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    Intel Core Ultra 5 245, Ultra 5 235 ve Core Ultra 3 205 ortaya çıktı

    Arrow Lake-S serisine ait Intel Core Ultra 5 245, 235 ve Core Ultra 3 205 modelleri ortaya çıktı. Peki yeni i5 ve i3 serisi işlemciler neler sunacak? İşte detaylar...
    Intel Core Ultra 5 245, 235 ve Core Ultra 3 205 ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Intel, bildiğiniz gibi bu yılın sonlarına doğru yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Bu doğrultuda bekleyiş sürerken, seriye ait Intel Core Ultra 5 245, Ultra 5 235 ve Core Ultra 3 205 modelleri ortaya çıktı. İşte tüm bildiklerimiz.

    Intel Core Ultra 5 245, 235 ve Core Ultra 3 205 neler sunacak?

    Kaçıranlar için Intel Core Ultra 5 245, Ultra 5 235 ve Core Ultra 3 205 işlemciler, K-serisi sürümlere kıyasla65W veya daha düşük TDP'ye sahip olacak. Buna göre Core Ultra 5 245 modelinin, 3,4GHz temel saat hızı, P-çekirdekleri için 5,1GHz saat hızı ve tüm çekirdekler için 4,9GHz saat hızı sunacağı belirtiliyor.

    Bir alt model Core Ultra 5 235 ise, abisine kıyasla 5GHz'e kadar P-Core hızı ve tüm çekirdekler için 4,8GHz saat hızıyla karşımıza çıkacak. Ayrıca her iki model 6 adet performans (Lion Cove P-Core) ve 8 adet verimlilik (Skymont E-Core) olmak üzere 14 çekirdeğe sahip olacak. Son olarak Core Ultra 3 205'e gelirsek, işlemci 4 Lion Cove ve 4 Skymont çekirdeği olmak üzere toplam 8 çekirdek ve 8 iş parçacığı ile geliyor.

    Bu da Hyperthreading desteğinin olmadığını doğruluyor. Ayrıca P çekirdekleri için 3,9GHz saat hızı, 4,8GHz boost ve E-çekirdekleri için 3,3Ghz ile 4,2GHz arasında hız sunacak.

    Arrow Lake-S yakında geliyor

    Intel, yeni işlemcilerle birlikte yeni LGA 1851 soketine sahip başta Z890 yonga setli anakartlar olmak üzere 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Dolayısıyla mevcut Intel anakartları ile yeni işlemciler uyumlu olmayacak. Bu arada 800 serisinde sadece DDR5 desteği yer alacak. İşlemcilerin mimari tarafında ise yepyeni Lion Cove P-Core ve Skymont E-Core mimarisine sahip bir tasarım yer alacak. İşlemciler Compute Tile, SOC Tile, IO Tile ve Graphics Tile olmak üzere dört karoya ev sahipliği yapacak. GPU tarafı yeni Alchemist Xe-LPG ile desteklenecek.

    Son raporlara göre Core Ultra 200 K-serisi işlemcilerin 17 Ekim'de tanıtılması bekleniyor. Ancak lansmanda hız aşırtma desteği bulunan üst seviye modeller ile karşılaşacağız. 65W ve daha düşük işlemciler içinse bir süre daha bekleyiş sürecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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