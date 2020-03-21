Tip 1 diyabet hastaları için pankreas uygulaması geliştirildi

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University of Cambridge kurumundan bir grup araştırmacı Tİp 1 diyabet hastaları için dünyadaki ilk lisanslı pankreas akıllı uygulamasını geliştirdi. Yeni uygulama sayesinde salınacak olan insülin dozları zaman göre ayarlanabiliyor ve tedavinin yönetilmesi bu sayede kolaylaşıyor.

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Tip 1 diyabet hastalarında insülin hormonu üretimi olmadığı veya hormonun üretilme mekanizmasında herhangi bir bozukluk olduğu için bahsi geçen hastaların kan glukoz düzeylerini yakından takip etmeleri gerekiyor.

Devamlı glukoz takibi

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Yeni uygulama ile hastaların kan glukoz düzeyleri devamlı olarak monitörize edilebiliyor ve salınacak insülin dozu ayarlanabiliyor. Yeni sistem kan glukozunu devamlı olarak monitörize edecek deri altı iğneleri ve insülin salacak mikrokapsüller ile birlikte çalışıyor. Sistemde bulunan algoritma kan glukozunu takip ediyor ve gerektiğinde insülin salınımını başlatıyor.

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Yeni uygulama yetişkinlere, çocuklar ve gebe kadınlar için lisans almayı başardı.

https://newatlas.com/medical/cambridge-artificial-pancreas-app-diabetics/

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