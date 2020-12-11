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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftalık Film Önerisi 05: The Man From Earth

    Haftalık film önerilerimizin beşincisi ile karşınızdayız. Bu hafta tek bir evde geçen ve birkaç karakterin sohbet ettiği bir bilim kurgu filmi önereceğiz.
    1 hf.
    13,4b
    1
    18
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    Haftalık Film Önerisi 05: The Man From Earth
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    Haftalık film önerilerimizin ilkinde de bahsetmiştim. Büyük bütçeyle bilim kurgu filmi yapmak daha kolay çünkü zaten görselliği iyi yapabilmek için elinde imkân var, tek yapman gereken güzel bir hikâye yazmak. Eğer filmin bütçesi yoksa ve bilim kurgu filmi yapmak istiyorsan sadece hikâye yetersiz kalır çünkü görsel anlamda bir şeyler sunman gerekir. Bu yüzden düşük bütçeli bilim kurgu filmleri, başka bir şekilde izleyici çekmeye çalışır o da güzel bir konsept bulmak. Haftalık film önerilerimizin beşincisi de yine düşük bütçeli olan ancak muazzam olan bir film.

    Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 04: Asabiyim Ben"

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    2007 yapımı olan The Man from Earth’ün yönetmenliğini Richard Schenkman, senaristliğini ise Jerome Bixby yapıyor. Bilim kurgu, drama ve fantezi türlerinde olan filmin oyuncu kadrosunda David Lee Smith, Tony Todd, John Billingsley, Ellen Crawford, Annika Peterson, William Katt, Alexis Thorpe ve Richard Riehle bulunuyor.

    Haftalık Film Önerisi 05: The Man From Earth

    Üniversitede tarih profesörü olarak çalışan John Oldman, hiçbir sebep yokken arkadaşlarına da haber vermeden üniversiteden ayrılmaya karar verir. 10 yıl boyunca üniversitede çalışan John, evdeki son eşyalarını toparlarken, okuldaki diğer profesör arkadaşları vedalaşmaya ve ayrılmasının sebebini öğrenmeye John’un evine gelir. John ilk başta hikayesini anlatmak istemese de sonradan arkadaşlarına kendisinin 40.000 yaşında biri olduğu söyler. Elbette kimse inanmaz ve John bir kitap yazdığını düşünmelerini isteyerek onlara kendi hayatını anlatmaya başlar. Aynı karakterler gibi siz de doğru söyleyip söylemediğini anlamaya çalışırsınız.

    The Man From Earth, tek bir evde geçiyor ve bu yüzden hikâye işlenişi ve oyunculuk son derece önemli. Oyuncular öyle çok tanınan oyuncular da değil ancak hepsi çok güzel iş çıkartmış. Bu yüzden kendinizi filmin içerisinde gibi hissedebiliyorsunuz. Ayrıca filmdeki karakterler de çok iyi seçilmiş çünkü böylesine absürt bir hikâye anlatıldığında, gerçek olup olmadığını anlayabilecek uzman kişilerin olması gerekir. Bu yüzden her daldan bir uzman da filme çok güzel bir şekilde yerleştirilmiş.

    Haftalık Film Önerisi 05: The Man From Earth
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    1 saat 27 dakika uzunluğundaki The Man From Earth’ü herkesin izlemesini tavsiye ediyorum. Tek bir evde geçmesine ve sadece bir hikâye anlatılmasına rağmen sizleri bir an bile sıkmıyor. Bu filmin bir de devam filmi var ancak ilk filmi severseniz kesinlikle uzak durun. İlk film ile hiçbir alakası yok.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir odada 5-6 kişi ile geçen ve lazer ışını, elektronik zımbırtı vs. kullanmadan çekilen bilim-kurgu kategorisinde ya da ejderha kullanmadan fantastik kategoride bir film. Bence çok başarılı. İkinci filmi da var ama bunun kadar iyi değil.
    Bir odada 5-6 kişi ile geçen ve lazer ışını, elektronik zımbırtı vs. kullanmadan çekilen bilim-kurgu kategorisinde ya da ejderha kullanmadan fantastik kategorid...
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yıllar evvel izlemiştim 2007-2008 gibi. Sonra aradan yine bir bu kadar geçince bir daha izlemiştim. Güzel filmdi. Ama bunun ikincisi çok tıraştır. 2. filminden uzak durun.
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    cursedsin (Uğur YÜCEL) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Man from Earth kesinlikle izlenmeli. Hatta 3-5 kere izlenmeli
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    Cem (Cem Kaya) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gayet güzel bir film, aksiyon, klasik bilim kurgu ögeleri olmadan güzel işlenmiş bir bir bilim kurgu. Hele ki bütçesine göre boyundan büyük bir yaptı. Ancak 2. si için aynı şeyi söyleyemeyecem. Bırakın 1 de tadında kalsın.
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    joven 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sağlam bir film tavsiye ederim.
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    sml_akyz (İsmail Akyüz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel bir film, devam filmi ilk filmin çok altında kaldı. Ama yönetmeninin de belirttiği gibi 2. Filmin sonu ucu açık bırakılmış. İyi bir yapımcıyla güzel bir dizi gelebilir.



    Bu filmin kalitesi konusunda her kitleye hitap edecek film değil. Seven çok sever sevmeyen hiç sevmez.
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bende izlediğimde şaşırmış kalmıştım. Bilim kurgu ama efekt yok. Çok güzel bir film.

    Bütçesi ise 200 bin dolar.
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bir odada 5-6 kişi ile geçen ve lazer ışını, elektronik zımbırtı vs. kullanmadan çekilen bilim-kurgu kategorisinde ya da ejderha kullanmadan fantastik kategoride bir film. Bence çok başarılı. İkinci filmi da var ama bunun kadar iyi değil.
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    tobepeople 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Inside no:9 dizisini izleyin bence ; şuna ayıracak vaktin varsa hem o tamamen bağımsız ve kısa kısa hem de zekice kurgusu, yine de siz bilirsiniz
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    Ed Wood (Faruk Taner) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Her yerde bahsedildiği için izlemek istemiştim fakat abartıldığı kadar iyi değil. Tarih kitaplarından alınan kronolojik bir anlatıyla gidiyor ve olayın gizi öğrenildiğinde çevredeki kişilerin tutumu mantık dışı. Vasat geldi bana.
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    KaleyDeskop (ali ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    favori filmlerinden biriydi. dinsel eleştiri ve melankolik atnosferi sonuna kadar izlettiriyor..
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    13391 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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