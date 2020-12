Haftalık Film Önerisi 05: The Man From Earth

Tam Boyutta Gör

Haftalık film önerilerimizin ilkinde de bahsetmiştim. Büyük bütçeyle bilim kurgu filmi yapmak daha kolay çünkü zaten görselliği iyi yapabilmek için elinde imkân var, tek yapman gereken güzel bir hikâye yazmak. Eğer filmin bütçesi yoksa ve bilim kurgu filmi yapmak istiyorsan sadece hikâye yetersiz kalır çünkü görsel anlamda bir şeyler sunman gerekir. Bu yüzden düşük bütçeli bilim kurgu filmleri, başka bir şekilde izleyici çekmeye çalışır o da güzel bir konsept bulmak. Haftalık film önerilerimizin beşincisi de yine düşük bütçeli olan ancak muazzam olan bir film.

2007 yapımı olan The Man from Earth’ün yönetmenliğini Richard Schenkman, senaristliğini ise Jerome Bixby yapıyor. Bilim kurgu, drama ve fantezi türlerinde olan filmin oyuncu kadrosunda David Lee Smith, Tony Todd, John Billingsley, Ellen Crawford, Annika Peterson, William Katt, Alexis Thorpe ve Richard Riehle bulunuyor.

Üniversitede tarih profesörü olarak çalışan John Oldman, hiçbir sebep yokken arkadaşlarına da haber vermeden üniversiteden ayrılmaya karar verir. 10 yıl boyunca üniversitede çalışan John, evdeki son eşyalarını toparlarken, okuldaki diğer profesör arkadaşları vedalaşmaya ve ayrılmasının sebebini öğrenmeye John’un evine gelir. John ilk başta hikayesini anlatmak istemese de sonradan arkadaşlarına kendisinin 40.000 yaşında biri olduğu söyler. Elbette kimse inanmaz ve John bir kitap yazdığını düşünmelerini isteyerek onlara kendi hayatını anlatmaya başlar. Aynı karakterler gibi siz de doğru söyleyip söylemediğini anlamaya çalışırsınız.

The Man From Earth, tek bir evde geçiyor ve bu yüzden hikâye işlenişi ve oyunculuk son derece önemli. Oyuncular öyle çok tanınan oyuncular da değil ancak hepsi çok güzel iş çıkartmış. Bu yüzden kendinizi filmin içerisinde gibi hissedebiliyorsunuz. Ayrıca filmdeki karakterler de çok iyi seçilmiş çünkü böylesine absürt bir hikâye anlatıldığında, gerçek olup olmadığını anlayabilecek uzman kişilerin olması gerekir. Bu yüzden her daldan bir uzman da filme çok güzel bir şekilde yerleştirilmiş.

1 saat 27 dakika uzunluğundaki The Man From Earth’ü herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Tek bir evde geçmesine ve sadece bir hikâye anlatılmasına rağmen sizleri bir an bile sıkmıyor. Bu filmin bir de devam filmi var ancak ilk filmi severseniz kesinlikle uzak durun. İlk film ile hiçbir alakası yok.

