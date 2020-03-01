Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yapmak için TikTok hesabı açtı

    Çin'de patlak veren ve tüm dünyaya yayılmaya başlayan Koronavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü'nün TikTok hesabı açmasına neden oldu. DSÖ, yayınladığı videolarla kullanıcıları bilinçlendirecek.
    2 hf.
    3,2b
    1
    6
    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yapmak için TikTok hesabı açtı
    Tam Boyutta Gör

    Dünya Sağlık Örgütü, resmi TikTok hesabını açtığını duyurdu. TikTok, DSÖ'nün içinde olacağı bir platform olmasa da, burada paylaşılacak videolar ile insanların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle akıllı telefon pazarının yüzde 10.6 daralması bekleniyor"

    Sahte ve yanlış bilgi çok fazla

    DSÖ'nün paylaştığı ilk TikTok videosunda, teknik lider Benedetta Allegranzi insanların Koronavirüs salgınından korunmak için neler yapabileceklerini açıkladı. "Size güvenilir ve zamanında halk sağlığı tavsiyesi sunmak için TikTok'a katılıyoruz." şeklinde açıklama yapan DSÖ, bazı kullanıcıların kendilerini Koronavirüs bulaşmış gibi göstererek popüler olmaya çalıştıklarına da dikkat çekti.

    Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yapmak için TikTok hesabı açtı
    Tam Boyutta Gör

    Bazı uzmanlar, Koronavirüs salgınının, sosyal medya platformlarının yanlış bilgileri ve sahte haberleri sansürleme yeteneğinin ilk gerçek testi olacağını savunuyorlar. Facebook, Twitter ve Google gibi şirketler sahte haberleri kontrol etmek için önlemler alıyorlar ancak bu hala yeterli değil. Zira salgın büyüdükçe, kullanıcılar yarardan çok zarar vere her şeyi paylaşıyorlar ve bu bilgilere inananların sayısı da azımsanamayacak kadar çok. DSÖ'nün devreye girmesiyle bu sahte paylaşımların azaltılması hedefleniyor.



    https://www.tiktok.com/@who Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 2 hf. en beğenilen
    Kimin koronasi buuuu bu benim koronam...
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sosisvesalam (sosis salam) 2 hf.
    Dünya Sağlık Örgütü, TikTok'a düştüyse durum vahim.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 2 hf.
    Koca oluşumun düştüğü duruma bak derdim ama milletin yüzde 90’ı tiktok’da yani doğru olanı yapmışlar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 2 hf.
    ''I used the cancer to destroy the cancer.''
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    blackzeros 2 hf.
    tiktok mu daha tehlikeli toplum sağlığı için korona mi tartisilir...
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 2 hf. en beğenilen
    Kimin koronasi buuuu bu benim koronam...
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    sosisvesalam (sosis salam) 2 hf.
    Dünya Sağlık Örgütü, TikTok'a düştüyse durum vahim.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Binance ve Akbank anlaştı, doğrudan para transferi başladı 2 hf. Redmi K30 satış rekoru kırdı 2 hf. Oppo Reno3 Pro, 44MP çift selfie kamerasıyla tanıtıldı 2 hf. Koral ve SİHA’lar Suriye topraklarında destan yazıyor 2 hf. Facebook, TikTok'un büyümesinden rahatsız 2 hf. Koronavirüs salgını, Çin’deki hava kirliliği oranının azalmasına neden oldu 2 hf. Kuzey kutup bölgesindeki donmuş toprak da artan sıcaklıklardan nasibini alıyor 2 hf. RX 5600 XT modelleri halen eski BIOS’la gönderiliyor 2 hf. Reddit CEO’su: “TikTok bir casus yazılımdır” 2 hf. 7552 çekirdekli Ampere benchmark testinde: Titan RTX’ten %40 hızlı 2 hf. Xiaomi Black Shark 3 yeni çizimde ve fotoğrafta ortaya çıktı 2 hf. Huawei Enjoy 10e tanıtıldı 2 hf. Apple, Çin’in bazı bölgelerinde evde kalan çalışanlarına destek paketleri gönderdi 2 hf. Dünyanın ilk karbon fiber telefonu Carbon 1 Mark II tanıtıldı 2 hf. Facebook, 3D fotoğraf özelliğini tek kameralı telefonlara sahip kullanıcılara da getiriyor 2 hf. Google Play Store'a karanlık temaya geçiş seçeneği eklendi 2 hf. Biyolojik ve yapay nöronların birbirleriyle iletişim kurması sağlandı! 2 hf. Realme 6 serisi 30W flaş şarj desteğiyle gelecek 2 hf. PUBG Mobile'da hileci oyuncuya 10 yıllık ban verildi 2 hf. MIUI 12 arayüzüne güncellenecek akıllı telefon modelleri ortaya çıktı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yapmak için TikTok hesabı açtı Sonraki OnePlus, 3 Mart tarihinde yeni bir konsept cihaz tanıtacak 2 hf. PS Plus Türkiye fiyatlarına büyük zam! 2 hf. Safran tüketiminin uyku kalitesini artırdığı tespit edildi 2 hf. Dead by Daylight mobile geliyor: Ön kayıtlar başladı 2 hf. Hayvanlar için yaşamsal fonksiyon sensörü geliştirildi 2 hf. Vatikan etik bir yapay zeka istiyor 2 hf. 4K 60FPS kayıt yeteneği Elgato 4K60 Pro inceleme 2 hf. Havalimanlarında otonom tekerlekli sandalye devri 2 hf. Google Stadia için ücretsiz deneme süresi gündemde 2 hf. Om Nom bu kez sonsuz koşu oyununda 2 hf. Google, Wear OS için büyük değişikler planlıyor 2 hf. Xiaomi Mi A3 ve Redmi Note 8 Pro için Android güncellemesi yayınlandı 2 hf. Elon Musk: “Savaş uçaklarının devri geçti. Gelecek, dronlarda” 2 hf. Koronavirüs nedeniyle 3 ülkeye daha uçuşlar durduruldu 2 hf. SİHA'lar, Rusya yapımı hava savunma sistemlerini başarıyla vurdu 2 hf. Xbox’ın patronu Phil Spencer: “En az on yıl daha konsoldan oyun oynamaya devam edeceğim” 2 hf. Kas dokusunu tamir eden 3 boyutlu yazıcı geliştirildi 2 hf. Lady Gaga’nın Stupid Love klibi iPhone 11 Pro kullanarak çekildi 2 hf. Cenevre Otomobil Fuarı iptal oldu: Peki yeni modeller nasıl tanıtılacak? 2 hf. Multipl skleroz hastalarında prognoz takibi yapabilen kol bandı geliştirildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni clio ss li, manuel cam, kampana fren ve muhtesem 70 beygi...
    DH Forum
    silinsin.
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim