik bir ekip, anne karnındaki bebekteki anomalinin ve hastalıkların tespitini yapabilecek yapay zekâ destekli bir yazılım geliştirdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Koç Üniversitesi, ana rahmindeki bebeğin hastalıklarını tespit eden yapay zekâ yazılımı geliştirdi
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    Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Bilim Dalı’nda göre yapan bir ekip, anne karnındaki bebekteki anomalinin ve hastalıkların tespitini edilebilecek yapay zekâ destekli bir yazılım geliştirdi.

    Programda görev alan ve sistem, yapay zeka mühendisleri, yazılımcılar, içerik geliştiricileri, iş analistleri, modelleme ve artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik uzmanlarından oluşan 15 kişilik ekip adına açıklamalarda bulunan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Aydın, yapay zekânın başta görüntüleme teknikleri olmak tıp alanında doktorlara yardımcı olmaya başladığı belirtirken göz, cilt ya da kalp hastalığına, yapay zekâ destekli tanı sistemleriyle tanı konulmaya başlandığını belirtti.

    Ayrıca Bkz. "Kovid-19 aşısı geliştiren Johnson & Johnson, bilinmeyen bir hastalık nedeniyle testleri durdurdu"

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    Aydın, geliştirdikleri yapay zekâ yazılımı ile dünya genelindeki birçok olguya ait klinik ve Emar (MR) yani Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) bilgilerinin kayıt altına alındığını söylerken açıklamasına şöyle devam etti;

    Sistemde bir veri tabanı yer alıyor ve girilen veriler doğrultusunda hekime önermelerde bulunuyor. Veri tabanında bir klinik ya da bir hekimin değil, dünya üzerinde birçok hekimin tecrübesinden yola çıkılarak elde edilen bilgiler kayıtlı oluyor. Bu nedenle sistemde çok büyük bir veri havuzu olduğu için tecrübe aktarımı bulunuyor. Sistem, anne karnında bebekte anomali ya da hastalıklarda yüzde 95'in üzerinde tanı doğruluğu sağlıyor. Sistem, hem hastalığı tanımlıyor hem de bu hastalığa müdahale edilecek en doğru zamanı öneriyor.

    "İnsanların hastane hastane gezmesini önlemek istiyoruz"

    Koç Üniversitesi, ana rahmindeki bebeğin hastalıklarını tespit eden yapay zekâ yazılımı geliştirdi
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    Geliştirdikleri sistemle dünyanın her yerindeki insanlara erişmek istediklerini dile getiren Doç. Dr. Emrah Aydın, hastaların tanısını netleştirmek için hastane hastane ya da şehir şehir dolaşmasına ihtiyaç duymamasını istediklerini kaydetti.

    Aydın, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı;

    "Bazı hastalık gruplarında mevcut sistemler ile gösterilemeyen ancak bebek öldüğünde ya da doğduktan sonra belirlenebilen, hastalığın yönetiminde önem arz eden derecelendirmeler de yapılabilir. Dünyada yapay zeka ve tıp alanında çalışan 40'ı aşkın kurum var. Bu kurumlar, erişkin hasta verisi üzerinde yoğunlaşıyor. Biz, geliştirdiğimiz sistemle fetüs üzerinde çalışıyoruz. Sisteme hastaların klinik bilgilerini ve MR verilerini giriyoruz. Sisteme uzaktan erişim olması sayesinde, bulunulan yerden her an mevcut veriler değerlendirilebilecek. Sistem aynı zamanda sağlık turizmine doğrudan katkı sağlayacak. Türkiye, fetal cerrahide tanı ve tedavide aranan, tercih edilen merkez olabilecek.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/anne-karnindaki-bebegin-hastaliklari-yapay-zeka-programi-ile-tespit-edilebilecek/2005825 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf. en beğenilen
    Gerçek bir bilimsel gelişme tebrikler. Dünyada tek bir veritabanı ve sistem kullanarak bütün vakaların hem bilgilerini hem de sonuçlarını aktaran açık kaynak bir sistem olmalı Wikipedia gibi.
    Gerçek bir bilimsel gelişme tebrikler. Dünyada tek bir veritabanı ve sistem kullanarak bütün vakaların hem bilgilerini hem de sonuçlarını aktaran açık kaynak bi...
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    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    edessa2017 (ALİ KARAKURT) 1 hf.
    İyileşmeyen hastalıklarda Kürtaj mı tavsiye edilecek. Bilimsel rapor sunulup .. Gidin Kürtaj yaptırınmı denilecek .Bu nedenle mevzuatın çok iyi hazırlanması gerekli...
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    Alqu 1 hf.
    ooo işte buluş budur. vay koça bak sen ihl den önce bulmuşlar.
    şaşırdım ihl bulmalıydı bunu.
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    Ponçikyasemin 1 hf. yeni yorumcu
    Daha doğmadan teşhis edilmiş bir hastalık çok erken tedavi edilebilir.

    Umarım çabucak kullanıma geçer.
    Yanıtla +2
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    Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf. en beğenilen
    Gerçek bir bilimsel gelişme tebrikler. Dünyada tek bir veritabanı ve sistem kullanarak bütün vakaların hem bilgilerini hem de sonuçlarını aktaran açık kaynak bir sistem olmalı Wikipedia gibi.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    RAIZEN 1 hf. Murat.Ak
    Bence tam aksine, patentini almalıyız.
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