Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Üç hoparlörlü Vivo Y300 5G'nin bütün özellikleri ortaya çıktı: Fiyatıyla bir hayli iddialı

    Vivo, giriş seviyesi Y300 5G modelini yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Üç hoparlöre ve 6500 mAh kapsiteli pile sahip cihaz, uygun fiyatıyla bir hayli iddialı geliyor.
    Üç hoparlörlü Vivo Y300 5G'nin bütün özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Vivo, giriş seviyesi Y300 5G modelini yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni model, yakın zamanda Hindistan'da piyasaya sürülen Snapdragon 4 Gen 2 destekli Y300'den farklı. Çin'in Weibo platformunda ortaya çıkan bilgiler ve görseller, telefona dair birçok detayı ortaya çıkardı.

    Vivo Y300 5G beklenen özellikleri

    Sızıntıya göre Vivo Y300 5G, MediaTek'in giriş-orta seviye işlemcisi Dimensity 6300 tarafından güçlendirilecek. Telefon, 8 GB ve 12 GB RAM ile 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip olacak.

    Üç hoparlörlü Vivo Y300 5G'nin bütün özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Vivo Y300, ekran içi parmak izi sensörüyle donatılmış 6,77 inç düz OLED ekran ile gelecek. Ekran, 2392 x 1080 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 800 nit manuel maksimum parlaklık ve 1800 nit yerel tepe parlaklık seviyesine sahip olacak. Ekran ayrıca, 3840 Hz yüksek frekanslı PWM karartma ile göz konforu sunacak ve yağlı ellerle dokunmayı destekleyen Diamond Shield camla korunacak.

    Arka tarafta, Samsung S5KJNS sensörlü 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alırken, ön tarafta OmniVision OV08D10 sensörlü 8 MP selfie kamerası bizleri karşılayacak.

    6.500 mAh kapasiteli silikon karbon teknolojili bataryaya sahip olacak olan cihaz, 44 W hızlı şarj desteği sunacak. Üstelik büyük bataryaya rağmen, telefon 7,85 mm ile nispeten ince bir cihaz olacak. Telefon ayrıca IP64 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olacak.

    Üç hoparlörlü Vivo Y300 5G'nin bütün özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Vivo Y300'ün en önemli özelliklerinden biri, kamera adasının ortasına yerleştirilen üçüncü hoparlör. Üstte, altta ve arkada bulunan üç hoparlör ile 4.5 W pik ses çıkış gücüne sahip olan telefon, 3D panoramik ses sunan ilk cihaz olma iddiasında.

    OriginOS 5 tabanlı Android 15 ile kutudan çıkacak olan Vivo Y300 5G, hayli rekabetçi 139 dolar başlangıç fiyatıyla 16 Aralık'ta Çin'de piyasaya sürülecek.

    Kaynakça https://weibo.com/2430711645/P4xdji9D7?pagetype=profilefeed https://www.gizmochina.com/2024/12/13/vivo-y300-5g-full-specifications-leaked-before-launch/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    N
    nickyazmakşartmı 6 saat önce

    Heykel var yer misin kanka?

    Profil resmi
    Evren7 8 saat önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    milf olgun dizel araba uzun süre çalışmazsa ne olur yumurta dışarıda bozulur mu toyota proace city vs peugeot rifter karsilastirma relaxed kalıp ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız