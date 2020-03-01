Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs ile ilgili bilgilendirme yapmak için TikTok hesabı açtı

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Dünya Sağlık Örgütü, resmi TikTok hesabını açtığını duyurdu. TikTok, DSÖ'nün içinde olacağı bir platform olmasa da, burada paylaşılacak videolar ile insanların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

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Sahte ve yanlış bilgi çok fazla

DSÖ'nün paylaştığı ilk TikTok videosunda, teknik lider Benedetta Allegranzi insanların Koronavirüs salgınından korunmak için neler yapabileceklerini açıkladı. "Size güvenilir ve zamanında halk sağlığı tavsiyesi sunmak için TikTok'a katılıyoruz." şeklinde açıklama yapan DSÖ, bazı kullanıcıların kendilerini Koronavirüs bulaşmış gibi göstererek popüler olmaya çalıştıklarına da dikkat çekti.

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Bazı uzmanlar, Koronavirüs salgınının, sosyal medya platformlarının yanlış bilgileri ve sahte haberleri sansürleme yeteneğinin ilk gerçek testi olacağını savunuyorlar. Facebook, Twitter ve Google gibi şirketler sahte haberleri kontrol etmek için önlemler alıyorlar ancak bu hala yeterli değil. Zira salgın büyüdükçe, kullanıcılar yarardan çok zarar vere her şeyi paylaşıyorlar ve bu bilgilere inananların sayısı da azımsanamayacak kadar çok. DSÖ'nün devreye girmesiyle bu sahte paylaşımların azaltılması hedefleniyor.

https://www.tiktok.com/@who

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