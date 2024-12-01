Son yirmi yılda işlemci teknolojisindeki gelişim çarpıcı boyutlara ulaştı. 2001'de Nintendo GameCube'un Gekko işlemcisinde 21 milyon transistör bulunurken, günümüzde tırnak büyüklüğündeki bir çipe 50 milyar transistör sığdırılabiliyor. Bu ilerleme, tasarım sürecini giderek daha karmaşık hale getiriyor ve yapay zeka desteğini neredeyse zorunlu kılıyor.
Silikon Vadisi'nin yeni tasarımcıları: AI destekli çip üretimi
Modern çip tasarımı, Elektronik Tasarım Otomasyonu (EDA) araçları sayesinde mümkün hale geliyor. Synopsys, Cadence Design Systems gibi şirketlerin geliştirdiği yapay zeka destekli EDA sistemleri, tasarımcılara çip mimarisini tanımlama, doğrulama ve üretim planlaması gibi kritik aşamalarda destek sağlıyor.
Synopsys'in AI ve ML Başkan Yardımcısı Thomas Andersen'e göre yapay zeka destekli tasarım araçları, mühendislerin üretkenliğini %30 ila %50 oranında artırıyor. Bu gelişmeler, daha küçük firmaların özel uygulamalar için çip üretebilmesini mümkün kılarak, sektörde rekabeti artırabilir. Aynı zamanda, yapay zekanın kendi gelişimi için gereken çipleri tasarlaması, teknolojik ilerlemenin ivmesini artırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.