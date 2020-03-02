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    Koronavirüs salgını, Çin’deki hava kirliliği oranının azalmasına neden oldu

    İnsanlık için bir kabus halini alan koronavirüs salgını, virüsün ortaya çıktığı Çin'de havanın temizlenmesine neden oldu. Üretimin azalması ile atmosfere daha az zehirli gaz salınıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Koronavirüs salgını, Çin’deki hava kirliliği oranının azalmasına neden oldu
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    Dünya’da hızla yayılmaya ve can almaya devam eden Kovid-19, aynı zamanda iş dünyasına da çok ciddi zararlar veriyor. Kapatılan fabrikalar, iptal edilen fuarlar derken şirketler de önemli miktarlarda para kaybetmeye devam ediyor.

    Yaşanan tüm bu olumsuzlukların çevreye olan etkisi ise pozitif yönde ortaya çıkıyor. NASA ve ESA’nın ortak yürüttüğü bir çalışma, bu şaşırtıcı sonuca ışık tutar cinsten. Kurumların hava kirliliğini izleyen uydularından alınan görüntüler, Çin’deki azot dioksit (NO2) oranında ciddi miktarda azalma tespit etmiş.

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    Zehirli bir gaz olan NO2, çoğunlukla fabrikalar, enerji santralleri ve otomobillerden salınıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan işletmeler ve durma noktasına gelen araç trafiği de malum olduğu üzere gaz salınımını ortadan kaldırmış. Karantina ilanı öncesi (1-20 Ocak 2020 tarihleri) ve karantina dönemi içindeki tarihleri (10-25 Şubat) gösteren fotoğraflar, çarpıcı değişimi net bir şekilde ortaya koyuyor.

    NASA’da hava niteliği uzmanı olarak görev yapan Fei Liu rapor kapsamında yaptığı açıklamada, “Belirli bir olaya bağlı olarak bu kadar geniş bir alanda NO2 değerlerinin bu derece düştüğünü hayatımda ilk kez görüyorum.” ifadelerini kullanmış.

    Koronavirüs salgını, Çin’deki hava kirliliği oranının azalmasına neden oldu
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    Araştırmacılar, söz konusu değişiklikler ile ilgili bir başka hususun daha altını çizmeyi ihmal etmemiş. O da Çin Yeni yılı kapsamında verilen tatiller ve işletmelerin kapılarını kısa süreli kapatması olarak karşımıza çıkıyor. Daha önceki dönemlerde de benzer değerlere ulaşıldığını belirten uzmanlar, bu sefer elde edilen sonuçların daha farklı olduğu konusunda hemfikirler. Liu bu konuda ise “Bu yıl hava kirliliğindeki düşüş daha uzun sürdü. Buna şaşırmamak lazım zira; ülke çapındaki birçok şehir virüsün yayılmasını engellemek için tedbir aldı.” sözlerini sarf etmiş.



    https://interestingengineering.com/nasa-space-images-show-chinese-pollution-drop-thanks-to-the-coronavirus-outbreak Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WarSaw (Savaş T.) 2 hf. en beğenilen
    insan olmasa dünyanın düzeleceğinin en pratik kanıtı
    1 Yanıt Yanıtla +35
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    draconist (Kubilay Kayahan) 2 hf. WarSaw
    İnsan olsa bile dünyanın düzelebileceğinin kanıtı.
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    darkaura 2 hf.
    insanlarin olmesi tabiyki hos bir sey degil ama hastaliklarin tamamen kotu oldugunuda soyliyemeyiz. salgin hastalik doganin denge kurma mekanizmasidir. bir tur asiri ureyip her yere yayildiginda bibirleriyle olan temas artigi icin salginlara karsi daha savunmasiz hale gelirler ve salginlar kalabalik nufusunu kirar. buda dogada tek turun her yeri doldurup tum ekosistemi cokertmesine engel olur. insan turu ise modern tippin sayesinde bu kontrolu asmis durumda, son 200yildir nufusu katlanarak artiyor. cok degil 200yil once gelismis ulkelerde bile dogan 4 cocukdan 1i 5yasini goremiyordu, ortalama yasam suresi 40yildi. suphesizki insanlarin yasam kalitesinin artmasi guzel bir sey ama bunun yaninda artan nufusuda tum sistemi tehdit eder hale geldi. insan nufusu birazcik dahi azaldiginda doga hemen kendini topluyor, cevre rahatlayip guzellesiyor. dedigim gibi insanlarin olmesi hos degil ama bilgin doganin denetleme mekanizmalarini asacak kadar ilerlediyse, nufusunu kendin kontrol edecek kadar da bilgelesmen gerekir, yoksa sonu hastaliklardan buyuk bir yikim ve olum olacaktir.
    insanlarin olmesi tabiyki hos bir sey degil ama hastaliklarin tamamen kotu oldugunuda soyliyemeyiz. salgin hastalik doganin denge kurma mekanizmasidir. bir tur ...
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    Yanıtla +6
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    Beckonn (Ömer Metin) 2 hf.
    Corona çinlilere temiz hava aldırdı :)
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    BZTRL (Ahmet Boztarla) 2 hf.
    işte gezegenin kendi kendini yenilemesi :D
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Sonuca bakarim :) .
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    Beckonn (Ömer Metin) 2 hf.
    Corona çinlilere temiz hava aldırdı :)
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    DH Misafiri 2 hf.
    Dünyanın huzura kavuşmasını insanlar engelliyor demek ki
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    DH Misafiri 2 hf.
    Ya doğa böyle bir şey işte. Bir yerden kendini bir şekilde dengeliyor..
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    DH Misafiri 2 hf.
    Her işte bir hayır vardır
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    CleanCoders (Fatih ) 2 hf.
    Doğa kendine ait olanı alır
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    Musty3535123 2 hf.
    virüsü çevreciler fişeklemiş olmasın :D
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    darkaura 2 hf.
    insanlarin olmesi tabiyki hos bir sey degil ama hastaliklarin tamamen kotu oldugunuda soyliyemeyiz. salgin hastalik doganin denge kurma mekanizmasidir. bir tur asiri ureyip her yere yayildiginda bibirleriyle olan temas artigi icin salginlara karsi daha savunmasiz hale gelirler ve salginlar kalabalik nufusunu kirar. buda dogada tek turun her yeri doldurup tum ekosistemi cokertmesine engel olur. insan turu ise modern tippin sayesinde bu kontrolu asmis durumda, son 200yildir nufusu katlanarak artiyor. cok degil 200yil once gelismis ulkelerde bile dogan 4 cocukdan 1i 5yasini goremiyordu, ortalama yasam suresi 40yildi. suphesizki insanlarin yasam kalitesinin artmasi guzel bir sey ama bunun yaninda artan nufusuda tum sistemi tehdit eder hale geldi. insan nufusu birazcik dahi azaldiginda doga hemen kendini topluyor, cevre rahatlayip guzellesiyor. dedigim gibi insanlarin olmesi hos degil ama bilgin doganin denetleme mekanizmalarini asacak kadar ilerlediyse, nufusunu kendin kontrol edecek kadar da bilgelesmen gerekir, yoksa sonu hastaliklardan buyuk bir yikim ve olum olacaktir.
    Yanıtla +6
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    WarSaw (Savaş T.) 2 hf. en beğenilen
    insan olmasa dünyanın düzeleceğinin en pratik kanıtı
    1 Yanıt Yanıtla +35
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    3220 kez okundu.
    9 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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