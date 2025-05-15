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    Güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi, POCO modelleri – Mayıs 2025

    Android 15 güncellemesi kademeli olarak cihazlara ulaşmaya devam ediyor. Ancak bazı Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar için Android 15 son güncelleme olacak. İşte o telefonlar...

    Xiaomi, yedi modelin güncelleme desteğini kesiyor! İşte liste Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Ekim ayında yayınlanmaya başlayan Android 15, daha fazla cihaza ulaşmaya devam ediyor. Dolayısıyla üreticiler de Android 15 takvimlerini oluşturmaya başladı. Peki, bu takviminin yanı sıra güncelleme desteği hangi modeller için bitiyor? İşte Mayıs 2025 itibarıyla güncelleme desteği kesilen Xiaomi, Redmi, POCO modelleri…

    Güncelleme desteği kesilen Xiaomi telefonlar

    Kaçıranlar için Xiaomi, günümüzde 2021 sonrası cihazlar için 4 yıl, 2023 sonrası cihazlar içinse 5 yıla kadar güncelleme desteği sunuyor. Bu politika tepe modeller için geçerli olurken, eski nesil telefonlara olan desteğin artık sonlandığını görüyoruz. Bunun bir nedeni donanım, bir diğer nedeni ise destek süresinin geride bırakılması. 

    Kaçıranlar için 2025 itibarıyla Xiaomi'nin EOS (Destek Sonu) listesi en son Mi 10 serisi, Mi 11 Lite 5G, MIX 4 modelleri ile güncellenmişti. Mayıs sonunda ise bu listeye Redmi Note 11T Pro serisi, Redmi K50i, POCO X4 GT, POCO C40, Redmi K40S ve POCO F4 modelleri de ekleniyor. Listede bulunan tüm telefonlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    • Redmi Note 11T Pro
    • Redmi Note 11T Pro+
    • Redmi K50i
    • POCO X4 GT
    • POCO C40
    • Redmi K40S
    • POCO F4

    Xiaomi’nin EOS listesine eklenen telefonlar bundan böyle MIUIAndroid veya güvenlik güncellemelerini alamayacak. Ancak desteğin tamamen kesilmeyeceğini belirtmekte fayda var. Bu doğrultuda yeni MIUI ve Android güncellemelerinin yanı sıra yalnızca ciddi bir güvenlik açığı durumunda güncelleme alacaklar. Dolayısıyla kullanıcıların endişelenmelerine gerek yok diyebiliriz.

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    goro1982 40 dakika önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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