Realme 14 Pro Plus'ın özellikleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

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Tam Boyutta Gör Realme'nin merakla beklenen yeni amiral gemisi Realme 14 Pro+, resmi lansmanından önce çeşitli sertifikasyon kuruluşlarının veritabanlarında görüntülendi. RMX5051 model numarasıyla Bluetooth SIG sertifikasında ortaya çıkan cihaz, 5G desteği ve küresel pazarlarda satışa sunulacağına dair önemli ipuçları sunmakta.

İşte Realme 14 Pro Plus'ın beklenen özellikleri:

Realme 14 Pro Plus'ın Çin versiyonu olarak kabul edilen RMX5050 model numaralı varyant, 3C sertifikasyon sürecinde 80W SuperVOOC hızlı şarj teknolojisiyle görüntülendi. VCB8OACH adaptörü ile birlikte gelecek olan bu özellik, kullanıcılara üst düzey bir şarj deneyimi vadediyor.

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Geekbench veritabanında ortaya çıkan bilgiler, Realme 14 Pro+'ın donanım özelliklerini daha da netleştiriyor. Android 15 işletim sistemiyle kutudan çıkacak olan cihaz, 8 GB RAM ile gelecek. Adreno 810 GPU'ya sahip sekiz çekirdekli işlemci ise Snapdragon 7s Gen 3 yonga setinin varlığına işaret ediyor.

Yakında küresel pazarlarda piyasaya sürülmesi beklenen Realme 14 Pro+, Camera FV 5 veritabanında tespit edilen bilgilere göre etkileyici bir kuruluma sahip olacak. Arka tarafta 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş açı ve 50MP derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi yer alırken, ön tarafta ise 32MP çözünürlüğünde bir kamera bulunmakta.

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Realme 14 Pro Plus'ın özellikleri ortaya çıktı: İşte beklenenler