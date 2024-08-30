Köklü teknoloji sitesi AnandTech, yayın hayatına son vereceğini açıkladı

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Bilgisayar sektöründe saygın bir konuma sahip, köklü teknoloji sitesi AnandTech, yayın hayatına son vereceğini duyurdu. Kurucusu Anand Lal Shimpi'nin adını taşıyan AnandTech, 1997 yılında o zamanlar 15 yaşında olan Anand tarafından kurulmuştu.

Site açık kalmaya devam edecek

Ayrıntılı bilgisayar donanımı incelemeleriyle tanınan sitenin baş editörü Ryan Smith, yaptığı açıklamayla bundan sonra siteye içerik girilmeyeceğini ancak eski makale ve incelemelerin sitede yer almaya devam edeceğini söyledi. Aynı zamanda AnandTech forumları da hizmet vermeye devam edecek.

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Sitenin kurucusu Anand Lal Shimpi, 2014 yılında siteyi New York merkezli medya şirketi Purch'a satarak Apple'da çalışmaya başlamıştı. Purch da daha sonra Birleşik Krallık merkezli Future plc tarafından satın alınmıştı. Gündelik teknoloji haberlerinden ziyade, detaylı ve teknik donanım incelemeleriyle popüler olan AnandTech'ın yayın hayatına son vermesi, teknoloji yayıncılığı için şüphesiz büyük bir kayıp olacak.

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Köklü teknoloji sitesi AnandTech, yayın hayatına son veriyor