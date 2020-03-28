Kompakt tasarımlı OnePlus X geri dönüyor

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OnePlus, 2015 yılında 5 inçlik ekran ve 249 dolar fiyat etiketine sahip OnePlus X isimli bir akıllı telefon çıkarmıştı. Gelen haberlere bakılırsa Çinli şirket kompakt cihazı yeniden canlandırmayı planlıyor.

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Bu yıl OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro amiral gemilerine ek olarak daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon daha göreceğiz. XDA Developers editörü Max Weinbach'a göre şirket OnePlus X'i farklı bir isim altında güncelleyecek.

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OnePlus 8 Lite olabilir

Büyük olasılıkla bu model OnePlus 8 Lite olaraiblir. Ancak henüz onaylanmadığını belirtelim. Akıllı telefon, 15 Nisan'da OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ile birlikte tanıtılmayacak. Muhtemelen kendisiyle Temmuz ayında tanışacağız.

https://twitter.com/MaxWinebach/status/1242914693875892227

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