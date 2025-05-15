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    Vivo X Fold 5’in özellikleri ve muhtemel çıkış tarihi netleşmeye başladı

    Güçlü Snapdragon 8 Gen 3 platformu, 6 000 mAh pil ve periskop telefoto kamerayla donatılan Vivo X Fold 5, haziran-temmuz aralığında vitrine çıkmaya hazırlanıyor.

    Vivo X Fold 5’in özellikleri ve muhtemel çıkış tarihi netleşiyor

    Vivo’nun katlanabilir ailesi bu yıl sadece X Fold 5 modeliyle sahneye çıkacak. Marka, Çin kültüründe “ölüm” sözcüğüyle benzeştiği için uğursuz kabul edilen “4” rakamını atlayarak yoluna “5” ile devam ediyor. Tanıtım için gözler haziran-temmuz aralığına çevrilmiş durumda; hazırlıklar öne çekilirse lansman birkaç hafta erkene bile alınabilir.

    Telefon, gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alıyor. Sistemi destekleyen 16 GB RAM ve 1 TB depolama seçeneği, yoğun çoklu görevlerde bile takılma ihtimalini ortadan kaldırıyor. 6 000 mAh’lik batarya ise günü rahatça çıkaracak kapasitede; üstelik kablosuz şarjla destekleniyor, kablo kalabalığını azaltıyor.

    Kamerada iddiasını koruyan Vivo, geniş dairesel modülün merkezine 50 MP Sony IMX882 periskop telefoto sensörü yerleştirmiş. Uzak çekimlerde detay kaybı minimuma inerken portre tutkunları da sevinecek. Kapak ve iç ekranda konumlanan 20 MP’lik iki selfie kamerası, hangi ekran açıksa o an çekime hazır. Mühendislik prototipinde her iki panel de gün boyu açık ekran (Always-On Display) desteğiyle çalışıyor; bildirimler sürekli ulaşılabilir kalıyor.

    Kısacası X Fold 5, güçlü donanımını uzun pil ömrü ve gelişmiş fotoğraf yetenekleriyle buluşturup katlanabilir arenada iddialı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

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