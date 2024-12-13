Üç hoparlörlü Vivo Y300 5G'nin bütün özellikleri ortaya çıktı: Fiyatıyla bir hayli iddialı

Vivo Y300 5G beklenen özellikleri
Sızıntıya göre Vivo Y300 5G, MediaTek'in giriş-orta seviye işlemcisi Dimensity 6300 tarafından güçlendirilecek. Telefon, 8 GB ve 12 GB RAM ile 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip olacak.
Arka tarafta, Samsung S5KJNS sensörlü 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alırken, ön tarafta OmniVision OV08D10 sensörlü 8 MP selfie kamerası bizleri karşılayacak.
6.500 mAh kapasiteli silikon karbon teknolojili bataryaya sahip olacak olan cihaz, 44 W hızlı şarj desteği sunacak. Üstelik büyük bataryaya rağmen, telefon 7,85 mm ile nispeten ince bir cihaz olacak. Telefon ayrıca IP64 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olacak.
OriginOS 5 tabanlı Android 15 ile kutudan çıkacak olan Vivo Y300 5G, hayli rekabetçi 139 dolar başlangıç fiyatıyla 16 Aralık'ta Çin'de piyasaya sürülecek.Kaynakça https://weibo.com/2430711645/P4xdji9D7?pagetype=profilefeed https://www.gizmochina.com/2024/12/13/vivo-y300-5g-full-specifications-leaked-before-launch/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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