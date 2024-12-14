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    Huawei Mate X6 global pazar için de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Katlanabilir akıllı telefon meraklılarının bir süredir heyecan içerisinde bekledikleri yeni Huawei modeli Mate X6 nihayet global pazar için de satışa sunulmuş oldu.

    Huawei Mate X6 global pazar için de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Huawei, yeni nesil katlanabilir amiral gemisi Mate X6 modelini küresel pazarda tanıttı. Şık ve zarif bir tasarım sunan bu cihaz, ileri düzey donanımıyla dikkat çekiyor. Katlanabilir telefon, hafif gövdesi ve üstün kamera sistemiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

    Mate X6, 7.93 inçlik LTPO OLED ana ekranıyla geniş bir görüntüleme deneyimi sunuyor. 120Hz yenileme hızı, 2K+ çözünürlük ve 1800 nit’e kadar ulaşan parlaklık değeriyle göz dolduran ekran, aynı zamanda 1440Hz PWM karartma teknolojisi sayesinde göz yorgunluğunu azaltıyor. Kapak ekranı ise 6.45 inç büyüklüğünde olup, 3D kavisli tasarımı, FHD+ çözünürlüğü ve 2500 nit’e kadar çıkabilen parlaklığıyla dikkat çekiyor.

    Cihazın arka kısmı, mermer görünümlü cam veya vegan deri seçenekleriyle sunuluyor. Katlandığında sadece 9.9 mm kalınlığa ulaşan Mate X6, 239 gramlık ağırlığıyla segmentinin en hafif modellerinden biri. Performans tarafında, Huawei’nin kendi geliştirdiği Kirin 9020 işlemciye sahip olan cihaz, 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama kapasitesiyle yüksek performans sunuyor. Ayrıca, 5.110 mAh kapasiteli bataryası, 66W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj özelliklerini destekliyor.

    Kamera sistemi, fotoğraf tutkunlarını memnun edecek detaylarla donatılmış. 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açı, 48 MP telefoto ve 1.5 MP spektral kanallı ultra kromatik kamera kombinasyonuyla gelişmiş çekim özellikleri sunuyor. Ön tarafta ise 8 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

    Mate X6, Siyah, Nebula Gri ve Nebula Kırmızı renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Cihaz, şu anda yaklaşık 1.960 dolar fiyat etiketiyle sipariş edilebiliyor. Ön sipariş veren kullanıcılar, Huawei Care+ hizmeti ve Huawei Watch GT 4 akıllı saatini ücretsiz olarak elde edebiliyor. Cihazın Türkiye fiyatının ne kadar olacağını ve aynı kampanyaların ülkemizde de sunulup sunulmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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    E_Y_B_H_P_T 17 dakika önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

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    BOLDVIPER 2 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 22 saat önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 23 saat önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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