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    Koronavirüs salgınında semptomsuz vakaların sayısı kaç, aşı ne kadar koruyacak?

    Son günlerde kamuoyunu meşgul eden semptomsuz pozitif vaka sayısına Sağlık Bakanı açıklama getirdi. Ayrıca aşının ne kadar koruyucu olabileceğini de ilk kez duyurdu.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında semptomsuz vakaların sayısı kaç, aşı ne kadar koruyacak?

    Ülkemizde etkisini yoğun biçimde hissettiren koronavarisü salgınında günlük olarak Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı tablolar; seyrini izleyebilmek açısından önem taşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka tabloları, aşılama ve HES uygulaması ile ilgili Ertuğrul Özkök’e önemli açıklamalar yaptı.

    Semptomsuzlar 4 kat fazla

    Özkök bugünkü köşe yazısında Koca ile yaptığı mini söyleşiyi okurları ile paylaştı. Son günlerde oldukça merak konusu olan hasta sayısı ve pozitif vaka sayısı karmaşası da böylece son bulmuş oldu.

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    Açıklamalara göre asemptomatik yani semptomsuz olarak hastalığı geçiren pozitif vaka sayısı hasta sayısının 3-4 katı daha fazla. Dün itibariyle 1502 olan yeni hasta sayısına ek olarak 6000 civarında da semptomsuz pozitif vaka tahmininde bulunabiliriz. Böylece günlük toplam yeni vaka sayısı da 7500 civarında oluyor.

    Diğer taraftan yeni hasta ve semptomsuz yeni vaka sayılarının tümü Hayat Eve Sığar uygulamasına işleniyor. Yani yeni hasta tanımı sadece günlük yayınlanan tablolarda yer alıyor diyebiliriz.

    Koronavirüs salgınında semptomsuz vakaların sayısı kaç, aşı ne kadar koruyacak?
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    Aşı ne kadar etkili?

    Ülkemizde de insanlı denemelere başlayacak olan Covid-19 aşı çalışmaları arasında üretim onayı aşamasına geçenler var. Bununla birlikte aşının ne kadar koruyucu olabileceği de merak uyandıran konular arasında geliyor.

    Bakan Koca aşının yüzde 60 oranında bir koruma sağlayabileceğini belirtiyor. Maske takmak ise yüzde 90 oranında koruma sağlıyor. Yani toplumun tümü aşılansa bile yüzde 60 oranında korunabileceğiz. Sağlık Bakanı aşının maske kadar koruyamayacağını ve maske takmanın herkesin aşısı olduğunu belirtiyor. Ayrıca sosyal mesafenin de korunması çok önemli olacak.

    Son olarak tatil beldelerinde yapılan test sonuçlarının tablolara işlenmediği açıklanmıştı. Bakan Koca tatil beldelerinde özellikle Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın ile ilgili vaka sayılarının net olarak her gün Avrupa Birliği’ne rapor edildiğini de ifade ediyor.



    https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ertugrul-ozkok/ayasofya-acilisindan-sonra-tespit-edilen-vaka-var-mi-41633528 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    astegon (astegon CF) 1 hf. en beğenilen
    Tam bir keşmekeş.

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    1 Yanıt Yanıtla +23
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    Ribas0 (Ribas Diègo) 1 hf.
    Türk Tabipler Birliği, şeffaf olun bunlar vaka sayısı olamaz dediği zaman tek bir ağızdan salya sümük vatan haini kafir ilan etmiştiniz. Püskevitçiniz de kapanması için afkuruyordu.

    Vaka sayısı diye duyurduğun şeyi daha sonra hasta sayısı o ya diye örtbas etmeye çalışmak..

