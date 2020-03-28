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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kompakt tasarımlı OnePlus X geri dönüyor

    Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, 2015 yılında piyasaya sürdüğü kompakt akıllı telefonunu geri getirmeye hazırlanıyor. Güncellenmiş model, OnePlus 8 Lite ismiyle karşımıza çıkabilir.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Kompakt tasarımlı OnePlus X geri dönüyor
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    OnePlus, 2015 yılında 5 inçlik ekran ve 249 dolar fiyat etiketine sahip OnePlus X isimli bir akıllı telefon çıkarmıştı. Gelen haberlere bakılırsa Çinli şirket kompakt cihazı yeniden canlandırmayı planlıyor.

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    Bu yıl OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro amiral gemilerine ek olarak daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon daha göreceğiz. XDA Developers editörü Max Weinbach'a göre şirket OnePlus X'i farklı bir isim altında güncelleyecek.

    Kompakt tasarımlı OnePlus X geri dönüyor
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    OnePlus 8 Lite olabilir

    Büyük olasılıkla bu model OnePlus 8 Lite olaraiblir. Ancak henüz onaylanmadığını belirtelim. Akıllı telefon, 15 Nisan'da OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro ile birlikte tanıtılmayacak. Muhtemelen kendisiyle Temmuz ayında tanışacağız.



    https://twitter.com/MaxWinebach/status/1242914693875892227 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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