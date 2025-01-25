Yeni bir yapay zeka, akciğer hastalıklarını anında yakalıyor

İşte ultrason görüntülerinden hastalık tespiti yapan teknolojinin detayları:
Çalışmayı yürüten Charles Darwin Üniversitesi (CDU), Birleşik Uluslararası Üniversitesi ve Avustralya Katolik Üniversitesi (ACU) araştırmacıları, iki farklı yapay zeka modelini birleştirerek benzersiz bir teknoloji geliştirdiler. Evrişimli sinir ağı (CNN) ve uzun kısa süreli bellek (LSTM) modellerini harmanlayan TD-CNNLSTM-LungNet, insan gözünün kaçırabileceği en küçük ayrıntıları bile yakalayabiliyor.
Teknolojinin gelecek vizyonu ise oldukça etkileyici. Shafiabady, modelin doğru verilerle eğitilmesi durumunda tüberküloz, astım, kanser ve diğer akciğer hastalıklarının teşhisinde devrim yaratabileceğini öngörüyor. Araştırmacılar, sistemin ultrason dışında BT taramaları ve X-ışınları gibi görüntüleme yöntemlerini de değerlendirebilecek şekilde geliştirilmesini hedefliyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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