Huawei, önümüzdeki hafta Çin'de Nova 14 akıllı telefon serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 19 Mayıs'ta tanıtılacak serinin Nova 14, 14 Pro ve 14 Ultra isimli üç modeli içermesi bekleniyor.

Huawei Nova 14 Ultra'nın tasarımı ortaya çıktı

Lansman öncesinde Huawei, Ultra modelinin dört renk seçeneğini içeren tanıtım görsellerini paylaştı. Nova 14 Ultra, selefine benzer şekilde yuvarlak kamera tasarımını korusa da, kamera adasının daha aşağı taşındığı görülüyor. Aynı zamanda daha yumuşak çizgilere geçiş yapıldığı da dikkatleri çekiyor.

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Dairesel kamera modülünde dört sensör yer alıyor: ana sensör, telefoto lens, ultra geniş kamera ve daha önce Mate 70 serisinde görülen bir özellik olan Red Maple Color sensörü. Bu sensör, daha doğru ışık verilerini yakalayabilen çok spektrumlu bir görüntü sensörü olarak tanımlanıyor. Böylece, kameranın renkleri aslına daha sadik bir şekilde üretmesine yardımcı oluyor. Huawei, bu sensörü Nova 14 Ultra’yı orta-üst segmentte rakiplerinden ayıran önemli bir özellik olarak öne çıkarıyor.

Nova 14 Ultra'nın 6,8 inç büyüklüğünde ekranla gelmesi ve Kirin 9 serisi bi işlemciden gücünü alması bekleniyor. Telefon ayrıca, HarmonyOS 5 işletim sistemiyle gelen ilk cihaz olacak.

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Huawei Nova 14 Ultra'nın tasarımı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı