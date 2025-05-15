Samsung Galaxy A17 4G ilk defa ortaya çıktı, Galaxy M36 da yolda

Samsung Galaxy A17 4G
Geekbench'te SM-A175F model numarasıyla görülen Galaxy A17 4G, tanıdık bir yonga setiyle geliyor. MediaTek Helio G99 işlemcisinden güç alacak olan telefonun Android 15 (One UI 7.0) üzerinde çalıştığı ve 4 GB RAM'e sahip olduğu görülüyor.
Samsung Galaxy M36
Bluetooth SIG veritabanında SM-M366/DS model numarasıyla yer alan Galaxy M36 ise piyasaya sürülmeye daha yakın görünüyor. Telefonun Birleşik Arap Emirlikleri'nde destek sayfası da ortaya çıkmış durumda.
Daha önce yayınlanan bir raporda, Galaxy M36'nın Exynos 1380 işlemciye ve 6 GB RAM'e sahip olacağı ve Android 15 ile çalışacağı açıklanmıştı. Telefonların diğer özellikleri ise şimdilik bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.