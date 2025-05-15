Güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi, POCO modelleri – Mayıs 2025

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Ekim ayında yayınlanmaya başlayan Android 15, daha fazla cihaza ulaşmaya devam ediyor. Dolayısıyla üreticiler de Android 15 takvimlerini oluşturmaya başladı. Peki, bu takviminin yanı sıra güncelleme desteği hangi modeller için bitiyor? İşte Mayıs 2025 itibarıyla güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi, POCO modelleri…

Güncelleme desteği kesilen Xiaomi telefonlar

Kaçıranlar için Xiaomi, günümüzde 2021 sonrası cihazlar için 4 yıl, 2023 sonrası cihazlar içinse 5 yıla kadar güncelleme desteği sunuyor. Bu politika tepe modeller için geçerli olurken, eski nesil telefonlara olan desteğin artık sonlandığını görüyoruz. Bunun bir nedeni donanım, bir diğer nedeni ise destek süresinin geride bırakılması.

Kaçıranlar için 2025 itibarıyla Xiaomi'nin EOS (Destek Sonu) listesi en son Mi 10 serisi, Mi 11 Lite 5G, MIX 4 modelleri ile güncellenmişti. Mayıs sonunda ise bu listeye Redmi Note 11T Pro serisi, Redmi K50i, POCO X4 GT, POCO C40, Redmi K40S ve POCO F4 modelleri de ekleniyor. Listede bulunan tüm telefonlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi K50i

POCO X4 GT

POCO C40

Redmi K40S

POCO F4

Xiaomi’nin EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacak. Ancak desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Bu doğrultuda yeni MIUI ve Android güncellemelerinin yanı sıra yalnızca ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. Dolayısıyla kullanıcıların endişelenmelerine gerek yok diyebiliriz.

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