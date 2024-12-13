Üç hoparlörlü Vivo Y300 5G'nin bütün özellikleri ortaya çıktı: Fiyatıyla bir hayli iddialı

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Tam Boyutta Gör Vivo, giriş seviyesi Y300 5G modelini yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni model, yakın zamanda Hindistan'da piyasaya sürülen Snapdragon 4 Gen 2 destekli Y300'den farklı. Çin'in Weibo platformunda ortaya çıkan bilgiler ve görseller, telefona dair birçok detayı ortaya çıkardı.

Vivo Y300 5G beklenen özellikleri

Sızıntıya göre Vivo Y300 5G, MediaTek'in giriş-orta seviye işlemcisi Dimensity 6300 tarafından güçlendirilecek. Telefon, 8 GB ve 12 GB RAM ile 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Vivo Y300, ekran içi parmak izi sensörüyle donatılmış 6,77 inç düz OLED ekran ile gelecek. Ekran, 2392 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 800 nit manuel maksimum parlaklık ve 1800 nit yerel tepe parlaklık seviyesine sahip olacak. Ekran ayrıca, 3840 Hz yüksek frekanslı PWM karartma ile göz konforu sunacak ve yağlı ellerle dokunmayı destekleyen Diamond Shield camla korunacak.

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Arka tarafta, Samsung S5KJNS sensörlü 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alırken, ön tarafta OmniVision OV08D10 sensörlü 8 MP selfie kamerası bizleri karşılayacak.

6.500 mAh kapasiteli silikon karbon teknolojili bataryaya sahip olacak olan cihaz, 44 W hızlı şarj desteği sunacak. Üstelik büyük bataryaya rağmen, telefon 7,85 mm ile nispeten ince bir cihaz olacak. Telefon ayrıca IP64 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Vivo Y300'ün en önemli özelliklerinden biri, kamera adasının ortasına yerleştirilen üçüncü hoparlör. Üstte, altta ve arkada bulunan üç hoparlör ile 4.5 W pik ses çıkış gücüne sahip olan telefon, 3D panoramik ses sunan ilk cihaz olma iddiasında.

OriginOS 5 tabanlı Android 15 ile kutudan çıkacak olan Vivo Y300 5G, hayli rekabetçi 139 dolar başlangıç fiyatıyla 16 Aralık'ta Çin'de piyasaya sürülecek.

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Üç hoparlörlü Vivo Y300 5G'nin bütün özellikleri ortaya çıktı