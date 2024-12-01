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    Anlık Bildirim

    Çip tasarımında devrim: Yapay zeka artık kendi çiplerini tasarlıyor

    Yapay zeka, çip tasarımında devrim yaratıyor. Synopsys'in AI teknolojisiyle tasarlanan 300'den fazla ticari çip üretim aşamasında. İşte geleceğin çip tasarım süreci:
    Yapay zeka, çip tasarımında yeni bir çağ başlatıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka çip tasarımı alanında sessiz bir devrim gerçekleşiyor. Synopsys'in yapay zeka teknolojisiyle tasarlanan 300'den fazla ticari çipi halihazırda üretimde. Bu gelişme, mikroişlemci endüstrisinin geleceğine dair önemli ipuçları sunuyor. 

    Son yirmi yılda işlemci teknolojisindeki gelişim çarpıcı boyutlara ulaştı. 2001'de Nintendo GameCube'un Gekko işlemcisinde 21 milyon transistör bulunurken, günümüzde tırnak büyüklüğündeki bir çipe 50 milyar transistör sığdırılabiliyor. Bu ilerleme, tasarım sürecini giderek daha karmaşık hale getiriyor ve yapay zeka desteğini neredeyse zorunlu kılıyor.

    Silikon Vadisi'nin yeni tasarımcıları: AI destekli çip üretimi

    Modern çip tasarımı, Elektronik Tasarım Otomasyonu (EDA) araçları sayesinde mümkün hale geliyor. Synopsys, Cadence Design Systems gibi şirketlerin geliştirdiği yapay zeka destekli EDA sistemleri, tasarımcılara çip mimarisini tanımlama, doğrulama ve üretim planlaması gibi kritik aşamalarda destek sağlıyor.

    Yapay zeka, çip tasarımında yeni bir çağ başlatıyor Tam Boyutta Gör
    Google DeepMind'in AlphaChip projesi ise yapay zekanın çip tasarımındaki potansiyelini gösteren çarpıcı örneklerden biri. Bu sistem, insan tasarımcıların haftalar süren çalışmalarını saatler içinde tamamlayabiliyor. Özellikle Google'ın Tensör İşlem Birimleri (TPU) gibi ileri düzey çiplerin tasarımında kullanılan AlphaChip, insanüstü performans sergiliyor.

    Synopsys'in AI ve ML Başkan Yardımcısı Thomas Andersen'e göre yapay zeka destekli tasarım araçları, mühendislerin üretkenliğini %30 ila %50 oranında artırıyor. Bu gelişmeler, daha küçük firmaların özel uygulamalar için çip üretebilmesini mümkün kılarak, sektörde rekabeti artırabilir. Aynı zamanda, yapay zekanın kendi gelişimi için gereken çipleri tasarlaması, teknolojik ilerlemenin ivmesini artırabilir.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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