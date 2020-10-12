Koronavirüs salgınında semptomsuz vakaların sayısı kaç, aşı ne kadar koruyacak?

Ülkemizde etkisini yoğun biçimde hissettiren koronavarisü salgınında günlük olarak Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı tablolar; seyrini izleyebilmek açısından önem taşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka tabloları, aşılama ve HES uygulaması ile ilgili Ertuğrul Özkök’e önemli açıklamalar yaptı.

Semptomsuzlar 4 kat fazla

Özkök bugünkü köşe yazısında Koca ile yaptığı mini söyleşiyi okurları ile paylaştı. Son günlerde oldukça merak konusu olan hasta sayısı ve pozitif vaka sayısı karmaşası da böylece son bulmuş oldu.

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Açıklamalara göre asemptomatik yani semptomsuz olarak hastalığı geçiren pozitif vaka sayısı hasta sayısının 3-4 katı daha fazla. Dün itibariyle 1502 olan yeni hasta sayısına ek olarak 6000 civarında da semptomsuz pozitif vaka tahmininde bulunabiliriz. Böylece günlük toplam yeni vaka sayısı da 7500 civarında oluyor.

Diğer taraftan yeni hasta ve semptomsuz yeni vaka sayılarının tümü Hayat Eve Sığar uygulamasına işleniyor. Yani yeni hasta tanımı sadece günlük yayınlanan tablolarda yer alıyor diyebiliriz.

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Aşı ne kadar etkili?

Ülkemizde de insanlı denemelere başlayacak olan Covid-19 aşı çalışmaları arasında üretim onayı aşamasına geçenler var. Bununla birlikte aşının ne kadar koruyucu olabileceği de merak uyandıran konular arasında geliyor.

Bakan Koca aşının yüzde 60 oranında bir koruma sağlayabileceğini belirtiyor. Maske takmak ise yüzde 90 oranında koruma sağlıyor. Yani toplumun tümü aşılansa bile yüzde 60 oranında korunabileceğiz. Sağlık Bakanı aşının maske kadar koruyamayacağını ve maske takmanın herkesin aşısı olduğunu belirtiyor. Ayrıca sosyal mesafenin de korunması çok önemli olacak.

Son olarak tatil beldelerinde yapılan test sonuçlarının tablolara işlenmediği açıklanmıştı. Bakan Koca tatil beldelerinde özellikle Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın ile ilgili vaka sayılarının net olarak her gün Avrupa Birliği’ne rapor edildiğini de ifade ediyor.

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ertugrul-ozkok/ayasofya-acilisindan-sonra-tespit-edilen-vaka-var-mi-41633528

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