Köklü teknoloji sitesi AnandTech, yayın hayatına son vereceğini açıkladı

Site açık kalmaya devam edecek
Ayrıntılı bilgisayar donanımı incelemeleriyle tanınan sitenin baş editörü Ryan Smith, yaptığı açıklamayla bundan sonra siteye içerik girilmeyeceğini ancak eski makale ve incelemelerin sitede yer almaya devam edeceğini söyledi. Aynı zamanda AnandTech forumları da hizmet vermeye devam edecek.
Sitenin kurucusu Anand Lal Shimpi, 2014 yılında siteyi New York merkezli medya şirketi Purch'a satarak Apple'da çalışmaya başlamıştı. Purch da daha sonra Birleşik Krallık merkezli Future plc tarafından satın alınmıştı. Gündelik teknoloji haberlerinden ziyade, detaylı ve teknik donanım incelemeleriyle popüler olan AnandTech'ın yayın hayatına son vermesi, teknoloji yayıncılığı için şüphesiz büyük bir kayıp olacak.Kaynakça https://www.anandtech.com/show/21542/end-of-the-road-an-anandtech-farewell https://www.techpowerup.com/326107/anandtech-shuts-down-an-icon-of-tech-news-and-reviews-rides-into-the-sunset Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.