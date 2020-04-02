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    Koronavirüs salgınında bir günde 79 ölüm

    2 Nisan itibariyle ülkemizde koronavirüsten ölen kişi sayısı 79 artarak 356’ya ulaştı. 18757 test yapılırken bu testlerin de 2456 tanesinde pozitif sonuca rastlandı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında bir günde 79 ölüm

    Ülkemizi kötü bir şekilde etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle bilanço her geçen gün ağırlaşarak artıyor. Son 24 saatte yapılan testlerde ölen ve yeni koronavirüs vaka sayılarında önemli artışlar var.

    2 Nisan koronavirüs rakamları

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 18 757 adet test yapıldı ve 2456 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam test sayısı 125556 olurken toplam vaka sayısı da 18135 olarak gerçekleşti. Test sayısına göre pozitiflik oranında bir azalma olduğu ifade ediliyor.

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    Mevcut vakalardan bugün ölen sayısı ise 79 ile yeni rekora ulaştı. Toplamda ölen vatandaşlarımızın sayısı 356 oldu. Toplamda yoğun bakımda 1101 hasta yatarken entube olan hastaların sayısı ise 783 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 415’e yükseldi.

    Bakan Koca bugün vefat eden hastaların büyük çoğunluğunun 60 yaşın üzerinde olduğunu ifade etti. Bu süreçte evden çıkmamak herkes için büyük önem arz ediyor.

    Koronavirüs salgınında bir günde 79 ölüm
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 6 gün en beğenilen murdocklawless
    Valla virüsün tipine bakacak olursak şu saatten sonra ekmek almaya bile 1 kişi bile çıkmasa, herkes evine de kapansa ne yazık ki o rakamlara ulaşmamak pek mümkün görünmüyor. Zira dünya sağlık örgütü her geçen gün farklı bir şey açıklıyor. Önce sadece hastalar maske taksın dendi, daha yenilerde herkes takmalıymış dedi. Önce 14 gün gözetim yeterli dendi ki ona göre ülkeye en çok virüsu taşıyan tüm umreciler 14 gün gözaltında tutuldu. Sonra hastalığı yenen bile 49 güne kadar hala taşıyıcı olabiliyormuş bunu anladık dendi. E ne oldu piyasaya dağılan umreciler. Zaten başta sırf ateş ölçerek yine yüzbinlerce kişinin ülkeye giriş çıkışlarına izin verdik. Sonra öğrendik yine başta ateş belirtisi de olmayabiliyormuş herkeste.

    Türkiye gibi elini kolunu sallayanın girip çıktığı, her gün yüz binlerce trafiğin yaşandığı bir ülkede ülkeyi feriştahı da yönetse yani çok zor. Görüyoruz dünyada da durumları. Virüs bu, umreciyi sokmazsın, Çin'e ticaret yapan bir adam getirir, 5 gün sonra kelebek etkisi gibi 1 kişi olur bin kişi. Yaşlı ve hastalar özellikle ciddi şekilde kendini kapatmalı, çocuklarıyla, torunlarıyla, anneleriyle, babalarıyla görüşmemeli bir süre. Virüs çok bulaşıcı yani dünyadaki vaka sayısı kimseyi yanıltmasın. O bulunan(ortaya çıkan) vaka sayısı. 1 günde 8 milyara test yap yarın en aşağı 100 milyon vaka çıkar dünyada. İşin avantajlı kısmı herkeste ölümcül değil. Muhtemelen evinde normal grip olduğunu sanıp atlatanlar bile oldu ve olmaya devam edecek. Herkesin hastanelik durumu olmuyor. Diğer yandan 20 yaşında da olsa, kronik hastalığı olanlar çok daha yüksek oranda yoğun bakım ihtiyacı duyuyor hatta hayati risk taşıyor ne yazık ki.
    Valla virüsün tipine bakacak olursak şu saatten sonra ekmek almaya bile 1 kişi bile çıkmasa, herkes evine de kapansa ne yazık ki o rakamlara ulaşmamak pek mümkü...
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    4 Yanıt Yanıtla +10
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 6 gün Spider_hip
    bir ay sokağa çıkma yasağı epey fayda getirirdi ama o treninde kaçtığını söylüyorlar.
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 6 gün Spider_hip
    Virüsün çıktığı ülke normale dönüyor ve diğer ülkeler dönemiyorsa sorun yönetimlerde demektir
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    gorkem2626 (Görkem Durul) 6 gün Spider_hip
    Sonuna kadar haklısınız. Benim anlamadığım kısım ise biz neyi bekleyeceğiz. Aşı bulunana kadar geçecek süreçte 1 kişi bile olsaki sanırım bunu başarmamız imkansız sürekli 2. Ve 3. Dalga olarak hasta sayıları artabilir.
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 6 gün Spider_hip
    bir ay sokağa çıkma yasağı epey fayda getirirdi ama o treninde kaçtığını söylüyorlar.
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 6 gün
    bu kafayla gidersek bizde de bir günde binler ölmeye başlayacaktır.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 6 gün murdocklawless
    Valla virüsün tipine bakacak olursak şu saatten sonra ekmek almaya bile 1 kişi bile çıkmasa, herkes evine de kapansa ne yazık ki o rakamlara ulaşmamak pek mümkün görünmüyor. Zira dünya sağlık örgütü her geçen gün farklı bir şey açıklıyor. Önce sadece hastalar maske taksın dendi, daha yenilerde herkes takmalıymış dedi. Önce 14 gün gözetim yeterli dendi ki ona göre ülkeye en çok virüsu taşıyan tüm umreciler 14 gün gözaltında tutuldu. Sonra hastalığı yenen bile 49 güne kadar hala taşıyıcı olabiliyormuş bunu anladık dendi. E ne oldu piyasaya dağılan umreciler. Zaten başta sırf ateş ölçerek yine yüzbinlerce kişinin ülkeye giriş çıkışlarına izin verdik. Sonra öğrendik yine başta ateş belirtisi de olmayabiliyormuş herkeste.

