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    Koronavirüs salgınında bir günde 1000 yeni vaka geldi

    Ülkemizin koronavirüs salgınındaki son 24 saatinde 7286 test yapıldı ve 1196 yeni vaka ortaya çıktı. Toplamda vaka sayısı 3629 oldu. Ölenlerin sayısı ise 75 olarak gerçekleşti.
    32 dk.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında bir günde 1000 yeni vaka geldi
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    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de hızla yayılmaya devam ediyor. Açıklanan son rakamlar ile birlikte ilk kez 24 saatte 1000 vaka sayısı geçilmiş oldu. Bilanço giderek ağırlaşıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 37 oldu

    İlk kez vaka sayısı 1000’i geçti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saatte 7286 koronavirüs testi yapıldı ve 1196 yeni tanı kondu. Bugüne kadar toplam koronavirüs vakası 3629’a ulaştı.

    Ayrıca Bkz. "Türkiye dahil koronavirüs ile savaşan 8 ülkeye Binance desteği"

    Koronavirüs vakaları içerisinde hayatını kaybedenler ise 16 oldu. Toplam hayatını kaybeden vatandaş sayısı 75 olarak gerçekleşti. Testlerde pozitiflik oranı ise yüzde 16 seviyesine kadar çıkmış durumda.

    Önümüzdeki günlerde bu rakamın daha da artması bekleniyor. Pek çok iş yerinin kapatıldığı ve 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığı ülkemizde ciddi bir izolasyon sağlanamazsa zorlanmaya başlayacağımız kesin.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 14 dk. en beğenilen
    Ben bu ülke de 25 senedir eşşek yüküyle vergi veriyorum. Her ne alıyorsam bir tane de devlete alıyorum. Bir çok ülkeye nazaran kazandığım paranın çok büyük bir miktarını devlete hibe ediyorum, ama böylesi bir durumda devlet bana kendi başının çaresine bak diyor. Nasıl bakayım? 5bin kişilik bir iş yerinde 3 vardiya çalışarak kendi mi nasıl izole edebilirim?..

    Ama Allah büyüktür, İnşallah bu virüs, devlet kademesinde yaşını başını almış bazı aç gözlü, kendi insanına ve halkına , Türk milletine düşman yöneticileri de bulur ve can alır da , bu güzelim ülke de artık kökten bir değişim başlar..

    Kendi Hırsınız da boğulun İnşallah.!
    Ben bu ülke de 25 senedir eşşek yüküyle vergi veriyorum. Her ne alıyorsam bir tane de devlete alıyorum. Bir çok ülkeye nazaran kazandığım paranın çok büyük bir ...
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    emreb78 (Emre BOYACILAR) 20 dk.
    Evet zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Geç hızlandırılan test alımları ümreden gelenlerin sokaklarda fink atması, 65 yaş üstüne saygı diye ölümle burun buruna getirilen milyonlarca insan, ceza kesin diyemeyen valiler, otobüsten alınan hastalar, sokaklarda sosyal medyada isyan çıkana kadar dolaştırılan ünlüler... Bunların hepsi söylenince Fetö bunlar diyen bir İçişleri Bakanı... bu senaryo ile olabilecek en iyi yerdeyiz hala
    Evet zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Geç hızlandırılan test alımları ümreden gelenlerin sokaklarda fink atması, 65 yaş üstüne saygı diye ölümle burun buruna get...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 8 dk.
    Neredeyse 2 haftadır çoğu yer kapalı degıl mı ? 2 hafta once herkesın sokağa çıkmasını yasaklasaydılar belki de sımdı bu hastalık ülkemizde bitmişti.
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    Kaiserslautern34 (Kadir ) 9 dk. CodyTravers
    Kesinlikle katılıyorum. Bizi düşünen kimse yok. Eve gittiğimizde ailemizin ne suçu var. Ücretsiz de olsa en azından izin hakkı tanınmıyor. Evde bebeği olan var. Hastası olan var. Ama yinede çalışmaya devam ediyoruz. Annemizin yanına gitmeye korkuyoruz. Virüs bulaştırırız diye.
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    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 14 dk. en beğenilen
    Ben bu ülke de 25 senedir eşşek yüküyle vergi veriyorum. Her ne alıyorsam bir tane de devlete alıyorum. Bir çok ülkeye nazaran kazandığım paranın çok büyük bir miktarını devlete hibe ediyorum, ama böylesi bir durumda devlet bana kendi başının çaresine bak diyor. Nasıl bakayım? 5bin kişilik bir iş yerinde 3 vardiya çalışarak kendi mi nasıl izole edebilirim?..

    Ama Allah büyüktür, İnşallah bu virüs, devlet kademesinde yaşını başını almış bazı aç gözlü, kendi insanına ve halkına , Türk milletine düşman yöneticileri de bulur ve can alır da , bu güzelim ülke de artık kökten bir değişim başlar..

    Kendi Hırsınız da boğulun İnşallah.!
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    blackzeros 18 dk.
    bir hafta olmadan 10 bini bulacak gibi duruyor.daha ciddi tedbirlere ihtiyaç var.umarim bunlarin planlamasi yapilmistir.
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    emreb78 (Emre BOYACILAR) 20 dk.
    Evet zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Geç hızlandırılan test alımları ümreden gelenlerin sokaklarda fink atması, 65 yaş üstüne saygı diye ölümle burun buruna getirilen milyonlarca insan, ceza kesin diyemeyen valiler, otobüsten alınan hastalar, sokaklarda sosyal medyada isyan çıkana kadar dolaştırılan ünlüler... Bunların hepsi söylenince Fetö bunlar diyen bir İçişleri Bakanı... bu senaryo ile olabilecek en iyi yerdeyiz hala
    Yanıtla +4
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    KaleyDeskop (ali ) 27 dk.
    dwiepresyondayım dışarı çıkamıyorum korkudan değil zaten ölüm böyle yaşamaktan iyi, yinede hasta olanlara sözüm dayanın savaşın allah yardımcınız olsun, elbet güneş sizin içinde doğacak
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