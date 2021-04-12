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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Korona virüs, aşılar ve pandemiye dair sorular ve cevapları

    Avrupa niye inaktif aşı ya da Çin aşısını kullanmıyor? Hangi aşıyı olmlalıyım? Virüs ne zamana bitecek? Pandemi Türkiye için ne zaman biter? tüm bu soruların ve dahasının yanıtlarını bulmaya çalıştık.
    12 Nisan 2021, 16:45 (1 gün)
    957
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    gun
    Kurucu ve Yayın Direktörü
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    Korona virüs, aşılar ve pandemiye dair sorular ve cevapları
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    Avrupa niye inaktif aşı ya da Çin aşısını kullanmıyor?

    Klasik aşı üretmek mümkün ama üretimi çok çok zor o yüzden Avrupa’lılar tasarlaması kolay olan mRNA aşısı üretti ve zaten SARS’tan hazır olan Oxford aşısının modifiye edilmiş bir hali kullanılmaya başlandı.

    İki aşıyı da üretmek görece kolay. İnaktif aşıda gerçek virüsü yetiştirmek, çoğaltmak sonra da öldürmek gerekiyor. Avrupa aşılarında buna gerek olmuyor, yerine virüsün DNA’sı üzerinden ilerleniyor.

    Keza Çin korkunç kapasitesine rağmen 100 milyon üretti aşağı yukarı. Avrupa ve ABD ise 400 milyon doz üretti. Çin yıl sonuna kadar 1 milyar üretirim diyor, Pfizer tek başına 2.5 milyar diyor. Direkt hazır olan Çin aşısını kullanmıyorlar zira dışarıya bağımlı olmak istemiyorlar.

    Hangi aşıyı olmlalıyım?

    Aslında bu soruya duruma göre yanıt vermek daha doğru olacaktır. Çok yaşlılarda ve ölüm riski yüksek grupta mRNA tercih edilmeli zira daha güçlü bağışıklık sistemini tetikliyor ve ilk doz sonrası da az da olsa koruyor.

    İnaktif olan Sinovac aşısı ise tam bir ölü virüs içerdiğinden şu anda olan ve ilerde çıkabilecek mutasyonlara karşı daha etkili. Zira tam virüs olduğundan bağışıklık sistemi her yer için antikor üretiyor, bir yerden tanımasa diğer yerden tanıyor.

    Güvenirlilik açısından iki aşı türü de uygulamada güvenli. Ancak mRNA aşısı dünyada ilk defa kullanılan bir teknik olduğundan yüz yıldan fazla süredir kullanılan inaktif Çin aşısına göre tercih etmek istemeyenler olabilir.

    Hangi aşı daha fazla yan etki yapar?

    Uygulamada aşılar bağışıklık sistemini uyarır ve bağışıklık sistemimiz hasta olduğumuzu zannederek alarma geçer. Bu süreç kendimizi hasta hissetmemize yol açar. Dolayısıyla ne kadar güçlü uyarılırsanız o kadar kendinizi hasta hissedersiniz.

    Alman mRNA tabanlı aşılarda veya İngiliz virüs vektör aşılarında inaktif aşılara göre daha fazla uyarması nedeniyle daha fazla yan etki görülmesi normaldir. Hali hazırda başka nedenlerle çok hasta olanların aşılanmasında daha fazla dikkat edilmesi gerekmekte zira bu kişiler bağışıklık sisteminin yarattığı ekstra yükü kaldırmakta zorlanabilirler.

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    Virüs ne zamana bitecek?

    Virüs belli ki yıllar boyu sürecek gibi gözüküyor. Dünya'da herkesi çok güçlü bir aşı ile 6 ay içerisinde aşılamamız gerekiyor. Ayrıca şimdilik dünyada aktif kullanılan tüm aşılar bu kadar güçlü değiller. Bunun için ikinci nesil hatta üçüncü nesil aşılara ihtiyacımız var.

    Seneye bu yeni tip aşıları kullanmaya başlasak normal hayatımıza dönebiliriz. Batılı ülkeler de gelecek sene bu iş çözülecektir ancak tüm dünyayı benzer şekilde korumalıyız ki virüsün yayılımından korunabilelim.

    Her halükarda senelerce yıllık bir aşı olmamız gerekecek gibi gözüküyor. Fakat en gelişmiş buruna sıkılan bir aşı ile ileride bunu evde kendimizde uygulayabileceğiz gibi görünüyor.

    IntraNasal aşı ne işe yarar?

