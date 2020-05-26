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    Koronavirüs salgınında 26 Mayıs tablosu

    Son 24 saat içerisinde 19853 adet koronavirüs testi yapılırken 948 yeni tanı kondu. Vefat sayısı 28 ile toplamda 4397 olurken iyileşen sayısı da 1492 olarak tespit edildi.
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    Cep Telefonları
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    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında 26 Mayıs tablosu
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    Sıkı tedbirlerle geçen 3 aylık bir dönemin ardından Bayram sonu itibariyle kısıtlamaların yavaş yavaş gevşemeye başladığı ülkemizde koronavirüs tablosu da umut vermeye devam ediyor. Tüm sayılarda iyileşme bugün de korundu.

    26 Mayıs koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 19853 adet koronavirüs testi yapıldı ve 948 kişiye koronavirüs tanısı kondu. Test sayısı toplamda 1 milyon 873 bin sınırını geride bırakırken toplam vaka sayısı da 158 762 oldu.

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    Vakalar arasında bugün vefat eden sayısı 28 olarak gerçekleşti. Toplam vefat sayısı 4397’ye yükseldi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 739’a gerilerken entube hasta sayısı da 338’e düştü.

    İyileşen sayısı bugün biraz daha artış göstererek 1492 oldu. Toplam iyileşen sayısı 121 507 rakamına ulaşırken aktif vaka sayısı da 32 800 civarına gerilemiş durumda.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    CleanCoders (Fatih ) 11 dk.
    test sayısı ve günlük vaka sayısı çok önemli değil. önemli olan yoğun bakım hasta sayısı ve ölüm sayısı, bu sayılar dünya geneline göre oldukça iyi, yani buradan size ekmek çıkmaz.
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    smart1978 (X Y) 1 sa.
    Vaka sayisi cok yuksek! Dramatik dususte degil ustelik test sayisi da ciddi dusurulmus! .. Her acidan yaniltici :/ .

    Bu tablo ile planlanan hedeflere turizm dahil riskli ... Zaten Ruslar gelmiyecek ... Kimler gelecek ?
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