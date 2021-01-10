Koronavirüs salgınında blok zinciri teknolojilerine gün doğdu

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Kripto para piyasasının patlama yaptığı dönemlerde ilgi görmeye başlayan blok zinciri teknolojileri bugün hayatın her alanında kendisine yer bulmaya başladı. Güvenilir ve onaylanabilir yöntemleri sayesinde koronavirüs salgınında da blok zinciri teknolojileri öne çıkıyor.

Kendini kanıtlamış teknolojiler

Kıbrıs Rum Kesimi’nde yurt dışından gelenler için Akdeniz Hastanesi’nde yapılan koronavirüs testleri E-HCert uygulamasına kayıt ediliyor. Yaklaşık 8000 kişinin testinin saklandığı uygulama VeChain blok zinciri üzerinde çalışıyor.

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Esneklik ve güvenilirlik konusunda öne çıkan ağlardan olan VeChain ülkede I-Dante platformu ile iş birliği yapmıştı. Şimdi ise hastane Covid-19 aşılarının takibi için uygulamayı kullanacak. Ayrıca Aretaeio Hastanesi de E-HCert uygulamasını yakın zamanda devreye almayı planlıyor.

Almanya’da da Covid-19 testlerinin kayıtları Ubirch girişiminin veri tabanı üzerinde tutuluyor. Ubirch de IOTA blok zinciri ile ortaklık kurarak test sonuçlarının güvenli bir şekilde korunmasını sağlıyor.

Özellikle ilerleyen dönemlerde dijital sağlık pasaportlarının devreye gireceği ihtimali düşünüldüğünde blok zinciri teknolojilerine daha çok ihtiyaç duyulacak gibi görünüyor.

https://sg.news.yahoo.com/coronavirus-vaccines-certified-vechain-blockchain-100707469.html

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