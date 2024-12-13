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    Samsung kararlı: Galaxy S26 serisinde tamamen Exynos'a dönebilir

    Exynos işlemcilerin geliştirilmesi konusunda sıkıntılar yaşayan Samsung, Galaxy S25 serisinde Qualcomm’a güvenecek. Galaxy S27 serisinde ise Exynos yeniden dümene geçebilir. 
    Samsung kararlı: Galaxy S26 serisinde tamamen Exynos'a dönebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un yeni Galaxy S25 serisinin piyasaya sürülmesine az bir süre kala, yeni nesil telefonların hangi yonga seti tarafından destekleneceği halen kesinleşmiş değil. Bugüne kadarki sızıntılar ise, Exynos ve Qualcomm Snapdragon ikilisinin dümende olacağı yönündeydi. Şimdi bu bekleyiş sürerken, Galaxy S26 serisi hakkında bazı sürpriz bilgiler paylaşıldı. 

    Galaxy S26 serisinde Exynos'a dönebilir

    Sektöre yakın kaynaklara göre Samsung, 2026 yılında tanıtılması beklenen S26 serisinde tamamen Exynos çiplere yönelmeyi hedefliyor. Bu sızıntının 3nm hattındaki verim sorunları ile eş zamanlı olduğunu hatırlatalım. Keza şirketin bir süredir, yeniden yapılanma sürecinde olduğu ve 2nm sürecine ağırlık verdiği belirtiliyor. 

    Samsung kararlı: Galaxy S26 serisinde tamamen Exynos'a dönebilir Tam Boyutta Gör
    Thetis kod adlı ilk nesil 2nm sürecinde ise, yüzde 12 performans artışı, yüzde 25 enerji tasarrufu ve yüzde 8 daha az zar alanı gibi gelişmeler hedefleniyor. Son olarak Galaxy S26 serisinde temel modelin kaldırılacağı ve S26 Ultra'nın S26 Note olarak adlandırılacağı da söylentiler arasında. S26+ ise S26 Pro olarak lanse edilecek. 

    Galaxy S25 serisine dönersek, rapora göre yeni nesil telefonlar hemen hemen her yerde Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci ile gelecek. Exynos 2500 ise bunun yerine Galaxy Z Flip7 ve Galaxy Z Flip FE'de karşımıza çıkacak. Şu aşamada, kesin sonuca varmak için yeterli bilgi yok. Ancak, Exynos yonga setlerinin tarihsel olarak muadillerinden daha düşük puan aldığını belirtmekte fayda var. 

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