    Bu tip aşılar virüsün gerçek hasta etme şeklini taklit ederler. Bağışıklık sistemini hasta olmadan hastalık varmış gibi kandırmamız için çok yararlıdır. Virüs normalde burun, ağız ve akciğer mukazosundan girmekte orada tutulum yapıp çoğaldıktan sonra aşağı doğru indikçe kana karışıp tüm vücudumuza yayılmaktadır.

    Şu anda kasa yaptığımız aşılar kan tipi antkior üretimini sağlamakta virüs kana bulaşmaya başladıktan sonra etki etmektedir. Bu yeni tip aşı, mukoza tipi antikor üretimini de sağlamakta ve virüsün buralarda da tutunup çoğalmasını engellemektedir.

    Dolayısıyla siz hasta olmadan kas tipi aşılarda virüsü yayabilirken bu tip yeni aşıda hiç enfekte olmadığınız için yayma ihtimaliniz de olmayacaktır.

    Düşük sıcaklık gereksinimi Biontech aşısını ülkemizde nasıl etkiler?

    Öyle abartıldığı gibi bir şey söz konusu değil. Yalıtımlı bir ortamda kuru buz koyarak gerektiğinde de bunu tazeleyerek nakledebiliyorsunuz veya depolayabiliyorsunuz. Büyük hastenelerimizde hali hazırda soğutucular mevcut. Sıcaklığı devamlı takip eden sistemler var.

    Aşılar ayrıca normal buzdolabında 120 saat etkili kalabilmekte. Oda sıcaklığında ise 6 saat sorun yaşamadan verimliliğini sürdürmekte. Ancak yine de ülkemiz sağlık ocaklarında değil hastanelerde bu aşıyı uygulamayı tercih edecek.

    Pandemi Türkiye için ne zaman biter?

    Ülkemizde pandeminin bitmesi için toplum bağışıklığının sağlanması gerekmekte. Yalnız bu toplum bağışıklığı virüsten virüse değişen bir süreç. Mesela kızamıkta %95 gibi bir rakam iken çocuk felcinde %80 istemekte.

    Covid 19 için bu rakam bilinmemekle beraber aşırı bulaşıcı olduğu düşünülürse çok yüksek bir rakam olması gerekmekte. Ayrıca diğer hastalıklar için çok etkili aşıları yıllar içinde geliştirdiğimizi düşünürseniz ve Covid-19 için etkili aşıda yolun başında olduğumuz düşünülürse toplumun tamamını aşılamanın gerekli olduğunu tahmin edebiliriz.

    Bu durumda 85 milyon nüfus ve 5 milyon da göçmen olduğu düşünüldüğünde çocuklar da dahil olmak üzere 180 milyon doz aşı yapmamız gerekmektedir. Şu ana kadar 19 milyon doz aşı yapmış bulunmaktayız ve günde 250 bin doz ortalama ile devam etmekteyiz. Bu şekilde devam edilirse 650 gün sonra tüm aşılama bitmiş olacak. Ancak aşıların kişileri 3 ila 9 ay koruduğu düşünülürse  aşılama hızını ya da aşı kalitesini hızla arttırmamız gerektiği açık.



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    K kordexa 1 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    aşı olmaya gerek görmüyorum. sağlık bakanının sözünü dinleyerek en büyük kozumuzu kullanıyorum. "yakalanmamak"

    zaten süreci çok iyi yönetiyor hatta bi keresinde soru soran muhabir kadına kızım diye hitap ederek ne kadar sıcak ve içten bir insan olduğunu gösterdi.. ayrıca yorgunluktan gözlerinin birkaç kere kızardığına da bizzat şahit oldum basın açıklamalarını takip ederken.

    lobolop kongreler için de gündemde tutmaya gerek yok diyerek mükemmel bir bilimsel cevap vermişti

    ben kendisine güveniyorum. adam çalışıyor. bunlar benim için yeterli.
    aşı olmaya gerek görmüyorum. sağlık bakanının sözünü dinleyerek en büyük kozumuzu kullanıyorum. "yakalanmamak" zaten süreci çok iyi yönetiyor hatta bi ...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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    astegon (astegon CF) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir çok kelimesi bilimsel gerçeklikten uzak bir derleme olmuş. Farklı farklı bir sürü yayın var ve bu tür bir girdi'nin forumda olması bence çok yanlış.
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    E Ermeydan (Ahmet Ermeydan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    “Virüs belli ki yıllar boyu sürecek gibi gözüküyor.”

