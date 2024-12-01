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    Gerçek zamanlı iletişimde devrim: İnteraktif AI temsilcileri

    Tavus isimli yeni bir proje yapay zeka ile video sohbet teknolojisinin geleceğine yön veriyor. İşte gerçek zamanlı iletişimde devrim niteliğindeki interaktif AI temsilcileri:
    Gerçek zamanlı iletişimde devrim: İnteraktif AI temsilcileri Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka teknolojisi, inanılmaz bir hızla gelişmeye devam ederek kullanıcılarla etkileşim şeklimizi tamamen değiştiriyor. Son dönemde karşımıza çıkan en çarpıcı yenilik, gerçek zamanlı görüntülü sohbet yapabilen yapay zeka temsilcileri. Carter gibi çığır açan sistemler, artık cihazınızın kamerası aracılığıyla sizi görebiliyor, duyabiliyor ve anında yanıt verebiliyor.

    Bu yeni nesil yapay zeka temsilcileri, geleneksel sabit ses asistanlarından çok daha fazlasını sunuyor. Sadece konuşmakla kalmıyor, aynı zamanda çevrenizdeki detayları algılayabiliyor ve konuşmaya dahil edebiliyorlar. Yaklaşık 600 milisaniye gibi minimal bir gecikmeyle yanıt verebilen bu sistemler, insan benzeri iletişimin sınırlarını zorluyor.

    Yeni AI video sohbet temsilcileri, minumum gecikme ile gerçek zamanlı iletişimde yeni bir çağ başlatacak

    Tavus isimli projenin en etkileyici yönlerinden biri, bu yapay zeka temsilcilerinin çok yönlülüğü. Müşteri hizmetlerinden eğitime, satış destek sistemlerinden kişisel asistanlığa kadar geniş bir kullanım alanına sahipler. Farklı dillerde konuşabilme, değişken ortamlara uyum sağlayabilme ve kişiselleştirilebilme özellikleri, onları geleceğin iletişim araçları haline getiriyor. Ancak şu anki versiyonları henüz oturmuş değil. Dudak senkronizasyonunda, yüz ifadelerinde ve bazı teknik detaylarda gelişmeye devam ediyorlar. 

    Gerçek zamanlı iletişimde devrim: İnteraktif AI temsilcileri Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka video sohbet teknolojisi, iletişimin geleceği için büyük bir potansiyel taşıyor. Beden dilini anlama, duygusal zekayı yorumlama ve gerçek zamanlı etkileşim yetenekleri sürekli gelişiyor. Bu teknoloji, insan-makine etkileşiminde yeni bir çağın habercisi konumunda.

    Kaynakça https://www.tavus.io/ https://newatlas.com/ai-humanoids/tavus-heygen-conversational-video-ai/
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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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