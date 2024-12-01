Gerçek zamanlı iletişimde devrim: İnteraktif AI temsilcileri

- Yeni AI video sohbet temsilcileri, minumum gecikme ile gerçek zamanlı iletişimde yeni bir çağ başlatacak
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Bu yeni nesil yapay zeka temsilcileri, geleneksel sabit ses asistanlarından çok daha fazlasını sunuyor. Sadece konuşmakla kalmıyor, aynı zamanda çevrenizdeki detayları algılayabiliyor ve konuşmaya dahil edebiliyorlar. Yaklaşık 600 milisaniye gibi minimal bir gecikmeyle yanıt verebilen bu sistemler, insan benzeri iletişimin sınırlarını zorluyor.
Yeni AI video sohbet temsilcileri, minumum gecikme ile gerçek zamanlı iletişimde yeni bir çağ başlatacak
Tavus isimli projenin en etkileyici yönlerinden biri, bu yapay zeka temsilcilerinin çok yönlülüğü. Müşteri hizmetlerinden eğitime, satış destek sistemlerinden kişisel asistanlığa kadar geniş bir kullanım alanına sahipler. Farklı dillerde konuşabilme, değişken ortamlara uyum sağlayabilme ve kişiselleştirilebilme özellikleri, onları geleceğin iletişim araçları haline getiriyor. Ancak şu anki versiyonları henüz oturmuş değil. Dudak senkronizasyonunda, yüz ifadelerinde ve bazı teknik detaylarda gelişmeye devam ediyorlar.
Kaynakça https://www.tavus.io/ https://newatlas.com/ai-humanoids/tavus-heygen-conversational-video-ai/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.