    Türkiye gibi elini kolunu sallayanın girip çıktığı, her gün yüz binlerce trafiğin yaşandığı bir ülkede ülkeyi feriştahı da yönetse yani çok zor. Görüyoruz dünyada da durumları. Virüs bu, umreciyi sokmazsın, Çin'e ticaret yapan bir adam getirir, 5 gün sonra kelebek etkisi gibi 1 kişi olur bin kişi. Yaşlı ve hastalar özellikle ciddi şekilde kendini kapatmalı, çocuklarıyla, torunlarıyla, anneleriyle, babalarıyla görüşmemeli bir süre. Virüs çok bulaşıcı yani dünyadaki vaka sayısı kimseyi yanıltmasın. O bulunan(ortaya çıkan) vaka sayısı. 1 günde 8 milyara test yap yarın en aşağı 100 milyon vaka çıkar dünyada. İşin avantajlı kısmı herkeste ölümcül değil. Muhtemelen evinde normal grip olduğunu sanıp atlatanlar bile oldu ve olmaya devam edecek. Herkesin hastanelik durumu olmuyor. Diğer yandan 20 yaşında da olsa, kronik hastalığı olanlar çok daha yüksek oranda yoğun bakım ihtiyacı duyuyor hatta hayati risk taşıyor ne yazık ki.
    4 Yanıt Yanıtla +10
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    Adolf Hitler 88 5 gün yeni yorumcu murdocklawless
    Bizim evde kedi vardı 10 gün önce götürüp barınağa verdim. Çünkü yarasa kedi köpek ve diğer memeliler bu virüsün taşıyıcısı kendilerine zarar vermiyor ama insana bulaştırabiliyorlar. Kedi ve köpekteki corona başka diyorlar ama bizzat covid 19'u da taşıyabiliyorlar hayvanın yalamasından tükürük bulaştırmasından kolayca corona geçebilir
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    berkalemdar 2 gün yeni yorumcu
    giderek artıyor daha artmasın da
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    -Blue- 3 gün yeni yorumcu
    Umarım sayı daha artmaz
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    DavutBurak36 3 gün yeni yorumcu
    türk halkının cidden çok dikkatli olması gerekiyor evde kalın
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    Formani 5 gün
    Sokağa asker inmeden bu salgın bitmez, çin kapıları zincirledi insanlar dışarı çıkmasın diye, bizde saldım çayıra, Trump sadece Amerika da 100 bin kişi ölecek dedi, bizde bu kafayla bu yılın sonuna kadar iyimser bir tahminle 20 bin kişiyi kaybederiz.



    Ayrıca İstanbul dan sonra en çok ölüm Trabzon ve Sivas da olacak, İstanbul nüfusunun yarısı Trabzon lu diğer yarısı da Sivas lı, herkes şimdi İstanbul dan kaçmaya bakıyor, ordan kaçanlar nereye gelecek peki, bu iki şehre giriş çıkışlar kapatılmalı.
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    monacomen 6 gün
    Benim şu ana kadar gördüğün en büyük zaaflar:
    -Ülkeye hala habire giren ve ne olduğu nereden girdiği ve sağlık durumu belirsiz sığınmacıların yaşayacağı bir salgında hastanelerimizi yetmeyeceği korkusu.
    -Özellikle satıcılar, bakkallar, pazarcıların maskesiz ve eldivensiz çalışmaları, yiyecek ve içecek malzemeleri ile haşır neşir olan bu insanların enfekte olmaları her müşteriye bulaştırma ihtimallerinin çokluğu, özellikle pazarcıların hiç bir kontrol ve baskısının olmaması, maskesiz çalışmalarına karşın tezgahlarının arasına bir metre koymayı tedbir saran zihniyet.
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    Portraitclub 6 gün
    Şimdiye kadar en fazla ölüm sayısı 79 ama bu sayı her gün artarak devam ediyor. İnsanlar hala yan yana toplanıyor. Evde sıkılıyormuş o yüzden dışarı çıkmış. Bu nasıl bir cehalettir anlamıyorum. Ölmeyi bayılmak zannediyorlar
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    gun (Gün Oksay) 5 gün Portraitclub
    Ölüm artacak zira iyileşende hızla artıyor. Hastalık döğüşünü tamamladıkça iyileşen daha da artacak ama tamamlamadan ölenler nedeniyle şimdilik ölen iyileşene yakın gidiyor.
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    WB 6 gün
    Avrupa tedbir almakta gec kaldi, biz de dahil tum bolgeyi yakti..
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 6 gün
    bu kafayla gidersek bizde de bir günde binler ölmeye başlayacaktır.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    Spider_hip (Doğan Eray) 6 gün murdocklawless
    Valla virüsün tipine bakacak olursak şu saatten sonra ekmek almaya bile 1 kişi bile çıkmasa, herkes evine de kapansa ne yazık ki o rakamlara ulaşmamak pek mümkün görünmüyor. Zira dünya sağlık örgütü her geçen gün farklı bir şey açıklıyor. Önce sadece hastalar maske taksın dendi, daha yenilerde herkes takmalıymış dedi. Önce 14 gün gözetim yeterli dendi ki ona göre ülkeye en çok virüsu taşıyan tüm umreciler 14 gün gözaltında tutuldu. Sonra hastalığı yenen bile 49 güne kadar hala taşıyıcı olabiliyormuş bunu anladık dendi. E ne oldu piyasaya dağılan umreciler. Zaten başta sırf ateş ölçerek yine yüzbinlerce kişinin ülkeye giriş çıkışlarına izin verdik. Sonra öğrendik yine başta ateş belirtisi de olmayabiliyormuş herkeste.

    Türkiye gibi elini kolunu sallayanın girip çıktığı, her gün yüz binlerce trafiğin yaşandığı bir ülkede ülkeyi feriştahı da yönetse yani çok zor. Görüyoruz dünyada da durumları. Virüs bu, umreciyi sokmazsın, Çin'e ticaret yapan bir adam getirir, 5 gün sonra kelebek etkisi gibi 1 kişi olur bin kişi. Yaşlı ve hastalar özellikle ciddi şekilde kendini kapatmalı, çocuklarıyla, torunlarıyla, anneleriyle, babalarıyla görüşmemeli bir süre. Virüs çok bulaşıcı yani dünyadaki vaka sayısı kimseyi yanıltmasın. O bulunan(ortaya çıkan) vaka sayısı. 1 günde 8 milyara test yap yarın en aşağı 100 milyon vaka çıkar dünyada. İşin avantajlı kısmı herkeste ölümcül değil. Muhtemelen evinde normal grip olduğunu sanıp atlatanlar bile oldu ve olmaya devam edecek. Herkesin hastanelik durumu olmuyor. Diğer yandan 20 yaşında da olsa, kronik hastalığı olanlar çok daha yüksek oranda yoğun bakım ihtiyacı duyuyor hatta hayati risk taşıyor ne yazık ki.
    4 Yanıt Yanıtla +10
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    Adolf Hitler 88 5 gün yeni yorumcu murdocklawless
    Bizim evde kedi vardı 10 gün önce götürüp barınağa verdim. Çünkü yarasa kedi köpek ve diğer memeliler bu virüsün taşıyıcısı kendilerine zarar vermiyor ama insana bulaştırabiliyorlar. Kedi ve köpekteki corona başka diyorlar ama bizzat covid 19'u da taşıyabiliyorlar hayvanın yalamasından tükürük bulaştırmasından kolayca corona geçebilir
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