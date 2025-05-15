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    Samsung Galaxy A17 4G ilk defa ortaya çıktı, Galaxy M36 da yolda

    Samsung'un iki yeni telefonu veritabanlarında ortaya çıktı. Giriş seviyesi Galaxy A17 4G, Geekbench platformunda görülürken, orta seviye Galaxy M36 modeli Bluetooth SIG veri tabanında yer aldı.

    Samsung Galaxy A17 4G ilk defa ortaya çıktı, Galaxy M36 da yolda Tam Boyutta Gör
    Samsung'un iki yeni telefonu Geekbench ve Bluetooth SIG veritabanlarında ortaya çıktı. Giriş seviyesi Galaxy A17 4G, Geekbench platformunda görülürken, orta seviye Galaxy M36 modeli Bluetooth SIG veri tabanında yer aldı.

    Samsung Galaxy A17 4G

    Geekbench'te SM-A175F model numarasıyla görülen Galaxy A17 4G, tanıdık bir yonga setiyle geliyor. MediaTek Helio G99 işlemcisinden güç alacak olan telefonun Android 15 (One UI 7.0) üzerinde çalıştığı ve 4 GB RAM'e sahip olduğu görülüyor.

    Samsung Galaxy A17 4G ilk defa ortaya çıktı, Galaxy M36 da yolda Tam Boyutta Gör
    Galaxy A16 geçen yıl Ekim ayında duyrulmuştu. Bu nedenle Galaxy A17 4G'nin de aynı tarihlerde tanıtılmasını bekleyebiliriz. Aynı telefonun 5G versiyonun da tanıtılması bekleniyor.

    Samsung Galaxy M36

    Bluetooth SIG veritabanında SM-M366/DS model numarasıyla yer alan Galaxy M36 ise piyasaya sürülmeye daha yakın görünüyor. Telefonun Birleşik Arap Emirlikleri'nde destek sayfası da ortaya çıkmış durumda.

    Daha önce yayınlanan bir raporda, Galaxy M36'nın Exynos 1380 işlemciye ve 6 GB RAM'e sahip olacağı ve Android 15 ile çalışacağı açıklanmıştı. Telefonların diğer özellikleri ise şimdilik bilinmiyor.

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    goro1982 6 saat önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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