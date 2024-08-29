Intel Core Ultra 5 245, Ultra 5 235 ve Core Ultra 3 205 ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Intel, bildiğiniz gibi bu yılın sonlarına doğru yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Bu doğrultuda bekleyiş sürerken, seriye ait Intel Core Ultra 5 245, Ultra 5 235 ve Core Ultra 3 205 modelleri ortaya çıktı. İşte tüm bildiklerimiz.

Intel Core Ultra 5 245, 235 ve Core Ultra 3 205 neler sunacak?

Kaçıranlar için Intel Core Ultra 5 245, Ultra 5 235 ve Core Ultra 3 205 işlemciler, K-serisi sürümlere kıyasla65W veya daha düşük TDP'ye sahip olacak. Buna göre Core Ultra 5 245 modelinin, 3,4GHz temel saat hızı, P-çekirdekleri için 5,1GHz saat hızı ve tüm çekirdekler için 4,9GHz saat hızı sunacağı belirtiliyor.

Bir alt model Core Ultra 5 235 ise, abisine kıyasla 5GHz'e kadar P-Core hızı ve tüm çekirdekler için 4,8GHz saat hızıyla karşımıza çıkacak. Ayrıca her iki model 6 adet performans (Lion Cove P-Core) ve 8 adet verimlilik (Skymont E-Core) olmak üzere 14 çekirdeğe sahip olacak. Son olarak Core Ultra 3 205'e gelirsek, işlemci 4 Lion Cove ve 4 Skymont çekirdeği olmak üzere toplam 8 çekirdek ve 8 iş parçacığı ile geliyor.

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Bu da Hyperthreading desteğinin olmadığını doğruluyor. Ayrıca P çekirdekleri için 3,9GHz saat hızı, 4,8GHz boost ve E-çekirdekleri için 3,3Ghz ile 4,2GHz arasında hız sunacak.

Arrow Lake-S yakında geliyor

Intel, yeni işlemcilerle birlikte yeni LGA 1851 soketine sahip başta Z890 yonga setli anakartlar olmak üzere 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Dolayısıyla mevcut Intel anakartları ile yeni işlemciler uyumlu olmayacak. Bu arada 800 serisinde sadece DDR5 desteği yer alacak. İşlemcilerin mimari tarafında ise yepyeni Lion Cove P-Core ve Skymont E-Core mimarisine sahip bir tasarım yer alacak. İşlemciler Compute Tile, SOC Tile, IO Tile ve Graphics Tile olmak üzere dört karoya ev sahipliği yapacak. GPU tarafı yeni Alchemist Xe-LPG ile desteklenecek.

Son raporlara göre Core Ultra 200 K-serisi işlemcilerin 17 Ekim'de tanıtılması bekleniyor. Ancak lansmanda hız aşırtma desteği bulunan üst seviye modeller ile karşılaşacağız. 65W ve daha düşük işlemciler içinse bir süre daha bekleyiş sürecek.

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Intel Core Ultra 5 245, 235 ve Core Ultra 3 205 ortaya çıktı