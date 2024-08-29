Intel Core Ultra 5 245, Ultra 5 235 ve Core Ultra 3 205 ortaya çıktı

- Intel Core Ultra 5 245, 235 ve Core Ultra 3 205 neler sunacak?
- Arrow Lake-S yakında geliyor
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Intel Core Ultra 5 245, 235 ve Core Ultra 3 205 neler sunacak?
Kaçıranlar için Intel Core Ultra 5 245, Ultra 5 235 ve Core Ultra 3 205 işlemciler, K-serisi sürümlere kıyasla65W veya daha düşük TDP'ye sahip olacak. Buna göre Core Ultra 5 245 modelinin, 3,4GHz temel saat hızı, P-çekirdekleri için 5,1GHz saat hızı ve tüm çekirdekler için 4,9GHz saat hızı sunacağı belirtiliyor.
Bir alt model Core Ultra 5 235 ise, abisine kıyasla 5GHz'e kadar P-Core hızı ve tüm çekirdekler için 4,8GHz saat hızıyla karşımıza çıkacak. Ayrıca her iki model 6 adet performans (Lion Cove P-Core) ve 8 adet verimlilik (Skymont E-Core) olmak üzere 14 çekirdeğe sahip olacak. Son olarak Core Ultra 3 205'e gelirsek, işlemci 4 Lion Cove ve 4 Skymont çekirdeği olmak üzere toplam 8 çekirdek ve 8 iş parçacığı ile geliyor.
Bu da Hyperthreading desteğinin olmadığını doğruluyor. Ayrıca P çekirdekleri için 3,9GHz saat hızı, 4,8GHz boost ve E-çekirdekleri için 3,3Ghz ile 4,2GHz arasında hız sunacak.
Arrow Lake-S yakında geliyor
Intel, yeni işlemcilerle birlikte yeni LGA 1851 soketine sahip başta Z890 yonga setli anakartlar olmak üzere 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Dolayısıyla mevcut Intel anakartları ile yeni işlemciler uyumlu olmayacak. Bu arada 800 serisinde sadece DDR5 desteği yer alacak. İşlemcilerin mimari tarafında ise yepyeni Lion Cove P-Core ve Skymont E-Core mimarisine sahip bir tasarım yer alacak. İşlemciler Compute Tile, SOC Tile, IO Tile ve Graphics Tile olmak üzere dört karoya ev sahipliği yapacak. GPU tarafı yeni Alchemist Xe-LPG ile desteklenecek.
Son raporlara göre Core Ultra 200 K-serisi işlemcilerin 17 Ekim'de tanıtılması bekleniyor. Ancak lansmanda hız aşırtma desteği bulunan üst seviye modeller ile karşılaşacağız. 65W ve daha düşük işlemciler içinse bir süre daha bekleyiş sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.