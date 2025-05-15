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    Snapdragon 8s Gen 5 için kötü haber: "S" serisi planda yok

    Qualcomm'un yeni kararı, 2026’daki fiyat-performans telefonlarının kaderini etkileyebilir. Son sızıntılara göre Snapdragon 8s serisinin rafa kalkacağı söyleniyor. 

    Snapdragon 8s Gen 5 için kötü haber: 'S' serisi rafa kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 8 Elite 2 için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Ancak bu olurken, alt segmentte beklenmedik bir karar almış olabilir. Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre şirket, 2026 yılında Snapdragon 8s Gen 5 adında bir işlemci tanıtmayacak. Bu da orta seviye "S" işlemci serisinin sonlanacağı anlamına geliyor.

    Snapdragon "S" serisi rafa mı kalkıyor?

    Kaçıranlar için Snapdragon 8s serisi, Snapdragon 8 Elite işlemcilerin kırpılmış ama hâlâ güçlü bir versiyonu olarak konumlandırılıyordu. Öyle ki Snapdragon 8s Gen 3 (SM8635) ve halefi 8s Gen 4 (SM8735), amiral gemisine yakın bir deneyimi uygun fiyatla sunmayı hedefliyor. Ancak 8s Gen 5'in iptal edilmesiyle bu çizgi kesintiye uğrayabilir.

    Son bilgiler, Qualcomm'un 8s Gen 5'e ait olması beklenen "SM8835" kodlu bir çip üzerinde çalışmadığını gösteriyor. Bunun yerine firma, doğrudan Snapdragon 8 Elite 2 ya da "SM8850" üzerine yoğunlaşıyor. Yani Qualcomm, orta-üst segmentteki "sub-flagship" cihazlar için artık özel bir işlemci geliştirmeyecek.

    Bu durumda uygun fiyatlı performans segmentinin ya eski amiral gemisi çiplerle yetinmesi ya da daha pahalı hale gelmesi muhtemel. Keza Snapdragon 8 Elite zamanla ucuzlasa da, yine de "s" varyantlarının sunduğu maliyet avantajını sağlaması zor.

    Qualcomm’un neden bu rota değişikliğine gittiği henüz net değil. Ancak sub-flagship segmentte üreticilerin artık ya daha fazla maliyete katlanması ya da performans çıtasını düşürmesi gerekebilir. Bu da kullanıcı tarafında daha az çeşitlilik ve fiyat artışı anlamına geliyor.

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    goro1982 4 saat önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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