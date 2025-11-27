WhatsApp'ta üçüncü taraf yapay zeka sohbet botları yasaklandı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, kullanıcıların Meta AI dışındaki yapay zeka sohbet robotlarını kullanmasını yasaklayacak olan hizmet şartlarındaki değişiklikleri duyurdu. Bu, herhangi bir üçüncü taraf sohbet robotunun artık mesajlaşma uygulamasında bulunmasına izin verilmeyeceği anlamına geliyor.

15 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek

Değişiklik, 15 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek ve bu tarih aynı zamanda WhatsApp Business kullanıcılarının mesajlaşma uygulamasında ChatGPT, Copilot ve diğer sohbet robotlarını kullanabilecekleri son tarih olacak.

WhatsApp, geçtiğimiz ay yaptığı duyuruda, Meta dışındaki yapay zeka şirketlerinin sohbet botlarını dağıtmak için platformun ticari API’sini kullanmasını yasaklayacağını açıklamıştı. Diğer şirketler müşteri hizmeti veya destek amaçlı botlar için WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilecek. Yasak yalnızca yapay zekanın doğrudan bir ürün olarak sunulduğu durumları kapsıyor.

Bu değişiklik sonucunda Perplexity gibi diğer bağımsız yapay zeka botlarının da yakında WhatsApp’tan ayrıldıklarını duyurması bekleniyor. Böylece önümüzdeki Ocak ayından itibaren WhatsApp’ta kullanıcıların erişebileceği tek yapay zeka botu Meta AI olacak.

