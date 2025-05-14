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Tam Boyutta Gör Samsung, dün yeni ince akıllı telefonu Galaxy S25 Edge'i tanıttı. Tanıtımın hemen ardından, telefonun halefi hakkında iddialar ortaya atıldı. Güney Kore'deki bir kaynağa göre, Samsung gelecek sene Galaxy S26 Edge modelini Galaxy S26 ve Galaxy S26 Ultra ile birlikte piyasaya süracak ve S26 Edge, Plus modelinin yerini alacak.

Samsung'un akıllı telefon bileşenleri tedarikçileri arasında yer alan kaynaklara göre, Güney Koreli dev yakın zamanda Galaxy S26'nın geliştirme projesine başladı. Projenin temel, Edge ve Ultra modelleriyle başladığı bildiriliyor.

Plus modellerinin satışları oldukça düşük

Plus modeli, uzun süredir Galaxy S serisinin en az satan modeli olduğundan, Edge'in Plus'ın yerini alacağı iddiası mantıklı görünüyor. Apple da benzer şekilde bu sene tanıtacağı iPhone 17 Air ile iPhone Plus modelini sonlandırmayı planlıyor.

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Tabi şu aşamada bu iddianın kesinlik kazanmadığını belirtmemiz lazım. Samsung muhtemelen S25 Edge'nin satış başarısına göre gelecek planlarını şekillendirecek.

Samsung'un bu sene Galaxy S25 serisi için 37,7 milyon satış hedefi bulunuyor. Bu rakamın 17,4 milyon adedini Ultra, 13,6 milyonunu temel model oluştururken, S25 Plus için belirlenen hedef sadece 6,7 milyon adet.

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Galaxy S26 Edge, gelecek sene Galaxy S26 Plus'ın yerini alabilir