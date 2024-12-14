Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Motorola güncelleme politikasında büyük bir değişime gitti: İşte bundan ilk etkilenen modeller

    Rakiplerinin aksine yeni Android sürümü güncellemeleri konusunda sürekli eleştirilere maruz kalan teknoloji devi Motorola, sonunda bu durumu düzeltmek için önemli bir adım attı.

    Motorola güncelleme politikasında büyük bir değişime gitti Tam Boyutta Gör

    Motorola, uzun süredir kullanıcıları tarafından yazılım güncelleme politikası nedeniyle eleştiriliyordu. Yalnızca üst segment telefonlarına üç büyük Android güncellemesi sunarken, orta ve giriş segmentindeki cihazlar için bu destek ya sınırlı tutuluyor ya da hiç sağlanmıyordu. Giriş seviyesi cihazlar çoğu zaman güncelleme almazken, orta segmentteki modeller en fazla iki büyük güncelleme ile sınırlı kalıyordu.

    Marka, bu durumun kullanıcılar arasında yarattığı memnuniyetsizliği fark etmiş olacak ki, yazılım güncelleme politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Artık yeni modellerine beş büyük Android güncellemesi sunacağını duyurdu. Bu kapsamda, Motorola’nın yeni yazılım politikasından yararlanacak telefonlar arasında Motorola Edge 50 Neo, Moto G75 ve ThinkPhone 25 bulunuyor. Bu yenilik, özellikle orta segmentteki Moto G75’in de bu listeye dahil edilmesiyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar, Motorola’nın daha fazla orta segment modeline bu tür uzun vadeli destek sağlamasını umuyor.

    Ancak marka, mevcut cihazlar için herhangi bir değişiklik yapmadı. Bu nedenle, bu yıl piyasaya sürülen Edge 50 Pro, Edge 50 Ultra ve premium segmentteki Razr modelleri, yalnızca üç büyük Android güncellemesi alacak. Kullanıcılar, özellikle premium modeller için daha uzun süreli destek verilmesi gerektiğini savunuyor. Diğer markaların, özellikle Google’ın Pixel modellerinde daha geniş bir güncelleme politikası uyguladığı düşünüldüğünde, bu durum birçok kişi tarafından haksızlık olarak değerlendiriliyor.

    Motorola, yalnızca yazılım desteği süresini artırmakla kalmadı, aynı zamanda güncellemelerin hızını da önemli ölçüde artırdı. Android 14 güncellemesini kullanıcılarına geç ulaştırdığı için eleştirilen marka, Android 15 sürecinde önemli bir iyileşme kaydetti. Ekim ayında başlatılan beta programından kısa bir süre sonra bazı modeller için kararlı sürümü yayınladı. Bu hız, Motorola’nın daha popüler markalardan bile öne geçmesini sağladı.

    Motorola’nın yazılım desteği politikasındaki bu dönüşüm, markanın kullanıcı memnuniyetini artırma çabalarının bir göstergesi. Ancak, daha geniş bir cihaz yelpazesi için aynı uzun vadeli desteği sunup sunmayacağı merakla bekleniyor. Yazılım güncellemeleri kadar hızlı ve düzenli bir dağıtım süreci de potansiyel alıcılar için kritik öneme sahip olmaya devam ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 26 dakika önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

    Profil resmi
    BOLDVIPER 2 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 22 saat önce

    Heykel var yer misin kanka?

    Profil resmi
    Evren7 23 saat önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    safe cp ne demek baş yastığı kendisine eş değil ne demek clio 3 lastik ebatları şanzıman aks boşluğu fakik göz içi lens ameliyatı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro Max
    Apple iPhone 16 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız