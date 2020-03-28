Google CEO'su açıkladı: COVID-19'la mücadele için 800 milyon dolarlık bağış yapacağız

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Google CEO'su Sundar Pichai, küresel çapta bir pandemiye dönüşen COVID-19 ile mücadele için şirketin yapacağı bağışlar hakkında bilgi verdi. Google'ın blog sayfası için bir makale kaleme alan Pichai, yapılacak olan 800 milyon doların üstünde bağışın nasıl dağıtılacağını açıkladı.

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Google'dan COVID-19'la mücadeleye rekor bağış

Google geçen ay, profilaktik tedbirler konusunda halkı eğitmek için 25 milyon dolarlık reklam hibesi yapmıştı. Zira şirket, eğitimin Koronavirüs'le mücadelede ana silah olduğuna inanıyor. Google ve Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai ise ne gibi taahhütler verdiklerini açıkladı. Şirket salgın süresince KOBİ'leri (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), sağlık örgütlerini, hükümetleri ve sağlık çalışanlarını desteklemeye hazırlanıyor.

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Google'ın yaptığı bu cömert jeste karşılık, bazı kişiler şirketin bunu bir fırsata çevirdiğini ve reklam yaptığı düşünüyor. Her şeye rağmen milyonlarca kişiye fayda sağlayacak ve belki de COVID-19'un yayılmasını önleyecek bu bağışın diğer şirketlere örnek teşkil edeceği de genel bir kanı. Eğer Google'ın hangi kurumlara ne kadar bağış yapacağını merak ediyorsanız, aşağıdaki haber kaynağı kısmından blog sayfasına gidip, rakamları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

https://blog.google/inside-google/company-announcements/commitment-support-small-businesses-and-crisis-response-covid-19

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