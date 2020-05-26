Koronavirüs salgınında 26 Mayıs tablosu

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Sıkı tedbirlerle geçen 3 aylık bir dönemin ardından Bayram sonu itibariyle kısıtlamaların yavaş yavaş gevşemeye başladığı ülkemizde koronavirüs tablosu da umut vermeye devam ediyor. Tüm sayılarda iyileşme bugün de korundu.

26 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 19853 adet koronavirüs testi yapıldı ve 948 kişiye koronavirüs tanısı kondu. Test sayısı toplamda 1 milyon 873 bin sınırını geride bırakırken toplam vaka sayısı da 158 762 oldu.

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Vakalar arasında bugün vefat eden sayısı 28 olarak gerçekleşti. Toplam vefat sayısı 4397’ye yükseldi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 739’a gerilerken entube hasta sayısı da 338’e düştü.

İyileşen sayısı bugün biraz daha artış göstererek 1492 oldu. Toplam iyileşen sayısı 121 507 rakamına ulaşırken aktif vaka sayısı da 32 800 civarına gerilemiş durumda.

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