    Bir de bu bakanın aylarca övülmesi filan.. :)

    Bu coğrafyada daha ne olabilir demeyi bıraktım son birkaç senedir çünkü her şey olabilir cümlesi bile yetersiz. Her şeyin dışındaki şeyler bile olabilir.. It's Turkey.
    Türk Tabipler Birliği, şeffaf olun bunlar vaka sayısı olamaz dediği zaman tek bir ağızdan salya sümük vatan haini kafir ilan etmiştiniz. Püskevitçiniz de kapanm...
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    Yanıtla +21
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    OrQuN (Orkun ***) 1 hf.
    En başından beri muhalif olanların söylediği ne yazık ki doğru çıktı.. Ben bile olmaz öyle şey süreci iyi yönetiyorlar düşmanlıktan gözünüz kör olmuş saldırıyorsunuz birlik olmamız sayılara verilere güvenmemiz gerek diye kendi siyasi görüşümü eleştirirken malesef onlar 7 ay sonunda haklı çıktılar.
    En başından beri muhalif olanların söylediği ne yazık ki doğru çıktı.. Ben bile olmaz öyle şey süreci iyi yönetiyorlar düşmanlıktan gözünüz kör olmuş saldırıyor...
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    Yanıtla +12
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 1 hf.
    Bu virüsten kaçış yok kendinizi ona göre hazır edin
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi)
    Bir bizde mi var bu asomptematik hasta, bunuda mı sormuyorsunuz kendinize arkadaş?
    Sen bilmiyorsan Fransa da, İtalya da, Amerika da bilmiyor bunların tam sayısını.
    Adı üstüne asemptomatik, adam hastalık belirtisi göstermeden hem hastalığı atlatıyor, hem de sana, bana bulaştırıyor.. Belki siz bile varsınız aralarında...
    Yanıtla +1
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    YeşilOk 1 hf.
    En koruyucu cerrahi maske hangisi? Ona göre almayı düşünüyorum. Ayrıca çift maske ve siperlik fikri sizce nasıl?
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    BumberShoot (Oğuzhan Bilgen) 1 hf.
    Asemptomatik sayısını bile azaltılmış açıklayacaklar

    Covid ile ilgili bir çok çalışma yapıldı.

    Semptomatik/Asemptomatik oranı yaklaşık olarak biliniyor.

    Hasta sayılarının en az 10 katı katar Asemptomatik vaka olmalı. Geçenlerde sızdırılan belge çok yüksek ihtimalle doğru sayıları içeriyordu.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Evet ilk kez doğru birşey duydum bu tayfadan. Size herşey müstehak.
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    ScriptKidie (M. Dorukhan ALEV) 1 hf.
    Biz her şeyi hak ediyoruz. Bize her şey müstahak.
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    EddyCue (Eddy Cue) 1 hf.
    post truth donemi boyle rezalet bir sey iste. gercegin onemi filan yok.
    adamlar bildigin yalanci ama vatan haini biziz.
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    Rimesia (-- --) 1 hf.
    Komedi bitmiyor, aşı yüzde 60 koruyor ne demek? Yapamadık biz aşı maşı desenize şuna. Sütlü çikolata enjekte edecekler herhalde.
    Yanıtla +3
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    hunkar159 (hunkar hunkar) 1 hf.
    dünyanın hangi ülkesi semptomsuz vaka sayısını veriyor? Düşmanca saldırmaya gerek varmı?
    1 Yanıt Yanıtla
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    Sean john (SEAN JOHN) 1 hf. hunkar159
    Asemptomatik vaka hasta değildir diye bir şey yok bizimkilerin uydurduğu bir şey bu. Pozitifse vakadır direk girer vakaya bütün ülkelerin yaptığı who nun tanımladığıda bu.
    Yanıtla +3
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    OrQuN (Orkun ***) 1 hf.
    En başından beri muhalif olanların söylediği ne yazık ki doğru çıktı.. Ben bile olmaz öyle şey süreci iyi yönetiyorlar düşmanlıktan gözünüz kör olmuş saldırıyorsunuz birlik olmamız sayılara verilere güvenmemiz gerek diye kendi siyasi görüşümü eleştirirken malesef onlar 7 ay sonunda haklı çıktılar.
    Yanıtla +12
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    4768 kez okundu.
    16 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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    4 etiket daha semptomsuz vakalar semptomsuz vakaların sayısı fahrettin koca Mobil Teknolojiler
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