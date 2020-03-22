Koronavirüs salgını dolayısıyla hava kirliliği azaldı

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını neticesinde birçok ülkede karantina tedbirleri alındı ve halk sokağa çıkmama konusunda bilgilendirildi. Greenhouse yetkililerinin açıklamalarına göre bu durum sonucunda son 10 yılın en düşük hava kirliliği düzeyine ulaşıldı.

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BBC kurumunun açıklamalarına göre New York'ta karbondioksit, metan ve karbon monoksit düzeyleri büyük ölçüde azaldı. Çin başta olmak üzere birçok ülkedeki ve bölgedek hava kirliliğinin önemli ölçüde azaldığı belirtiliyor.

New York'ta hava kirliliği azaldı

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New York'ta karbondioksit düzeylerinin %5 ila %10 arasında azaldığı belirtilmekle birlikte azalışın sadece New York'a özgü değil, aynı zamanda küresel bir azalışın söz konusu olduğu düşünülüyor.

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Yeni araştırma the BBC reports tarafından yayımlandı.

https://futurism.com/the-byte/coronavirus-carbon-emissions-reduced

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