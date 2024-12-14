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    Redmi Note 14 4G ve Note 14 Pro 4G geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri

    Redmi Note 14 serisinin uygun fiyatlı modelleri Redmi Note 14 4G ve Note 14 Pro 4G için geri sayım başladı. Telefonların tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...
    Redmi Note 14 4G ve Note 14 Pro 4G geliyor: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte küresel pazarda satışa çıkan Redmi Note 14 serisi, kısa sürede en popüler telefonlar sıralamasında zirveye yerleşti. Günümüzde ise Xiaomi, serinin uygun fiyatlı ve 4G destekli sürümleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdi bu modeller arasından Redmi Note 14 4G ve Note 14 Pro 4G'nin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı. 

    Redmi Note 14 4G ve Note 14 Pro 4G geliyor

    Önümüzdeki yılın başlarında tanıtılması beklenen Redmi Note 14 4G ve Note 14 Pro 4G, büyük oranda 5G sürümlerini temel alacak. Bunlar arasından Redmi Note 14 4G, mavi, yeşil, ve mor renklerinde geliyor. Redmi Note 14 Pro 4G ise, siyah, mavi ve mor seçenekleri ile tanıtılacak. Telefonların arka yüzünde ise temel modelde çift kamera, Pro modelde üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

    Redmi Note 14 4G ve Note 14 Pro 4G geliyor: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Tasarımın yanı sıra, Redmi Note 14 4G, MediaTek Helio G99-Ultra yonga setinden güç alıyor. Kıyaslamak adına 5G destekli sürümün Mediatek Dimensity 7025 Ultra ile tanıtıldığını hatırlatalım. Telefonun ön yüzünde ise, 120Hz yenileme hızı ve parmak izi okucuya sahip 6.7 inç boyutlarında AMOLED bulunacak. Ayrıca 6/128GB ve 8GB/256GB RAM/depolama seçeneği, 108 MP ana kamera, 33W şarj destekli 5.500mAh pil ile karşılacağız.

      

    Redmi Note 14 4G ve Note 14 Pro 4G geliyor: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Serinin Pro modeli ise, Helio G100-Ultra platformu ile geliyor. Ekranın yenileme hızı ise aynı ancak üstünde Gorilla Glass Victus 2 olacak. Diğer tarafta telefonun 32 MP selfie kamerası, 200 MP ana kamera, 45W hızlı şarj desteği ile tanıtılması bekleniyor. Ayrıca 8/256GB RAM/depolama olmak üzere tek bir sürümle geliyor. 
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    nickyazmakşartmı 17 saat önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 19 saat önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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