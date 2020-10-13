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    Kovid-19 aşısı geliştiren Johnson & Johnson, bilinmeyen bir hastalık nedeniyle testleri durdurdu

    Kovid-19 aşısında önemli bir aşama kaydeden Johnson & Johnson'ndan endişelendirici bir haber geldi. Şirket, deneklerin birinde tespit edilen bilinmeyen bir hastalık nedeniyle çalışmalara ara verdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Kovid-19 aşısı geliştiren Johnson & Johnson, bilinmeyen bir hastalık nedeniyle testleri durdurdu
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    Dünya çapında 1 milyondan fazla insanın hayatına mal olan ve 38 milyondan fazla insana bulaşan yeni tip koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarından iyi olduğu kadar endişelendiren haberler de gelmeye devam ediyor. Kovid-19 aşısı kapsamında son aşama testlerine gelen şirketlerden biri olan Johnson & Johnson, geliştirdiği aşıyla ilgili üzücü bir duyuru paylaştı.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs’ün 28 gün süreyle bazı yüzeylerde kalabildiğini gösteren bir araştırma yayınlandı"

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    Kovid-19 aşısına en yakın şirketlerden biri olan Johnson & Johnson (J&J), aşı testlerine katılan deneklerden birinde "tanımlanamayan bir rahatsızlık" tespit edilmesi nedeniyle çalışmalara ara verildiğini duyurdu. Aşı kapsamında sürdürülen klinik deneylere ara veren şirket yetkilileri, ismini açıklamadığı deneğin sağlık durumunu incelediklerini ve takip eden süreçte detaylı bir bilgilendirme yapılacağını ifade etti. Şirketin açıklamasında, “Covid-19 aşısı için klinik gelişme verilerini en şeffaf biçimde paylaşmak istiyoruz. Aşının yan etkileri her ne kadar ciddi de olsa klinik çalışmaların bir parçasıdır” sözlerine yer verildi.

    Sene sonunda piyasada olması bekleniyordu

    Normal şartlar altında yıllar sürmesi beklenen aşı geliştirme faaliyetlerinin Kovid-19 kapsamında bir yıldan kısa sürede üçüncü faz denemelerine geçilmesi ise güvenilirlik tartışmalarının yeniden alevlenmesine neden oldu. Zira J&J’den önce Pfizer ve AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi ortaklığı ile geliştirilen aşı çalışmalarına ara verildi. Bu tür süreçlerde normal kabul edilmesi gereken bu türdeki duraksamalar, bir anda olumlu haberlerin yayıldığı aşı çalışmalarına olan bakış açısını da ne yazık ki hızlı bir şekilde değiştiriyor.

    Kovid-19 aşısı geliştiren Johnson & Johnson, bilinmeyen bir hastalık nedeniyle testleri durdurdu
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    J&J’nin süreci durdurma kararını yorumlayan Washington Üniversitesi’nde görevli Profesör Michael Kinch ise “Bence aşı deneme sürecinin durdurulması iyi haber, çünkü bu halen güvenlik önlemlerinin çalıştığını gösteriyor. Burada önemli olan J&J’nin aşı sürecinin durdurulmasına sebep olan hastalık ile AstraZeneca’nın durdurulmasına sebep olan hastalık birbiriyle bağlantılı mı? Ona bakmak gerek” ifadesini kullandı.

    J&J, Kovid-19 aşısının bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında piyasaya sürüleceğini söylemişti.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/corona-virusunde-korkutan-gelisme-asi-testleri-durdu-6078284/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    MERHaba kız var mı :D

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    yine de bir et değil...

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    Deneme

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    ikibinonlar

    👌🏻 test

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    Barni Moloztaş

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    1 ay önce
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    Mr. Jingles 1 hf. en beğenilen
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    WaylandIZMIR 1 hf.
    Elon Musk kesinlikle aşı olmayacağını söylüyor. Dikkat çekici bir açıklamaydı
    Yanıtla +1
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    furion07 (Genç Fenerbahçeli) 1 hf.
    Johnson & Johnson siyonizmin en büyük destekçilerinden. Kesinlikle aşılarına güvenmeyin. İnşallah ülkemizde üretilir. Dışardan alırsak dünya kadar cari açık olur hem de yan etkiler açısından güvenilir değil.
    1 Yanıt Yanıtla
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    virtiöz (Serhat AYGÜN) 1 hf. furion07
    Cari açık sarayda.Johsona gerek yok
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    Ribas0 (Ribas Diègo) 1 hf.
    Kovid-19 aşısı Steve Johnson sendromu yapıyormuş diye okudum başta.. Fazla kaportayı yakmamak lazım.
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    KutoPa.1 1 hf. yeni yorumcu
    Trumpın daha önceki konuşmalarını bilenler hatırlayacaktır ben aşının hemen onaylanmasını istiyorum ama iş siyasi bir hal aldı bu yüzden bu firmalar seçimden sonra çıkartmak istiyor ama tamam oyunlarını oynasınlar tarzı söylemleri vardı mesele belki de gerçekten budur
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    cheers darlin 1 hf.
    mesleğin ne yiğenim, televizyona çıkan bilim adamlarından iyi mi bilecen yiğenim



    Daha bunlar kısa dönemde ortaya çıkan komplikasyonlar, uzun dönemde ortaya çıkacak olan komplikasyonları düşünün bakalım
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    FearlessRoom (Onur Kaplan) 1 hf. yeni yorumcu
    Virus-T olabilir, veya xenomorph.
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    Mr. Jingles 1 hf. en beğenilen
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    zero fear 1 hf. Mr. Jingles
    Peki bundan çıkarları ne tam olarak?
    1 Yanıt Yanıtla
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    V4LKyR 1 hf.
    Hoaaaydaaa... Nasıl bir tanımlanamayan hastalık bu...

    Yanlışlıkla T virüsü mü ürettiler yoksa?
    Yanıtla +1
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    electribe 1 hf.
    Resident Evil : A New Hope
    Yanıtla +2
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    9600_G_T (kadir varae) 1 hf.
    zombi mi oluyoruz
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    covid-19, johnson&johnson ve
    3 etiket daha J&J covid-19 aşısı Bilim ve Teknoloji
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