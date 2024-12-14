Motorola güncelleme politikasında büyük bir değişime gitti: İşte bundan ilk etkilenen modeller

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Motorola, uzun süredir kullanıcıları tarafından yazılım güncelleme politikası nedeniyle eleştiriliyordu. Yalnızca üst segment telefonlarına üç büyük Android güncellemesi sunarken, orta ve giriş segmentindeki cihazlar için bu destek ya sınırlı tutuluyor ya da hiç sağlanmıyordu. Giriş seviyesi cihazlar çoğu zaman güncelleme almazken, orta segmentteki modeller en fazla iki büyük güncelleme ile sınırlı kalıyordu.

Marka, bu durumun kullanıcılar arasında yarattığı memnuniyetsizliği fark etmiş olacak ki, yazılım güncelleme politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Artık yeni modellerine beş büyük Android güncellemesi sunacağını duyurdu. Bu kapsamda, Motorola’nın yeni yazılım politikasından yararlanacak telefonlar arasında Motorola Edge 50 Neo, Moto G75 ve ThinkPhone 25 bulunuyor. Bu yenilik, özellikle orta segmentteki Moto G75’in de bu listeye dahil edilmesiyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar, Motorola’nın daha fazla orta segment modeline bu tür uzun vadeli destek sağlamasını umuyor.

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Ancak marka, mevcut cihazlar için herhangi bir değişiklik yapmadı. Bu nedenle, bu yıl piyasaya sürülen Edge 50 Pro, Edge 50 Ultra ve premium segmentteki Razr modelleri, yalnızca üç büyük Android güncellemesi alacak. Kullanıcılar, özellikle premium modeller için daha uzun süreli destek verilmesi gerektiğini savunuyor. Diğer markaların, özellikle Google’ın Pixel modellerinde daha geniş bir güncelleme politikası uyguladığı düşünüldüğünde, bu durum birçok kişi tarafından haksızlık olarak değerlendiriliyor.

Motorola, yalnızca yazılım desteği süresini artırmakla kalmadı, aynı zamanda güncellemelerin hızını da önemli ölçüde artırdı. Android 14 güncellemesini kullanıcılarına geç ulaştırdığı için eleştirilen marka, Android 15 sürecinde önemli bir iyileşme kaydetti. Ekim ayında başlatılan beta programından kısa bir süre sonra bazı modeller için kararlı sürümü yayınladı. Bu hız, Motorola’nın daha popüler markalardan bile öne geçmesini sağladı.

Motorola’nın yazılım desteği politikasındaki bu dönüşüm, markanın kullanıcı memnuniyetini artırma çabalarının bir göstergesi. Ancak, daha geniş bir cihaz yelpazesi için aynı uzun vadeli desteği sunup sunmayacağı merakla bekleniyor. Yazılım güncellemeleri kadar hızlı ve düzenli bir dağıtım süreci de potansiyel alıcılar için kritik öneme sahip olmaya devam ediyor.

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Motorola güncelleme politikasında büyük bir değişime gitti