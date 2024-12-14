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    Realme 14 Pro Plus'ın özellikleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    Realme 14 Pro+ modelinin özellikleri Bluetooth SIG ve 3C sertifikalarında ortaya çıktı. İşte 80W hızlı şarj ve Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisiyle dikkat çeken yeni modelin detayları:
    Realme 14 Pro Plus'ın özellikleri ortaya çıktı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Realme'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi Realme 14 Pro+, resmi lansmanından önce çeşitli sertifikasyon kuruluşlarının veritabanlarında görüntülendi. RMX5051 model numarasıyla Bluetooth SIG sertifikasında ortaya çıkan cihaz, 5G desteği ve küresel pazarlarda satışa sunulacağına dair önemli ipuçları sunmakta.

    İşte Realme 14 Pro Plus'ın beklenen özellikleri:

    Realme 14 Pro Plus'ın Çin versiyonu olarak kabul edilen RMX5050 model numaralı varyant, 3C sertifikasyon sürecinde 80W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisiyle görüntülendi. VCB8OACH adaptörü ile birlikte gelecek olan bu özellik, kullanıcılara üst düzey bir şarj deneyimi vadediyor.

    Geekbench veritabanında ortaya çıkan bilgiler, Realme 14 Pro+'ın donanım özelliklerini daha da netleştiriyor. Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan cihaz, 8 GB RAM ile gelecek. Adreno 810 GPU'ya sahip sekiz çekirdekli işlemci ise Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinin varlığına işaret ediyor.

    Yakında küresel pazarlarda piyasaya sürülmesi beklenen Realme 14 Pro+, Camera FV 5 veritabanında tespit edilen bilgilere göre etkileyici bir kuruluma sahip olacak. Arka tarafta 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş açı ve 50MP derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi yer alırken, ön tarafta ise 32MP çözünürlüğünde bir kamera bulunmakta.

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    E_Y_B_H_P_T 26 dakika önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

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    BOLDVIPER 2 saat önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 22 saat önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 23 saat önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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