Kompakt tasarımlı OnePlus X geri dönüyor

Haber Editörü
OnePlus, 2015 yılında 5 inçlik ekran ve 249 dolar fiyat etiketine sahip OnePlus X isimli bir akıllı telefon çıkarmıştı. Gelen haberlere bakılırsa Çinli şirket kompakt cihazı yeniden canlandırmayı planlıyor.
Ayrıca Bkz. "Google CEO'su açıkladı: COVID-19'la mücadele için 800 milyon dolarlık bağış yapacağız"
Bu yıl OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro amiral gemilerine ek olarak daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon daha göreceğiz. XDA Developers editörü Max Weinbach'a göre şirket OnePlus X'i farklı bir isim altında güncelleyecek.
OnePlus 8 Lite olabilir
Büyük olasılıkla bu model OnePlus 8 Lite olaraiblir. Ancak henüz onaylanmadığını belirtelim. Akıllı telefon, 15 Nisan'da OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ile birlikte tanıtılmayacak. Muhtemelen kendisiyle Temmuz ayında tanışacağız.
https://twitter.com/MaxWinebach/status/1242914693875892227 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: