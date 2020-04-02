Koronavirüs salgınında bir günde 79 ölüm

Ülkemizi kötü bir şekilde etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle bilanço her geçen gün ağırlaşarak artıyor. Son 24 saatte yapılan testlerde ölen ve yeni koronavirüs vaka sayılarında önemli artışlar var.
2 Nisan koronavirüs rakamları
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 18 757 adet test yapıldı ve 2456 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam test sayısı 125556 olurken toplam vaka sayısı da 18135 olarak gerçekleşti. Test sayısına göre pozitiflik oranında bir azalma olduğu ifade ediliyor.İlginizi Çekebilir Koronavirüs salgınında vaka sayısı 30 bini geçti
Ayrıca Bkz. "Fitbit Charge 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"
Mevcut vakalardan bugün ölen sayısı ise 79 ile yeni rekora ulaştı. Toplamda ölen vatandaşlarımızın sayısı 356 oldu. Toplamda yoğun bakımda 1101 hasta yatarken entube olan hastaların sayısı ise 783 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 415’e yükseldi.
Bakan Koca bugün vefat eden hastaların büyük çoğunluğunun 60 yaşın üzerinde olduğunu ifade etti. Bu süreçte evden çıkmamak herkes için büyük önem arz ediyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkiye gibi elini kolunu sallayanın girip çıktığı, her gün yüz binlerce trafiğin yaşandığı bir ülkede ülkeyi feriştahı da yönetse yani çok zor. Görüyoruz dünyada da durumları. Virüs bu, umreciyi sokmazsın, Çin'e ticaret yapan bir adam getirir, 5 gün sonra kelebek etkisi gibi 1 kişi olur bin kişi. Yaşlı ve hastalar özellikle ciddi şekilde kendini kapatmalı, çocuklarıyla, torunlarıyla, anneleriyle, babalarıyla görüşmemeli bir süre. Virüs çok bulaşıcı yani dünyadaki vaka sayısı kimseyi yanıltmasın. O bulunan(ortaya çıkan) vaka sayısı. 1 günde 8 milyara test yap yarın en aşağı 100 milyon vaka çıkar dünyada. İşin avantajlı kısmı herkeste ölümcül değil. Muhtemelen evinde normal grip olduğunu sanıp atlatanlar bile oldu ve olmaya devam edecek. Herkesin hastanelik durumu olmuyor. Diğer yandan 20 yaşında da olsa, kronik hastalığı olanlar çok daha yüksek oranda yoğun bakım ihtiyacı duyuyor hatta hayati risk taşıyor ne yazık ki.
Türkiye gibi elini kolunu sallayanın girip çıktığı, her gün yüz binlerce trafiğin yaşandığı bir ülkede ülkeyi feriştahı da yönetse yani çok zor. Görüyoruz dünyada da durumları. Virüs bu, umreciyi sokmazsın, Çin'e ticaret yapan bir adam getirir, 5 gün sonra kelebek etkisi gibi 1 kişi olur bin kişi. Yaşlı ve hastalar özellikle ciddi şekilde kendini kapatmalı, çocuklarıyla, torunlarıyla, anneleriyle, babalarıyla görüşmemeli bir süre. Virüs çok bulaşıcı yani dünyadaki vaka sayısı kimseyi yanıltmasın. O bulunan(ortaya çıkan) vaka sayısı. 1 günde 8 milyara test yap yarın en aşağı 100 milyon vaka çıkar dünyada. İşin avantajlı kısmı herkeste ölümcül değil. Muhtemelen evinde normal grip olduğunu sanıp atlatanlar bile oldu ve olmaya devam edecek. Herkesin hastanelik durumu olmuyor. Diğer yandan 20 yaşında da olsa, kronik hastalığı olanlar çok daha yüksek oranda yoğun bakım ihtiyacı duyuyor hatta hayati risk taşıyor ne yazık ki.