Güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi, POCO modelleri – Mayıs 2025

Güncelleme desteği kesilen Xiaomi telefonlar
Kaçıranlar için Xiaomi, günümüzde 2021 sonrası cihazlar için 4 yıl, 2023 sonrası cihazlar içinse 5 yıla kadar güncelleme desteği sunuyor. Bu politika tepe modeller için geçerli olurken, eski nesil telefonlara olan desteğin artık sonlandığını görüyoruz. Bunun bir nedeni donanım, bir diğer nedeni ise destek süresinin geride bırakılması.
Kaçıranlar için 2025 itibarıyla Xiaomi'nin EOS (Destek Sonu) listesi en son Mi 10 serisi, Mi 11 Lite 5G, MIX 4 modelleri ile güncellenmişti. Mayıs sonunda ise bu listeye Redmi Note 11T Pro serisi, Redmi K50i, POCO X4 GT, POCO C40, Redmi K40S ve POCO F4 modelleri de ekleniyor. Listede bulunan tüm telefonlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi K50i
- POCO X4 GT
- POCO C40
- Redmi K40S
- POCO F4
Xiaomi’nin EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak. Ancak desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Bu doğrultuda yeni MIUI ve Android güncellemelerinin yanı sıra yalnızca ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. Dolayısıyla kullanıcıların endişelenmelerine gerek yok diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.