Kovid-19 aşısı geliştiren Johnson & Johnson, bilinmeyen bir hastalık nedeniyle testleri durdurdu

Dünya çapında 1 milyondan fazla insanın hayatına mal olan ve 38 milyondan fazla insana bulaşan yeni tip koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarından iyi olduğu kadar endişelendiren haberler de gelmeye devam ediyor. Kovid-19 aşısı kapsamında son aşama testlerine gelen şirketlerden biri olan Johnson & Johnson, geliştirdiği aşıyla ilgili üzücü bir duyuru paylaştı.
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Kovid-19 aşısına en yakın şirketlerden biri olan Johnson & Johnson (J&J), aşı testlerine katılan deneklerden birinde "tanımlanamayan bir rahatsızlık" tespit edilmesi nedeniyle çalışmalara ara verildiğini duyurdu. Aşı kapsamında sürdürülen klinik deneylere ara veren şirket yetkilileri, ismini açıklamadığı deneğin sağlık durumunu incelediklerini ve takip eden süreçte detaylı bir bilgilendirme yapılacağını ifade etti. Şirketin açıklamasında, “Covid-19 aşısı için klinik gelişme verilerini en şeffaf biçimde paylaşmak istiyoruz. Aşının yan etkileri her ne kadar ciddi de olsa klinik çalışmaların bir parçasıdır” sözlerine yer verildi.
Sene sonunda piyasada olması bekleniyordu
Normal şartlar altında yıllar sürmesi beklenen aşı geliştirme faaliyetlerinin Kovid-19 kapsamında bir yıldan kısa sürede üçüncü faz denemelerine geçilmesi ise güvenilirlik tartışmalarının yeniden alevlenmesine neden oldu. Zira J&J’den önce Pfizer ve AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi ortaklığı ile geliştirilen aşı çalışmalarına ara verildi. Bu tür süreçlerde normal kabul edilmesi gereken bu türdeki duraksamalar, bir anda olumlu haberlerin yayıldığı aşı çalışmalarına olan bakış açısını da ne yazık ki hızlı bir şekilde değiştiriyor.
J&J’nin süreci durdurma kararını yorumlayan Washington Üniversitesi’nde görevli Profesör Michael Kinch ise “Bence aşı deneme sürecinin durdurulması iyi haber, çünkü bu halen güvenlik önlemlerinin çalıştığını gösteriyor. Burada önemli olan J&J’nin aşı sürecinin durdurulmasına sebep olan hastalık ile AstraZeneca’nın durdurulmasına sebep olan hastalık birbiriyle bağlantılı mı? Ona bakmak gerek” ifadesini kullandı.
J&J, Kovid-19 aşısının bu yılın sonunda ya da gelecek yılın başında piyasaya sürüleceğini söylemişti.
https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/corona-virusunde-korkutan-gelisme-asi-testleri-durdu-6078284/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Daha bunlar kısa dönemde ortaya çıkan komplikasyonlar, uzun dönemde ortaya çıkacak olan komplikasyonları düşünün bakalım
Yanlışlıkla T virüsü mü ürettiler yoksa?
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