Koronavirüs salgınında bir günde 1000 yeni vaka geldi

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de hızla yayılmaya devam ediyor. Açıklanan son rakamlar ile birlikte ilk kez 24 saatte 1000 vaka sayısı geçilmiş oldu. Bilanço giderek ağırlaşıyor.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saatte 7286 koronavirüs testi yapıldı ve 1196 yeni tanı kondu. Bugüne kadar toplam koronavirüs vakası 3629’a ulaştı.

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Koronavirüs vakaları içerisinde hayatını kaybedenler ise 16 oldu. Toplam hayatını kaybeden vatandaş sayısı 75 olarak gerçekleşti. Testlerde pozitiflik oranı ise yüzde 16 seviyesine kadar çıkmış durumda.

Önümüzdeki günlerde bu rakamın daha da artması bekleniyor. Pek çok iş yerinin kapatıldığı ve 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığı ülkemizde ciddi bir izolasyon sağlanamazsa zorlanmaya başlayacağımız kesin.

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