Koronavirüs salgınında bir günde 79 ölüm

Ülkemizi kötü bir şekilde etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle bilanço her geçen gün ağırlaşarak artıyor. Son 24 saatte yapılan testlerde ölen ve yeni koronavirüs vaka sayılarında önemli artışlar var.

2 Nisan koronavirüs rakamları

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 18 757 adet test yapıldı ve 2456 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam test sayısı 125556 olurken toplam vaka sayısı da 18135 olarak gerçekleşti. Test sayısına göre pozitiflik oranında bir azalma olduğu ifade ediliyor.

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Mevcut vakalardan bugün ölen sayısı ise 79 ile yeni rekora ulaştı. Toplamda ölen vatandaşlarımızın sayısı 356 oldu. Toplamda yoğun bakımda 1101 hasta yatarken entube olan hastaların sayısı ise 783 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 415’e yükseldi.

Bakan Koca bugün vefat eden hastaların büyük çoğunluğunun 60 yaşın üzerinde olduğunu ifade etti. Bu süreçte evden çıkmamak herkes için büyük önem arz ediyor.

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