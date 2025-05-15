Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un iki yeni telefonu Geekbench ve Bluetooth SIG veritabanlarında ortaya çıktı. Giriş seviyesi Galaxy A17 4G, Geekbench platformunda görülürken, orta seviye Galaxy M36 modeli Bluetooth SIG veri tabanında yer aldı.

Samsung Galaxy A17 4G

Geekbench'te SM-A175F model numarasıyla görülen Galaxy A17 4G, tanıdık bir yonga setiyle geliyor. MediaTek Helio G99 işlemcisinden güç alacak olan telefonun Android 15 (One UI 7.0) üzerinde çalıştığı ve 4 GB RAM'e sahip olduğu görülüyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy A16 geçen yıl Ekim ayında duyrulmuştu. Bu nedenle Galaxy A17 4G'nin de aynı tarihlerde tanıtılmasını bekleyebiliriz. Aynı telefonun 5G versiyonun da tanıtılması bekleniyor.

Android 16 (One UI 8) bu yaz Samsung telefonlara gelecek 23 sa. önce eklendi

Samsung Galaxy M36

Bluetooth SIG veritabanında SM-M366/DS model numarasıyla yer alan Galaxy M36 ise piyasaya sürülmeye daha yakın görünüyor. Telefonun Birleşik Arap Emirlikleri'nde destek sayfası da ortaya çıkmış durumda.

Daha önce yayınlanan bir raporda, Galaxy M36'nın Exynos 1380 işlemciye ve 6 GB RAM'e sahip olacağı ve Android 15 ile çalışacağı açıklanmıştı. Telefonların diğer özellikleri ise şimdilik bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy A17 4G ilk defa ortaya çıktı, Galaxy M36 da yolda