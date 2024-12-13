Samsung kararlı: Galaxy S26 serisinde tamamen Exynos'a dönebilir

Galaxy S26 serisinde Exynos'a dönebilir
Sektöre yakın kaynaklara göre Samsung, 2026 yılında tanıtılması beklenen S26 serisinde tamamen Exynos çiplere yönelmeyi hedefliyor. Bu sızıntının 3nm hattındaki verim sorunları ile eş zamanlı olduğunu hatırlatalım. Keza şirketin bir süredir, yeniden yapılanma sürecinde olduğu ve 2nm sürecine ağırlık verdiği belirtiliyor.
Galaxy S25 serisine dönersek, rapora göre yeni nesil telefonlar hemen hemen her yerde Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci ile gelecek. Exynos 2500 ise bunun yerine Galaxy Z Flip7 ve Galaxy Z Flip FE'de karşımıza çıkacak. Şu aşamada, kesin sonuca varmak için yeterli bilgi yok. Ancak, Exynos yonga setlerinin tarihsel olarak muadillerinden daha düşük puan aldığını belirtmekte fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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