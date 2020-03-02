Koronavirüs salgını, Çin’deki hava kirliliği oranının azalmasına neden oldu

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Dünya’da hızla yayılmaya ve can almaya devam eden Kovid-19, aynı zamanda iş dünyasına da çok ciddi zararlar veriyor. Kapatılan fabrikalar, iptal edilen fuarlar derken şirketler de önemli miktarlarda para kaybetmeye devam ediyor.

Yaşanan tüm bu olumsuzlukların çevreye olan etkisi ise pozitif yönde ortaya çıkıyor. NASA ve ESA’nın ortak yürüttüğü bir çalışma, bu şaşırtıcı sonuca ışık tutar cinsten. Kurumların hava kirliliğini izleyen uydularından alınan görüntüler, Çin’deki azot dioksit (NO2) oranında ciddi miktarda azalma tespit etmiş.

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Zehirli bir gaz olan NO2, çoğunlukla fabrikalar, enerji santralleri ve otomobillerden salınıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan işletmeler ve durma noktasına gelen araç trafiği de malum olduğu üzere gaz salınımını ortadan kaldırmış. Karantina ilanı öncesi (1-20 Ocak 2020 tarihleri) ve karantina dönemi içindeki tarihleri (10-25 Şubat) gösteren fotoğraflar, çarpıcı değişimi net bir şekilde ortaya koyuyor.

NASA’da hava niteliği uzmanı olarak görev yapan Fei Liu rapor kapsamında yaptığı açıklamada, “Belirli bir olaya bağlı olarak bu kadar geniş bir alanda NO2 değerlerinin bu derece düştüğünü hayatımda ilk kez görüyorum.” ifadelerini kullanmış.

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Araştırmacılar, söz konusu değişiklikler ile ilgili bir başka hususun daha altını çizmeyi ihmal etmemiş. O da Çin Yeni yılı kapsamında verilen tatiller ve işletmelerin kapılarını kısa süreli kapatması olarak karşımıza çıkıyor. Daha önceki dönemlerde de benzer değerlere ulaşıldığını belirten uzmanlar, bu sefer elde edilen sonuçların daha farklı olduğu konusunda hemfikirler. Liu bu konuda ise “Bu yıl hava kirliliğindeki düşüş daha uzun sürdü. Buna şaşırmamak lazım zira; ülke çapındaki birçok şehir virüsün yayılmasını engellemek için tedbir aldı.” sözlerini sarf etmiş.

https://interestingengineering.com/nasa-space-images-show-chinese-pollution-drop-thanks-to-the-coronavirus-outbreak

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