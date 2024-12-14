Redmi Note 14 4G ve Note 14 Pro 4G geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Yakın tarihte küresel pazarda satışa çıkan Redmi Note 14 serisi, kısa sürede en popüler telefonlar sıralamasında zirveye yerleşti. Günümüzde ise Xiaomi, serinin uygun fiyatlı ve 4G destekli sürümleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdi bu modeller arasından Redmi Note 14 4G ve Note 14 Pro 4G'nin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı.

Redmi Note 14 4G ve Note 14 Pro 4G geliyor

Önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması beklenen Redmi Note 14 4G ve Note 14 Pro 4G, büyük oranda 5G sürümlerini temel alacak. Bunlar arasından Redmi Note 14 4G, mavi, yeşil, ve mor renklerinde geliyor. Redmi Note 14 Pro 4G ise, siyah, mavi ve mor seçenekleri ile tanıtılacak. Telefonların arka yüzünde ise temel modelde çift kamera, Pro modelde üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Tasarımın yanı sıra, Redmi Note 14 4G, MediaTek Helio G99-Ultra yonga setinden güç alıyor. Kıyaslamak adına 5G destekli sürümün Mediatek Dimensity 7025 Ultra ile tanıtıldığını hatırlatalım. Telefonun ön yüzünde ise, 120Hz yenileme hızı ve parmak izi okucuya sahip 6.7 inç boyutlarında AMOLED bulunacak. Ayrıca 6/128GB ve 8GB/256GB RAM/depolama seçeneği, 108 MP ana kamera, 33W şarj destekli 5.500mAh pil ile karşılacağız.

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Tam Boyutta Gör Serinin Pro modeli ise, Helio G100-Ultra platformu ile geliyor. Ekranın yenileme hızı ise aynı ancak üstünde Gorilla Glass Victus 2 olacak. Diğer tarafta telefonun 32 MP selfie kamerası, 200 MP ana kamera, 45W hızlı şarj desteği ile tanıtılması bekleniyor. Ayrıca 8/256GB RAM/depolama olmak üzere tek bir sürümle geliyor.

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Redmi Note 14 4G ve Note 14 Pro 4G geliyor: İşte tasarımı