WhatsApp'ta üçüncü taraf yapay zeka sohbet botları yasaklandı

15 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek
Değişiklik, 15 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek ve bu tarih aynı zamanda WhatsApp Business kullanıcılarının mesajlaşma uygulamasında ChatGPT, Copilot ve diğer sohbet robotlarını kullanabilecekleri son tarih olacak.
WhatsApp, geçtiğimiz ay yaptığı duyuruda, Meta dışındaki yapay zeka şirketlerinin sohbet botlarını dağıtmak için platformun ticari API’sini kullanmasını yasaklayacağını açıklamıştı. Diğer şirketler müşteri hizmeti veya destek amaçlı botlar için WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilecek. Yasak yalnızca yapay zekanın doğrudan bir ürün olarak sunulduğu durumları kapsıyor.
Bu değişiklik sonucunda Perplexity gibi diğer bağımsız yapay zeka botlarının da yakında WhatsApp'tan ayrıldıklarını duyurması bekleniyor. Böylece önümüzdeki Ocak ayından itibaren WhatsApp'ta kullanıcıların erişebileceği tek yapay zeka botu Meta AI olacak.