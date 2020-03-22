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    Koronavirüs salgını dolayısıyla hava kirliliği azaldı

    New York'ta karbondioksit düzeylerinin %5 ila %10 arasında azaldığı belirtilmekle birlikte azalışın sadece New York'a özgü değil, aynı zamanda küresel bir azalışın söz konusu olduğu düşünülüyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgını dolayısıyla hava kirliliği azaldı
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    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını neticesinde birçok ülkede karantina tedbirleri alındı ve halk sokağa çıkmama konusunda bilgilendirildi. Greenhouse yetkililerinin açıklamalarına göre bu durum sonucunda son 10 yılın en düşük hava kirliliği düzeyine ulaşıldı.

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    BBC kurumunun açıklamalarına göre New York'ta karbondioksit, metan ve karbon monoksit düzeyleri büyük ölçüde azaldı. Çin başta olmak üzere birçok ülkedeki ve bölgedek hava kirliliğinin önemli ölçüde azaldığı belirtiliyor.

    New York'ta hava kirliliği azaldı

    Koronavirüs salgını dolayısıyla hava kirliliği azaldı
    Tam Boyutta Gör

    New York'ta karbondioksit düzeylerinin %5 ila %10 arasında azaldığı belirtilmekle birlikte azalışın sadece New York'a özgü değil, aynı zamanda küresel bir azalışın söz konusu olduğu düşünülüyor.

    Ayrıca Bkz. "Tip 1 diyabet hastaları için pankreas uygulaması geliştirildi"

    Yeni araştırma the BBC reports tarafından yayımlandı.



    https://futurism.com/the-byte/coronavirus-carbon-emissions-reduced Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 3 sa.
    Sokağa çıkamıyor kimse korkudan normal hava kirliliğinin azalması
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    sniper23 (Enes Şahinler) 6 sa.
    Virüs olmasa temiz hava soluyamacağız demek vay be...
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    vs-fb (Vn S) 7 sa.
    Insan medeniyetinin bu olanlardan ciddi dersler çıkartıp, bu illetten sonraki düzenine çeki düzen vermesi gerekiyor. Eskisinden farklı olmalıyız ki tarih tekerrür etmesin.
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    smart1978 (X Y) 7 sa.
    Derler ya : Herseyde hayir vardir ..... ;)
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    AYIBOGAN 7 sa.
    Her şey bitince 2 günde eskisinden beter hale getiririz.
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