    Maşallah çok bilimsel bir yaklaşım. Mehmet Ceyhan kendi ağzıyla söylüyor dünya tarihinde en fazla süren salgın iki yıl diye. Niye milleti sürekli korkutmaya çalışıyorsunuz? Amacınız ne?

    1 Yanıt Yanıtla +3
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Ermeydan
    O salgınların hepsi farklı bir dünyada gerçekleşti.



    Şimdi ise farklı bir dünya var.



    Geçtiğimiz zamanlarda salgınlarda hızlıca toplum bağışıklığına ulaşılır ve bir sürü kayıp verilirdi.



    Şimdi demokrasi yaygınlaşınca insanlarda çekiniyor hükümetler ve aşıları beklemeye karar verdiler, sağlık sisteminin çökmesine izin vermemeye çalıştılar.



    Sonuç olarak elimizde tam anlamıyla salgını bitirebilecek kalitede aşı yok daha.



    Onların üretilmesi tüm dünyanın bir kaç kez aşılanması gerekmekte.



    Ayrıca salgın algısı da değişti, şimdi 3-5 vakada 1-2 ölümde salgın tekrar başladı algısı hakim bakınız Yeni Zelanda. Geçen 1 vaka çıkınca iki hafta kapanma kararı aldılar.
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    quadorian 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Haber için teşekkürler. Aşıların 3 ile 9 ay arasındaki koruyuculuğu beni düşündürüyor çünkü ortalama 6 ayda bir yeni aşık olmak gerekecek ise bu işin altından kalkmak bir hayli güç olacak.
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    3 3qzotix (bekir yıldız) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir derleme olmuş.
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    K kordexa 1 gün (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    aşı olmaya gerek görmüyorum. sağlık bakanının sözünü dinleyerek en büyük kozumuzu kullanıyorum. "yakalanmamak"

    zaten süreci çok iyi yönetiyor hatta bi keresinde soru soran muhabir kadına kızım diye hitap ederek ne kadar sıcak ve içten bir insan olduğunu gösterdi.. ayrıca yorgunluktan gözlerinin birkaç kere kızardığına da bizzat şahit oldum basın açıklamalarını takip ederken.

    lobolop kongreler için de gündemde tutmaya gerek yok diyerek mükemmel bir bilimsel cevap vermişti

    ben kendisine güveniyorum. adam çalışıyor. bunlar benim için yeterli.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    H hazarcep (Hazar ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) kordexa
    Ben tatmin oldum +rep
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    R redoracle (yıldırım coolboy) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bulduğunuz aşıyı olun,aşıyı buldukta seçmesi kaldı ortada aşı yok herkes beklemede.

    Üstelik şimdiden afrika varyantı gibi mutasyonların aşıyı aşabileceği haberleri var güncellenmemiş aşıyı olsanız bile sizi mutasyondan koruyacağı da meçhul.

    En iyisi mutasyon vs farketmeden virüsün ağızdan,burundan girmesini engelleyecek izole eden ilaçların çıkması heralde ama onunda daha vakti var.

    Bir de bazıları kurallara uyacak bazıları lebaleb uymayacaksa bu virüs bitmez daha da azar gider,herkesin ayrıcalıksız uyması lazım bunun turisti,mültecisi,yandaşı,virüs yog inanmıyom yigenim aşı olmayacam diyeni farketmeden aşılanması,hastalananların izole edilmesi,maskeye vs uyması zorunlu olmalı.
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    C CleanCoders (Fatih ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    şuan sorun aşının temin edilememesi. piyasa doymaya başlayınca aşılama hızlanacaktır
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    NvdiaAmd (Team Coco) 1 gün ( Mesaj Silindi ) CleanCoders
    Libyaya 150 bin tane gönderiyoruz . c.baskani açıkladı.
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu durumda 85 milyon nüfus ve 5 milyon da göçmen olduğu düşünüldüğünde çocuklar da dahil olmak üzere 180 milyon doz aşı yapmamız gerekmektedir. Şu ana kadar 19 milyon doz aşı yapmış bulunmaktayız ve günde 250 bin doz ortalama ile devam etmekteyiz. Bu şekilde devam edilirse 650 gün sonra tüm aşılama bitmiş olacak. Ancak aşıların kişileri 3 ila 9 ay koruduğu düşünülürse aşılama hızını ya da aşı kalitesini hızla arttırmamız gerektiği açık.

    En önemli kısım burası.
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