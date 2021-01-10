Koronavirüs salgınında blok zinciri teknolojilerine gün doğdu

Kripto para piyasasının patlama yaptığı dönemlerde ilgi görmeye başlayan blok zinciri teknolojileri bugün hayatın her alanında kendisine yer bulmaya başladı. Güvenilir ve onaylanabilir yöntemleri sayesinde koronavirüs salgınında da blok zinciri teknolojileri öne çıkıyor.
Kendini kanıtlamış teknolojiler
Kıbrıs Rum Kesimi’nde yurt dışından gelenler için Akdeniz Hastanesi’nde yapılan koronavirüs testleri E-HCert uygulamasına kayıt ediliyor. Yaklaşık 8000 kişinin testinin saklandığı uygulama VeChain blok zinciri üzerinde çalışıyor.İlginizi Çekebilir Blok zinciri ekonomisi İstanbul’da konuşulacak
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Esneklik ve güvenilirlik konusunda öne çıkan ağlardan olan VeChain ülkede I-Dante platformu ile iş birliği yapmıştı. Şimdi ise hastane Covid-19 aşılarının takibi için uygulamayı kullanacak. Ayrıca Aretaeio Hastanesi de E-HCert uygulamasını yakın zamanda devreye almayı planlıyor.
Almanya’da da Covid-19 testlerinin kayıtları Ubirch girişiminin veri tabanı üzerinde tutuluyor. Ubirch de IOTA blok zinciri ile ortaklık kurarak test sonuçlarının güvenli bir şekilde korunmasını sağlıyor.
Özellikle ilerleyen dönemlerde dijital sağlık pasaportlarının devreye gireceği ihtimali düşünüldüğünde blok zinciri teknolojilerine daha çok ihtiyaç duyulacak gibi görünüyor.
https://sg.news.yahoo.com/coronavirus-vaccines-certified-vechain-blockchain-100707469.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.